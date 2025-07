Votul decisiv în Camera Reprezentanților este iminent, Bitcoin revine cu 1,50% 🟢

Marți a adus o întorsătură dramatică a ceea ce se preconiza a fi o săptămână istorică pentru legislația privind criptomonedele în Camera Reprezentanților din SUA. Denumită „Crypto Week” de către republicani, procesul legislativ de adoptare a proiectelor de lege mult așteptate privind criptomonedele a întâmpinat un obstacol procedural neașteptat când 13 republicani s-au alăturat democraților pentru a bloca dezbaterea propunerilor. Acest vot a oprit temporar progresul legii GENIUS (axată pe reglementarea monedelor stabile), legii CLARITY (care definește un cadru de reglementare pentru activele digitale) și a unui proiect de lege care interzice crearea unei monede digitale a băncii centrale americane (CBDC). Ca răspuns la această întrerupere, acțiunile companiilor conexe, precum Circle și Coinbase, au scăzut rapid, iar piața criptomonedelor a înregistrat o val de vânzări. Cu toate acestea, până seara, impasul părea să se fi rezolvat. Donald Trump, un susținător vocal al legislației privind criptomonedele, a convocat principalii republicani care se opuneau proiectului la Biroul Oval pentru o ședință urgentă. Potrivit lui Trump, 11 din cei 12 parlamentari necesari au fost de acord să schimbe cursul și să susțină moțiunea procedurală care ar permite reluarea dezbaterii proiectelor de lege. Trump a subliniat importanța legislației pentru asigurarea leadershipului SUA în domeniul activelor digitale, descriind GENIUS Act ca o necesitate geopolitică care ar ajuta SUA să depășească China și Europa. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a participat și el de la distanță, iar votul este programat să aibă loc în câteva ore. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Votul de astăzi ar putea determina viitorul cadrului de reglementare al SUA pentru criptomonede. Proiectul de lege privind stablecoin-urile, deja adoptat de Senat, ar putea ajunge pe biroul lui Trump înainte de vacanța parlamentară din august, dacă va fi adoptat separat. Cu toate acestea, unii republicani încă cer ca acesta să fie inclus într-un pachet împreună cu alte proiecte de lege privind criptomonedele. Intervenția fermă a lui Trump evidențiază atât ambițiile sale politice, cât și interesele personale, având în vedere investițiile familiei sale în acest sector. Între timp, critici precum Marjorie Taylor Greene cer un limbaj mai ferm care să interzică în mod explicit CBDC. Cu peste 140 de milioane de dolari strânși în PAC-uri legate de criptomonede înainte de alegerile intermediare din 2026, rezultatul de astăzi va arăta cât de serios abordează Congresul reglementarea criptomonedelor și câtă influență mai are Trump asupra Partidului Republican. Bitcoin revine cu 1,50% la 119.500 de dolari, după corecția de ieri la nivelul de 116.000 de dolari.

