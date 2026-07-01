Warsh, de la Fed, temperează tonul hawkish și dă speranțe susținătorilor aurului 🟡

Astăzi are loc cel mai important eveniment legat de simpozionul economic al BCE de la Sintra, Portugalia. Astăzi, o masă rotundă l-a avut ca invitat pe noul șef al Fed, care a devenit recent cunoscut pentru latura sa mai „hawkish”, deși rămâne o enigmă importantă pentru piețe. Declarațiile sale de astăzi, coroborate cu datele economice ușor mai slabe din SUA, nu numai că slăbesc dolarul, dar redau și speranța investitorilor de pe piața aurului, care nu numai că a depășit din nou pragul de 4.000 de dolari, ci chiar testează nivelul de 4.100 de dolari pe uncie. Puncte cheie din discursul lui Kevin Warsh Sfârșitul „orientării prospective”: Warsh rupe definitiv tradiția predecesorilor săi. Fed nu va oferi pieței semnale clare cu privire la viitoarele mișcări ale ratei dobânzii. Investitorii trebuie să se bazeze pe date concrete. Warsh a susținut cu tărie poziția șefei BCE, Christine Lagarde, în această privință.

Lupta fără compromisuri împotriva inflației: Warsh a declarat fără ocolișuri: „Vrem să atingem stabilitatea prețurilor.” El a adăugat că, dacă cineva ar crede că Fed ar accepta o inflație peste 2%, ar fi dezamăgit. El consideră în continuare că prețurile sunt prea ridicate. Această chestiune rămâne însă destul de „hawkish”.

Un ușor optimism și scăderea așteptărilor privind inflația: Președintele Fed a remarcat că, în primele patru săptămâni ale mandatului său, așteptările privind inflația și riscurile asociate acesteia au scăzut. De asemenea, el a subliniat că randamentele obligațiunilor și volatilitatea pieței s-au redus. Acest lucru dă speranțe investitorilor de pe piața aurului.

„Conflict intern” în iulie: El a anunțat că la următoarea ședință a FOMC (peste 4 săptămâni) va avea loc o discuție aprinsă. A refuzat să speculeze dacă actuala creștere bruscă a inflației, cauzată de conflictul cu Iranul, este de natură tranzitorie.

Reducerea bilanțului Fed (QT): El și-a confirmat poziția „hawkish” binecunoscută, dorind ca bilanțul Fed să fie mai redus deoarece, în opinia sa, un bilanț prea mare „se apropie de politica fiscală” și acționează în principal prin umflarea prețurilor activelor. Cu toate acestea, schimbările vor fi introduse cu prudență și transparență. Aceasta, la rândul său, reprezintă o veste ușor negativă pentru indici.

Independența Fed rămâne intactă: El a asigurat că, în ciuda recentelor hotărâri ale Curții Supreme (inclusiv după cazul Cook), Fed va rămâne pe deplin independentă și își va respecta cu strictețe mandatul.

Optimismul tehnologic (IA): El consideră că SUA sunt principalul beneficiar al revoluției AI. Deși boom-ul tehnologic stimulează inflația pe termen scurt (cererea de componente), pe termen lung, productivitatea mai ridicată ar putea schimba regulile jocului pentru politica monetară. Warsh temperează tonul? S-ar putea afirma, într-un mod tipic analitic: atât da, cât și nu. Warsh joacă rolul unui „judecător obiectiv”, ceea ce piețele primesc cu ușurare. După prima sa ședință din iunie, Wall Street se temea că Warsh va fi un membru „hawkish” extrem, gata să majoreze brusc ratele dobânzilor ca răspuns la conflictul cu Iranul. La Sintra, Warsh nu și-a înăsprit retorica. Deși reiterează că obiectivul este o inflație de 2%, el a transmis simultan câteva semnale liniștitoare piețelor: A recunoscut că presiunile inflaționiste și așteptările au scăzut ușor în ultima lună.

A remarcat cu satisfacție scăderea randamentelor obligațiunilor.

Prin îndepărtarea de la orientările prospective , el a eliminat teama piețelor că Fed ar urma să anunțe „în avans” o serie de majorări ale ratei dobânzii. Aceasta înseamnă că piețele nu mai simt amenințarea imediată a unei acțiuni agresive imediate, ceea ce, combinat cu cele mai recente date macroeconomice, a dat un impuls pentru o depreciere a dolarului și o creștere a activelor cu profil de risc. EURUSD revine la 1,14, iar aurul explodează la 4.100 de dolari? În paralel cu discursul lui Warsh, au fost publicate pe piață date cheie din sectorul manufacturier american (ISM Manufacturing), care explică perfect aceste mișcări majore: ISM mai slab și o prăbușire a prețurilor: Indicele principal ISM pentru sectorul manufacturier a scăzut la 53,3 (prognoza era de 53,9), iar noile comenzi au înregistrat, de asemenea, o scădere. Cel mai important, indicele ISM Prices Paid a înregistrat o scădere masivă la 73 (anterior ajunsese la 82,1, prognoza fiind de 77,5).

Reacția perechii EURUSD (mișcare către 1,14): Având în vedere că subindicele prețurilor din SUA scade brusc, iar Warsh însuși afirmă că riscurile inflaționiste sunt în scădere, investitorii concluzionează că Fed nu va fi nevoită să majoreze ratele dobânzilor în regim de urgență. Randamentele obligațiunilor americane sunt în scădere, ceea ce afectează automat dolarul (USD) și determină creșterea cursului de schimb EURUSD.

Revenirea spectaculoasă a aurului la 4.100 USD: Aurul a beneficiat astăzi de un „cocktail” ideal de factori: Geopolitica: Conflictul în curs cu Iranul și incertitudinea (comentariile lui Vance și ale Casei Albe menționate în comunicate privind șansele unui acord, dar cu riscul încă prezent) mențin cererea pentru „refugii sigure”. Dolarul mai slab și randamentele mai mici: Deoarece datele ISM temperează ambițiile „hawkish” ale Fed, iar Warsh nu amenință cu majorări, costul de oportunitate al deținerii aurului scade. Lipsa orientărilor privind politica monetară viitoare: Deoarece Fed renunță să mai ghideze piața pas cu pas, incertitudinea privind viitorul crește – iar aurul adoră incertitudinea. Revenirea în zona de 4.100 de dolari este o demonstrație tehnică și fundamentală a puterii acestui metal în era noului șef al Fed.

Aurul a început sesiunea de astăzi cu o scădere sub 4.000 de dolari, dar de câteva zile am observat că acest nivel devine un suport din ce în ce mai puternic. Astăzi, aurul revine peste nivelul de retracție de 38,2%. Merită menționat faptul că, în noiembrie 2025, nivelul de 4.000 de dolari a fost testat de mai multe ori. Dacă așteptările privind majorările de dobândă sunt într-adevăr în scădere (încă se preconizează mai mult de o majorare până la sfârșitul acestui an), aurul are șanse de revenire. Perechea EURUSD înregistrează, de asemenea, o revenire, dar rămâne sub nivelul de 1,14. Sursă: xStation 5

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