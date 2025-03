Waller, Williams și Goolsbee comentează economia SUA 🏛️EURUSD scade cu 0,3%

Dolarul american continuă să se întărească astăzi, perechea EURUSD scăzând cu aproape 0,3%. Pe 21 martie, mai mulți membri ai Rezervei Federale (Fed) - Christopher Waller, John Williams și Austan Goolsbee - și-au împărtășit opiniile cu privire la economia SUA, inflație, tarife și politică monetară. Iată defalcarea completă a comentariilor lor. Christopher Waller (Fed) Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În opinia mea, ritmul mai lent de reducere a bilanțului stabilit să înceapă în iunie 2024 rămâne decizia corectă.

Chiar și cu un ritm mai lent de reducere a activelor, este încă necesar un plan de acțiune clar. La reuniunea din această săptămână, am preferat să mențin ritmul actual de reducere a bilanțului.

Încetinirea sau oprirea reducerii activelor va fi adecvată odată ce ne vom apropia de un nivel suficient al rezervelor. John Williams (Fed) Monitorizez îndeaproape politica fiscală și impactul acesteia atât asupra economiei, cât și asupra politicii monetare.

O comunicare mai transparentă este un instrument puternic și eficient.

Ținta de inflație de 2 % nu este supusă discuției în timpul procesului de revizuire a politicilor.

Rata neutră a dobânzii este o referință utilă, dar nu ar trebui să ghideze deciziile lunare.

Evaluarea impactului tarifelor depinde în mare măsură de detaliile specifice.

Este esențial să se ia în considerare efectele pe termen lung ale schimbărilor în politica guvernamentală.

Monitorizez și colectez date cu privire la modul în care modificările politicii guvernamentale afectează economia.

Fed trebuie să rămână foarte concentrată pe date în acest moment.

Politica monetară este bine poziționată pentru a atinge obiectivele Fed.

Datele economice trimit semnale contradictorii.

Economia a început anul pe baze solide.

Piața muncii a început anul mai echilibrat.

Datele sugerează că publicul crede că presiunile inflaționiste pe termen scurt vor scădea.

Încetinirea ritmului de reducere a bilanțului a fost un pas firesc pentru banca centrală.

Procesul de dezinflație a fost inegal.

Multe scenarii economice diferite sunt posibile în prezent.

Nivelurile actuale ale ratelor dobânzilor sunt adecvate.

Există în prezent un nivel ridicat de incertitudine în economie și în procesul de elaborare a politicilor.

Politica monetară moderat restrictivă de astăzi este pe deplin justificată.

Mă aștept ca creșterea economică să încetinească, în parte din cauza scăderii imigrației. Austan Goolsbee (Fed) Dovezile privind modul în care sentimentul afectează activitatea economică sunt contradictorii, dar persoanele de contact din Midwest raportează că încrederea le influențează deciziile.

Incertitudinea ar putea afecta planurile de investiții ale întreprinderilor și ar putea slăbi economia.

O încetinire economică poate justifica reducerea ratelor, dar dacă inflația crește dincolo de impactul tarifelor sau depășește așteptările, Fed ar trebui să își revizuiască perspectivele.

Datele concrete actuale nu reflectă stagflația din anii 1970, dar este îngrijorător când atât inflația, cât și șomajul sunt în creștere.

Tarifele cresc prețurile și reduc producția - un impuls stagflaționist.

Reacția la stagflație depinde de modul în care aceasta afectează inflația și piața muncii.

Nu există un răspuns universal la stagflație - multe depind de așteptări.

Nimic nu este mai inconfortabil decât un mediu stagflaționist.

Dacă așteptările privind inflația pe termen lung încep să crească, Fed va trebui să acționeze.

Angajamentul Fed de a menține inflația la 2% este solid.

Dincolo de tarife, Fed trebuie să ia în considerare și viitoarele reduceri de taxe și alți factori.

Cu cât Fed așteaptă mai mult, cu atât este mai mare riscul ca reducerile ratelor să vină mai târziu și mai agresiv.

În perioadele de incertitudine, este important să adunăm cât mai multe date.

Cred în continuare că economia este rezistentă, iar dacă inflația continuă să scadă, ratele dobânzilor vor fi mai mici în 12-18 luni.

Trebuie să fim precauți cu termenul „tranzitoriu” - în acest caz, depinde dacă tarifele se aplică bunurilor intermediare, dacă declanșează represalii și cum ajung la consumatori.

Cu cât tarifele sunt mai mari și mai asemănătoare cu un șoc al ofertei, cu atât va fi mai greu pentru Fed să le examineze.

Importurile reprezintă doar 11% din PIB, astfel încât tarifele unice care nu provoacă represalii sunt mai degrabă tranzitorii.

Înainte de a decide cum să răspundă la tarife, Fed trebuie să înțeleagă durata acestora, potențialul de represalii și impactul asupra prețurilor.

Șomajul și inflația reflectă progresele înregistrate în îndeplinirea dublului mandat al Fed.

Datele macroeconomice continuă să demonstreze soliditatea economiei.

Piețele doresc informații rapide, dar acest lucru nu este realist în acest moment.

Condițiile actuale pot fi un șoc pentru economie, în funcție de cât timp persistă.

Întreprinderile sunt neliniștite și rețin cheltuielile de capital din cauza incertitudinii legate de tarife.

În rândul persoanelor de contact din mediul de afaceri, există o tendință clară de precauție și de amânare a cheltuielilor de investiții.

În perioade de incertitudine ridicată, trebuie să așteptăm mai multă claritate înainte de a face mișcări semnificative.

