Vor avea tarifele impact asupra CPI❓🔍

Previzualizare: Care sunt perspectivele privind infla╚Ťia ╚Öi politica Fed? Ast─âzi, la 15:30 ora Rom├óniei, vom primi datele privind indicele pre╚Ťurilor de consum (CPI) din SUA pentru luna martie. Previziunile sugereaz─â c─â impulsul pre╚Ťurilor a ├«ncetinit luna trecut─â, ├«n conformitate cu sl─âbirea cererii ╚Öi a ├«ncrederii consumatorilor. Cu toate acestea, primele semne de presiune asupra pre╚Ťurilor ar putea ap─ârea ├«n categorii precum importurile din China ╚Öi automobilele. Iat─â consensul pie╚Ťei pentru CPI din martie: Core CPI (YoY): Previziune 3,0%; Anterior 3,1%

Core CPI (MoM): Previziune 0,3%; Anterior 0,2%

CPI global (YoY): Prognoz─â 2,6%; Anterior 2,8%

CPI global (MoM): Previziune 0,1%; Anterior 0,2% Ce ar putea dezv─âlui CPI? ├Än martie, este probabil s─â asist─âm la continuarea tendin╚Ťelor ├«n cele mai volatile categorii de pre╚Ťuri. Cre╚Öterea brusc─â de la ├«nceputul anului a pre╚Ťurilor la alimente (determinat─â ├«n principal de ou─â ╚Öi carne) s-a diminuat, iar pre╚Ťurile la energie sunt a╚Öteptate s─â trag─â ├«n jos cifra principal─â. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Acestea fiind spuse, ar putea ap─ârea presiuni asupra pre╚Ťurilor ├«n sectoarele puternic dependente de importurile din China, cum ar fi mobilierul ╚Öi ├«mbr─âc─âmintea. ├Än timp ce tarifele de 20% impuse Chinei ├«n ultima lun─â vor fi probabil par╚Ťial absorbite de marjele mai mici, este posibil ca o parte din costurile suplimentare s─â fi fost deja transferate consumatorilor. Situa╚Ťia din sectorul serviciilor r─âm├óne crucial─â, deoarece acesta a fost principalul motor al CPI ╚Öi al PCE ├«n ultimele luni. ├Än timp ce pre╚Ťurile biletelor de avion ╚Öi infla╚Ťia notorie a chiriilor se pot stabiliza, presiunea ascendent─â din sectorul asigur─ârilor ╚Öi al serviciilor medicale ar putea mai mult dec├ót compensa sc─âderile din alte categorii de servicii. ┬á Sursa: XTB Research, pe baza datelor Macrobond. Tarifele ╚Öi infla╚Ťia - punctul de vedere al Fed Fed se confrunt─â cu o provocare complex─â. ├Äntreruperile comerciale globale au atins niveluri record, iar impactul real al restric╚Ťiilor comerciale este ├«nc─â dificil de cuantificat. Volatilitatea r─âm├óne ridicat─â, dup─â cum a ar─âtat anun╚Ťul surpriz─â f─âcut ieri de Trump privind o pauz─â de 90 de zile ├«n ceea ce prive╚Öte tarifele sporite pentru majoritatea partenerilor comerciali. Unii anali╚Öti sugereaz─â c─â raportul CPI de ast─âzi ar putea fi ultimul care arat─â o tendin╚Ť─â de dezinfla╚Ťie, pre╚Ťurile urm├ónd s─â creasc─â din nou ├«ncep├ónd din aprilie. ├Än timpul celui mai recent discurs al s─âu, pre╚Öedintele Fed, Jerome Powell, a subliniat o pozi╚Ťie prudent─â cu privire la impactul tarifelor asupra CPI ╚Öi a economiei ├«n general. Powell a recunoscut c─â tarifele sunt mai mari dec├ót se preconiza anterior ╚Öi reprezint─â un risc real pentru stabilitatea pre╚Ťurilor. ├Än acela╚Öi timp, barierele comerciale ar putea fr├óna cre╚Öterea economic─â, complic├ónd traiectoria politicii Fed. El a concluzionat afirm├ónd c─â Fed nu se va gr─âbi s─â reduc─â ratele ╚Öi ar trebui s─â r─âm├ón─â o surs─â de calm, analiz─â ra╚Ťional─â ╚Öi stabilitate. ╚śi al╚Ťi membri ai FOMC ╚Öi-au ├«mp─ârt─â╚Öit recent opiniile: John Williams (pre╚Öedintele Fed New York) ╚Öi-a exprimat pruden╚Ťa cu privire la orice modificare rapid─â a politicii monetare ca r─âspuns la tarife, avertiz├ónd c─â acestea ar putea perturba procesul de dezinfla╚Ťie ├«n curs ╚Öi ar putea determina cre╚Öterea temporar─â a CPI.

Thomas Barkin (pre╚Öedintele Fed Richmond) s-a f─âcut ecoul acestor ├«ngrijor─âri, afirm├ónd c─â tarifele ar putea complica eforturile Fed de control al infla╚Ťiei ╚Öi ar putea ad─âuga presiune asupra pre╚Ťurilor de consum. Pe termen lung, perspectivele indic─â ├«n mod clar o cre╚Ötere a presiunilor asupra pre╚Ťurilor. Cu toate acestea, este pu╚Ťin probabil ca raportul din martie privind infla╚Ťia s─â arate ├«nc─â un impact semnificativ al tarifelor. Este a╚Öteptat ca aceast─â influen╚Ť─â s─â devin─â mai vizibil─â ├«n aprilie, ├«n cazul ├«n care actuala rat─â tarifar─â de 10% r─âm├óne ├«n vigoare. Ce se ├«nt├ómpl─â cu ratele? A╚Ötept─ârile privind reducerea ratelor au sc─âzut semnificativ ├«n urma deciziei lui Trump de a suspenda tarifele reciproce timp de 90 de zile. La ├«nceputul s─âpt─âm├ónii, pie╚Ťele estimau o probabilitate de 60% pentru o reducere ├«n mai ╚Öi o probabilitate de 100% pentru iunie. Acum, aceste ╚Öanse s-au schimbat la doar 20% pentru luna mai ╚Öi 60% pentru luna iunie - o probabilitate combinat─â de 80%. Pentru moment, nu se a╚Öteapt─â ca raportul CPI de ast─âzi s─â schimbe ├«n mod semnificativ cursul Fed. Pie╚Ťele ├«nc─â anticipeaz─â trei reduceri ale ratei p├ón─â la sf├ór╚Öitul anului. ┬á Sursa: Bloomberg Finance LP US500 (H1) ├Än condi╚Ťii mai normale, raportul CPI de ast─âzi ar fi probabil evenimentul principal al s─âpt─âm├ónii. Cu toate acestea, escaladarea continu─â a r─âzboiului comercial dintre SUA ╚Öi China a ├«mpins datele privind infla╚Ťia ├«n plan secund. Ca urmare, volatilitatea pie╚Ťei va r─âm├óne probabil limitat─â, iar mi╚Öc─ârile indicilor vor fi determinate ├«n principal de comentariile recente de la Casa Alb─â. De asemenea, raportul CPI din martie pare oarecum dep─â╚Öit, reflect├ónd dinamica pre╚Ťurilor ├«ntr-un regim comercial complet diferit. ├Än prezent, investitorii a╚Öteapt─â efectele noilor tarife globale de 10% ╚Öi cre╚Öterea f─âr─â precedent a taxelor de import din China - de la 54% la 125% ├«n doar o s─âpt─âm├ón─â. Raportul de ast─âzi poate oferi indicii timpurii cu privire la acest impact, ceea ce va concentra probabil aten╚Ťia pie╚Ťei. Sursa: xStation 5

