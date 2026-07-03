Ziua Independenței: acțiunile din sectorul semiconductorilor și yenul își revin

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La sfârșitul săptămânii, piețele sunt dominate de o atmosferă pozitivă. Principalele teme ale zilei sunt o combinație între sentimentul de ușurare după publicarea datelor privind locurile de muncă, o inversare a tendinței de vânzare masivă a acțiunilor din sectorul semiconductorilor și o volatilitate crescută a yenului. Piețele din SUA vor fi închise, ceea ce înseamnă că fie activitatea va fi extrem de redusă, fie volatilitatea prețurilor ar putea crește brusc mai târziu în cursul zilei, pe fondul unor volume reduse de tranzacționare.

Iată trei evoluții cheie pentru piețe, pe măsură ce încheiem încă o săptămână.

1. Schimbarea așteptărilor privind Fed

O încetinire bruscă a creșterii numărului de locuri de muncă din SUA în luna trecută și o scădere a ratei șomajului, cauzată de o scădere a ratei de participare pe piața muncii, i-au determinat pe traderi să-și reducă așteptările privind o majorare a ratelor dobânzilor în SUA în cursul acestui an.

În prezent, nu mai există practic nicio șansă ca rata dobânzii să crească în iulie, așteptările scăzând de la aproape 40% la 17% pe fondul acestor date, potrivit instrumentului Fedwatch al CME. În prezent, există o probabilitate de sub 50% ca rata dobânzii să crească până în decembrie; înainte de publicarea datelor privind locurile de muncă, exista o probabilitate de 50% ca până la sfârșitul anului să aibă loc două majorări ale ratei dobânzii.

Datele slabe privind locurile de muncă au un impact general asupra pieței, inclusiv asupra acțiunilor și pieței valutare.

2. Acțiunile din sectorul tehnologic își revin

O probabilitate redusă de majorări ale ratei dobânzii tinde să beneficieze acțiunile de creștere, deoarece acestea reduc costurile de împrumut și sporesc valoarea actuală a profiturilor viitoare. Acest lucru poate constitui un motor puternic al creșterii prețurilor acțiunilor. Această recalibrare a ajutat acțiunile să-și revină în Asia. Indicele sud-coreean Kospi a înregistrat un salt de peste 5%, deși încă se confruntă cu o pierdere săptămânală de 8%. Raliul de redresare de astăzi a fost impulsionat de SK Hynix, care a înregistrat o creștere de peste 10%.

Vânzarea masivă a fost precipitată de temerile legate de planurile de investiții ale giganților tehnologici, după ce Meta a anunțat că ia în considerare dezvoltarea unei afaceri în cloud pentru a vinde putere de calcul pentru AI. Meta a clarificat acest aspect, afirmând că proiectul său privind agenții AI nu a progresat conform așteptărilor, ceea ce înseamnă că se confruntă cu o capacitate de calcul de care nu are nevoie. Acest lucru a generat temeri mai ample că boom-ul investițiilor a atins apogeul, ceea ce ar putea afecta în special producătorii de cipuri și acțiunile din sectorul memoriilor.

Considerăm că valul de vânzări ar fi fost mult mai grav dacă Microsoft sau Alphabet ar fi anunțat că dispun de o capacitate de calcul AI excesivă, iar faptul că, până în prezent, este vorba doar de Meta, ar putea fi absorbit de piață. Acesta este motivul pentru care acțiunile producătorilor de cipuri și-au revenit pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii.

Aceasta înseamnă că următorul test major pentru piețe îl vor reprezenta rapoartele de rezultate ale „Celor 7 Magnifici”, care vor fi publicate la sfârșitul acestei luni, și, în special, planurile lor de cheltuieli de capital pentru anul următor.

După scăderea de joi, ne așteptăm ca indicele Nasdaq să recupereze teren luni. Valorile solide ale indicelui PMI pentru luna iunie contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea stării de spirit a pieței din Europa.

3. Yenul: riscuri de intervenție

Joi, Banca Japoniei (BOJ) și-a planificat cu precizie intervenția valutară pentru a susține yenul. Scăderea anterioară a perechii USDJPY a fost favorizată de raportul slab privind locurile de muncă. Au existat rapoarte privind noi intervenții astăzi, iar USDJPY s-a situat din nou sub 161, ceea ce reprezintă o poziție mult mai confortabilă pentru BOJ. Până în prezent, intervenția menită să stopeze slăbirea yenului a fost ordonată și nu a provocat o volatilitate excesivă în perechile valutare cu yenul.