Williams-Sonoma pierde 6%, deoarece orientările companiei au dezamăgit Wall Street

Retailerul premium de ustensile de bucătărie și mobilier de casă Williams-Sonoma (WSM.US) a raportat rezultatele pentru Q4 2024, depășind așteptările Wall Street. Veniturile au crescut cu 8% de la an la an, ajungând la 2,46 miliarde de dolari, în timp ce câștigurile ajustate pe acțiune (EPS) de 3,28 USD au fost cu 11,5% peste consensul analiștilor. Vânzările de la un trimestru la altul au crescut cu 3,1% în Q4. Principalele rezultate din Q4 2024: Venituri: 2,46 miliarde de dolari față de așteptările analiștilor de 2,36 miliarde de dolari ( +8% de la an la an, depășire cu 4,5% )

EPS ajustat: 3,28 USD față de așteptările analiștilor de 2,94 USD ( depășire cu 11,5% )

Orientarea pentru 2025: Vânzări plate de la an la an ( în linie cu previziunile ) și marjă operațională de 17,6% ( sub așteptările de 18,1% )

Marja operațională: 21,5% , în creștere de la 20,1% în același trimestru al anului trecut

Marja fluxului de numerar liber(FCF): 23% , în scădere de la 27,3% în urmă cu un an

Numărul de magazine: 512 la sfârșitul trimestrului față de 518 în urmă cu un an

Creșterea vânzărilor comparabile: +3,1% de la an la an ( față de -6,8% în Q4 2023 ) În 2024, compania a câștigat 8,79 USD pe acțiune, generând un venit net de 7,71 miliarde de dolari, din care 1,13 miliarde de dolari au fost atribuite trimestrului 4. Pentru întregul an, veniturile Williams-Sonoma au scăzut cu 1,6% YoY, dar investitorii sunt îngrijorați de proiecțiile de creștere plate, creșterea incertitudinii în jurul potențialelor costuri tarifare și cererea pentru produsele companiei. Wall Street este nemulțumit de perspectiva dezamăgitoare a marjei operaționale și de previziunile de venituri plate, deși, pe de altă parte, comunicarea prudentă a companiei lasă loc pentru posibile revizuiri în creștere ale previziunilor de venituri mai târziu în cursul anului. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Dashboard cu multipli financiari ai Williams-Sonoma După cum se arată mai jos, în ciuda încetinirii creșterii, evaluarea Williams-Sonoma rămâne în intervalul ridicat de două cifre al raportului P/E. În același timp, compania are o expunere semnificativă la ciclurile economice din sectorul de mobilă și îmbunătățire a locuinței, iar produsele sale sunt teoretic ușor de înlocuit. Având în vedere condițiile de piață mai slabe și previziunile mixte, piața poate justifica o reevaluare a evaluării companiei. În plus, rentabilitatea capitalului investit (ROIC) a scăzut, în timp ce costul mediu ponderat al capitalului (WACC) tinde să crească, sugerând o presiune potențială asupra rentabilității. Creșterea cheltuielilor CAPEX ar putea afecta și mai mult marjele în trimestrele următoare. Cel mai mare risc rămâne cererea scăzută din partea consumatorilor, iar datele economice mai slabe din SUA ar putea avea un impact negativ asupra companiei dacă această tendință continuă. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

