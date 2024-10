Acțiuni fracționate - o investiție care schimbă jocul la XTB

Fă cunoștință cu Acțiunile fracționate - o abordare nouă a investițiilor, care oferă un grad sporit de accesibilitate, flexibilitate, precum și cu noi oportunități de investiții. În acest articol vei găsi tot ce trebuie să știi despre noul produs.

Având în vedere diversele strategii de investiții ale clienților noștri, precum și dorința de a răspunde la feedback-ul și nevoile acestora, am implementat posibilitatea de a cumpăra acțiuni fracționate. Bursa este încă regele piețelor financiare - unde jucătorii majori precum fondurile de investiții sau companiile listate atrag atenția investitorilor mai mult sau mai puțin, în funcție de ciclurile pieței. Astfel, indiferent de circumstanțe, ne concentrăm să oferim servicii profesioniste și care să răspundă tuturor nevoilor clienților noștri. Acest lucru se reflectă, printre altele, și în faptul că oferim posibilitatea de a investi în acțiuni fracționate - noul produs XTB. Departamentul IT, în cooperare cu toate unitățile companiei, a lucrat mult timp la implementarea posibilității de a investi în acțiuni fracționate pentru a satisface astfel nevoile investitorilor care folosesc platforma de investiții XTB. De acum înainte, fiecare client XTB poate face investiții fără a fi limitat de prețul acțiunilor sau cel al ETF-urilor (fondurile tranzacționate la bursă). De asemenea, tranzacționarea folosind o sumă exactă (și accesibilă) va face investiția într-o companie listată la bursă mai ușoară și mai intuitivă. Din acest articol vei afla ce sunt acțiunile fracționate, cum funcționează acest instrument la XTB și cum se schimbă oferta de instrumente financiare a XTB. Ce sunt Acțiunile Fracționate? Acțiunile Fracționate sunt un produs XTB în care se poate investi fără comision (pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR), care se referă la un drept economic asupra unei părți a unei acțiuni aparținând unei anumite companii. Pentru a finaliza procesul de cumpărare a unei fracții dintr-o acțiune, de către un client, XTB achiziționează o acțiune completă, alocă clientului valoarea părții corespunzătoare și reține restul pentru tranzacții viitoare. Investiția la XTB în acțiuni fracționate nu are nicio legătură cu instrumentele derivate sau CFD-urile, fiind un produs bazat pe acțiunile cu deținere. Atunci când clienții XTB cumpără acțiuni cu deținere, aceștia devin proprietarii acțiunilor companiei. În cazul acțiunilor fracționate, situația este diferită. Acțiunile fracționate reprezintă un drept economic asupra unei fracțiuni din acțiunile sau unitățile din ETF-uri oferite de XTB. Acest drept economic la o fracțiune de acțiune înseamnă că deținătorul de acțiuni fracționate are dreptul doar la beneficiile economice care decurg direct din investiția în fracțiuni de acțiune. XTB este entitatea care deține acțiunile respective și oferă clientul dreptul economic la o fracțiune din aceasta. Prin urmare, tranzacționarea cu acțiuni fracționate nu înseamnă cumpărarea dreptului de proprietate asupra unei fracțiuni dintr-o acțiune. Acțiuni fracționate - o nouă oportunitate de investiție? Mai jos vom prezenta oportunitățile oferite prin investiția în Acțiuni Fracționate. ● Vei putea investi în acțiuni chiar și în cazul unui buget limitat. ● Posibilitatea de a investi folosind o sumă exactă (ex. 10 EUR) ● Tranzacționarea acțiunilor fracționate folosind o sumă exactă poate fi mai ușoară și poate face portofoliul mai ușor de gestionat. ● O modalitate mai simplă și accesibilă de a crea un portofoliu diversificat. ● Posibilitatea de a investi în Acțiuni fracționate în ciuda prețului ridicat al acțiunilor întregi. Mulți investitori se confruntau cu dificultăți în luarea deciziilor de investiții din cauza bugetului limitat. De exemplu, dacă acțiunea unei companii costă 100 USD, iar clientul a depus în cont suma de 150 USD, acesta putea să cumpere doar 1 acțiune. Acum, cu aceeași sume de bani clientul se pot folosi de acțiunile fracționate pentru a achiziționa doar o parte dintr-o acțiune. În situația descrisă mai sus, investitorul va avea posibilitatea de a cumpăra 1 acțiune cu deținere cu 100 USD, dar și o acțiune fracționată cu 50 USD. Acțiunile fracționate oferă suport și răspunsuri pentru diferitele preferințe ale clienților noștri - investitorii și traderii care caută eficiență maximă în alocarea fondurilor. Datorită acțiunilor fracționate, la XTB vei putea investi, de exemplu, în: ● 0,25 acțiuni fracționate de Tesla (TSLA.US) ● 0,82 acțiuni fracționate ale Pfizer (PFE.US) ● 0,11 acțiuni fracționate ale Volkswagen (VOW1.DE) ● 0,4 acțiuni fracționate ale NorthShore Global Uranium Trust (URNM.US) ● 0,50 acțiuni fracționate ale SPDR S&P 500 Trust ETF CFD (SPY.US) Cum functioneazã? Deoarece acțiunile fracționate sunt un produs nou în oferta XTB, specificațiile sale necesită o explicație amănunțită. Fiecare client care investește în acțiuni fracționate primește un drept economic asupra unei părți dintr-o acțiune, putând oricând să vândă sau să cumpere acțiuni fracționate. De asemenea, clientul păstrează drepturile economice pentru acțiunile fracționate cumpărate, deși contrapartea la tranzacție și, în mod oficial, proprietarul unităților de acțiuni fracționate, este XTB. Astfel, un investitor nu deține acțiunile fracționate în sine, deține doar un drept economic asupra acestora. ● Noul produs face ca investițiile în acțiuni și ETF-uri să poate fi realizate cu bani mai puțini. Amintim însă, ca întotdeauna, că investițiile implică un risc de piață și de curs de schimb (dacă investițiile sunt făcute în valute diferite, evaluarea investiției se modifică în funcție de modificările f/x). ● Când clientul acumulează Acțiuni Fracționate până când numărul total al acestora este egal sau depășește o unitate întreagă (de ex. 0,32 + 0,28 + 0,41) - el va deveni proprietarul cotei totale (acțiunii întregi). Orice este peste unitatea întreagă va corespunde unei acțiuni fracționate; ● Investiția în acțiuni fracționate oferă clientului dreptul economic asupra unei părți a acțiunilor și permite obținerea de beneficii economice asupra fracțiilor de acțiuni, dar nu este echivalentă cu situația când este cumpărată o acțiune sau un ETF cu deținere. În acest caz, numărul minim de acțiuni sau ETF-uri este întotdeauna 1; ● Acțiunile fracționate nu pot fi transferate altor brokeri și pot fi vândute numai la XTB. De asemenea, nu este permis să vinzi o acțiune fracționată altor clienți sau instituții financiare. XTB este deținătorul legal al Acțiunilor fracționate. Acțiuni și ETF-uri Fracționate Posibilitatea de a cumpăra acțiuni fracționate nu face - de fapt - o acțiune să fie mai ieftină, dar poate face mai accesibilă investiția în companii cu prețuri mari ale acțiunilor. Există multe motive pentru care prețurile unor acțiuni sunt ridicate. Cel mai simplu ar fi numărul relativ mic de acțiuni emise în raport cu capitalizarea pieței, iar printre cele mai ample menționăm sentimentul pieței sau așteptările privind câștigurile viitoare ale companiei. La XTB, înțelegem că fiecare client dorește să investească o sumă exactă de bani, fără a fi limitat de prețul acțiunilor cu deținere. Este adevărat că multe companii listate introduc acțiuni de diferite serii, printre altele, reducând prețul acțiunilor la cumpărare doar pentru acționari. De exemplu, fondul de investiții al lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a decis o astfel de mișcare, astfel acțiunile clasa A (BRKA.US) costând aproximativ 479.000 USD și acțiunile clasa B (BRKB.US) fiind disponibile de la 316 USD (date de la 9 mai 2023). Cu toate acestea, există pe burse multe companii relativ scumpe, precum Regeneron (REGN.US), Northrop Grumman (NOC.US) sau TransDigm (TDG.US). Datorită faptului că XTB a introdus acțiunile fracționate, clienții vor putea întotdeauna să investească exact cât doresc în acțiunile de care sunt interesați. Fracțiile pot fi cumpărate și în cazul ETF-urilor, cum ar fi: ETF-urile iShares care replică prețurile indicilor de pe piețe emergente (EIMI.UK) sau metale prețioase precum argintul și aurul (ISLN.UK) sau (IGLN.UK) sau indicii Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.UK). Acțiuni cu deținere (3622) Instrument Bid Ask Spread Variație Deutsche Bank AG Barclays PLC Siemens AG Bayerische Motoren Werke AG Amazon.com Inc Lloyds Banking Group PLC Renault SA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Tesla Inc Caracteristicile Acțiunilor Fracționate la XTB Ca orice instrument, acțiunile fracționate au caracteristici specifice pe care orice investitor trebuie să le înțeleagă înainte de a lua în calcul investiția în acest tip de instrument. Iată caracteristicile acțiunilor fracționate disponibile la XTB: Necesită un capital inițial mai mic pentru a investi.

Doar o parte din acțiunile cu deținere pot fi tranzactionate și fracționat însă numărul acestora este în extindere.

Permit o diversificare consistentă a portofoliului de investiții, accesibilă acum și pentru investițiile cu sume mici.

Ordinele cu acțiuni fracționate sunt executate la piață.

Acțiunile fracționate fuzionează într-o acțiune/ETF cu deținere (OMI) atunci numărul lor însumează valoare unei unități întregi.

Dreptul de vot, posibilitatea de participare la adunarea acționarilor și transferul către alt broker sunt posibile numai dupa ce fractiile de acțiuni au cumulat o unitate întreagă și au fuzionat într-o acțiune cu deținere.

Beneficiază de oferta de 0% comision la tranzacționare pentru un rulaj lunar mai mic de 100 000 EUR.

Investițiile in Acțiuni Fracționate implică expunerea la factori de risc similari cu factorii de risc care rezultă din investiția într-o actiune cu detinere.

Permit încasarea echivalentului dividendelor în baza dreptului economic pe care îl are clientul.

Nu există taxe suplimentare.

În momentul în care acțiunile fracționate fuzionează într-un întreg, întregul devine acțiune cu deținere iar atunci clientul devine, pe langa beneficiar economic, și proprietar al acestora. Conform teoriei moderne a portofoliului diversificat, a lui Harry Markowitz, numărul optim de companii diferite într-un portofoliu de investiții este de aproximativ 35. Dacă cineva dorește să-și investească capitalul în companii din mai multe sectoare, precum tehnologi, sănătate, finanțe sau industria petrolieră, atunci va trebui, cel mai probabil, să ia în calcul o cheltuială financiară mare. Decizia XTB de a introduce posibilitatea de cumpărare a Acțiunilor fracționate va fi apreciată în special de investitorii care vor să investească folosind sume mai mici, dar și de cei care, în general, plănuiesc să investească în mod regulat. Acum, clientul determină nivelul investiției financiare și, pe baza circumstanțelor personale, își poate alege companiile preferate și poate investi folosind și Acțiuni fracționate. Acțiunile fracționate se adresează și clienților care intenționau să investească în acțiuni ce costă mult, iar prețul ridicat ar fi putut să-i împiedice să cumpere o acțiune întreagă. De asemenea, acum avem o soluție potrivită și pentru clienții care doresc să investească o sumă exactă de bani, fără să pună accent asupra numărului și a valorii totale a acțiunilor. În practică, aceasta înseamnă că, în condițiile actuale, clienții vor putea investi în mai puțin de o acțiune a unei anumite companii folosind acțiunile fracționate. Ei vor putea, de exemplu, să cumpere 0,5 acțiuni fracționate sau orice valoare fracționată mai mare/mai mică, cum ar fi 2,63 sau 10,97 acțiuni. Acestea fiind spuse, acțiunile fracționate se referă doar la o parte fracționată a întregului activ. Dacă un investitor deține, de exemplu, 22,98 acțiuni, înseamnă că are 22 de acțiuni totale (cu deținere) și 0,98 acțiuni fracționate. Cu alte cuvinte, poți începe să investești cu aproape orice sumă (peste dimensiunea minimă a tranzacției, respectiv 10 EUR sau USD). Cum să investești în părți de acțiuni? Cumpărarea și vânzarea de acțiuni fracționate este simplă și intuitivă. În platforma XTB, în fereastra de ordin, clienții XTB vor alege în mod independent cât vor să investească, iar sistemul va ajusta cantitatea proporțională de acțiuni și/sau acțiuni fracționate la suma setată. Această opțiune este disponibilă atât în versiunea desktop, cât și în versiunea mobilă. Fereastra pentru plasarea unui ordin în platforma mobilă XTB: Sursa: Platforma XTB Confirmarea tranzacției cu acțiuni fracționate pe Platforma Web XTB Sursa: Platforma XTB Acțiuni fracționate și tranzacționarea în funcție de o anumită sumă Diferența dintre aceste concepte constă în modul în care sunt plasate ordinele. În cazul acțiunilor fracționate, controlăm volumul (număr de acțiuni, de exemplu 1,5). În timp ce tranzacționarea în funcție de o anumită sumă presupune definirea sumei exacte pe care dorim să o alocam investiției, de exemplu 3000 EUR sau USD sau chiar RON, în funcție de care sistemul calculează automat volumul de acțiuni pe care îl putem cumpăra. În graficul de mai jos (din dreapta) - Clientul va cumpăra 2 acțiuni și 0,61 Acțiuni fracționate (volum 2,61) cu 3000 RON. Dividende Deținătorul de Acțiuni Fracționate are dreptul la beneficii economice în mod proporțional cu valoarea fracției de acțiuni deținute, dar statutul de acționar este deținut de XTB. Astfel, XTB va plăti echivalentele dividendelor ce revin deținerilor fiecărui client. În cazul acțiunilor fracționate, XTB este singurul acționar. Cu toate acestea, deținătorii de acțiuni fracționate vor obține o sumă proporțională cu valoarea dividendelor asociate cu deținerile lor. Drepturile clasice ale acționarilor care rezultă din deținerea unei acțiuni întregi nu vor fi disponibile pentru deținătorii de acțiuni fracționate, întrucât intervine statutului de acționar al XTB. Așadar participarea la vot, la adunările generale ale acționarilor sau la alte acțiuni corporative va fi imposibilă dacă ai cumpărat mai puțin de 1 acțiune. Cu toate acestea, dacă achiziționezi mai mult de o acțiune dintr-o anumită companie, atunci vei avea o acțiune întreagă cu deținere, iar restul deținerii tale va fi disponibil sub formă de Acțiune Fracționată. Dividendele vor fi calculate și creditate în contul de investiții al clienților proporțional cu mărimea pozițiilor, inclusiv pentru Acțiunile fracționate. Regulile contabile rămân standard (T+2), conform principiului FIFO (First In First Out). Asta înseamnă că abia după 2 sesiuni de tranzacționare de la cumpărare proprietarii devin efectiv deținători ai dreptului de vot într-o companie. Reține că pentru a avea dreptul la dividende trebuie să fii acționar în perioada „ex-date”. Această dată este întotdeauna stabilită de compania care plătește dividende. Dividendele sunt plătite la „data plății”. Tranzacționarea folosind o sumă exactă Până acum, un client care folosea platforma XTB seta parametrul numit număr de acțiuni (volumul) atunci când voia să investească în acțiuni și ETF-uri. În acest sens, folosea calculatorul încorporat din platforma XTB pentru a realiza setările ordinului astfel încât să se încadreze în limita fondurilor disponibile. Dacă, totuși, ordinul nu era exact ceea ce își dorea clientul, acesta trebuia să facă modificări, utilizând calculatorul din platformă, până când ajungea la ajustările corecte. În cazul acțiunilor fracționate, clientul poate alege să stabilească suma exactă pe care vrea să o folosească pentru a investi, înainte de lansarea ordinului. În același timp, rămâne disponibilă și metoda veche de setare a unui ordin, clientul putând să aleagă între tab-urile „sumă” sau „volum” din fereastra de ordin din platformă. În cazul tranzacționării cu o sumă exactă, deschiderea unei tranzacții va necesita doar următorii pași din partea investitorului: 1. Depunere de fonduri în contul XTB 2. Căutarea acțiunilor specifice ale companiei 3. Stabilirea sumei pentru cumpărare 4. Acționarea butonului Cumpărare 5. Apăsând pe „Confirmare” în fereastra de confirmare Confirmarea și închiderea poziției Dacă este necesară rotunjirea sumei ordinului, informațiile corespunzătoare vor apărea în fereastra de confirmare a tranzacției la plasarea acesteia. Vor fi afișate, de asemenea, informații despre suma finală a investiției, inclusiv posibile costuri suplimentare, dacă este cazul. Vânzarea totală sau parțială prin indicarea sumei vor fi, de asemenea, posibile, în aceleași condiții ca cele menționate mai sus. Exemplu Doar în scop demonstrativ, să luăm cazul unui client care are un cont în USD, iar rulajul lunar realizat de acesta este mai mic de 100.000 EUR. Rata EUR/USD la momentul executării ordinului este de 1,0000. ● Clientul dorește să investească în acțiuni Volkswagen (VOW1.DE) cu suma de 500 USD ● Prețul acțiunilor VOW1.DE la momentul plasării ordinului este de 190 EUR. ● Un astfel de client va primi 2 acțiuni Volkswagen și 0,63 acțiuni fracționate Din perspectiva investitorului, pașii pe care trebuie să îi urmeze sunt următorii: 1. Identificarea acțiuni Volkswagen (VOW1.DE) în bara de căutare sau în lista de instrumente Acțiuni → Germania → Volk 2. Introducerea sumei de 500 USD pe care ar dori să o folosească în cumpărarea acțiunilor. 3. Acționarea butonului Cumpărare. Întrebări Frecvente Ce sunt acțiunile fracționate în investiții? Acțiunile fracționate reprezintă un drept economic asupra unei fracțiuni din acțiunile sau unitățile de ETF-uri oferite de XTB. Acest drept economic la o fracțiune de acțiune înseamnă că deținătorul de acțiuni fracționate (clientul XTB) are dreptul doar la beneficiile economice care decurg direct din investiția într-o fracțiune de acțiune. XTB este cel care deține acțiunile respective, iar clientul are doar un drept economic asupra lor. În momentul în care clientul ajunge să cumpere mai multe fracții de acțiuni și obține astfel o acțiune întreaga, atunci devine proprietarul pe deplin al acțiunii. Prin urmare, tranzacționarea cu acțiuni fracționate nu este identică cu procesul de cumpărare a acțiunilor cu deținere. Cum investesc în acțiuni fracționate? Clienții care folosesc platforma XTB au avantajul de a seta, în funcție de preferințe, valoarea investiției, iar sistemul va ajusta proporțional numărul de acțiuni pe care le poate cumpăra cu suma respectivă. Atât versiunea desktop, cât și cea pentru mobil vor afișa informații în timp real, iar această funcție este intuitivă și ușor de utilizat. Pot câștiga dividende din acțiuni fracționate? Da, poți încasa dividende din Acțiuni fracționate. Sumele plătite pentru dividende sunt proporționale cu numărul de acțiuni fracționate cumpărate. De exemplu, tranzacționarea a 0,5 acțiuni cu un dividend de 2 USD per acțiune ar duce la plata unui dividend de 1 USD. Care sunt beneficiile investiției în acțiuni fracționate? Există numeroase avantaje ale investiției în acțiuni fracționate, inclusiv oportunitatea de a investi un capital mai mic într-o companie ale cărei acțiuni sunt scumpe, diversificând astfel portofoliu de investiții și eliminând o barieră frecvent întâlnită în mod special în rândul investitorilor începători. În plus, vei încasa și sume echivalente cu valoarea dividendelor calculate în funcție de acțiunile fracționate deținute. Acțiunile fracționate pot fuziona într-o singură acțiune? Da, odată ce ai cumpărat suficiente acțiuni fracționate încât să formezi o acțiune întreagă, atunci acțiunile fracționate fuzionează într-o acțiune cu deținere asupra căruie vei avea drep de proprietate (de ex. o vei putea transfera sau vei avea drept de vot). Acțiunile fracționate pot oferi dreptul la dividende? Investitorii în acțiuni fracționate vor primi un dividend proporțional cu acțiunile fracționate deținute, în baza dreptului economic pe care îl au asupra acțiunilor fractionate - nu în baza dreptului de proprietate, deoarece proprietarul real al acțiunii fracționate este XTB. Există limite atunci când vine vorba de cumpărarea de acțiuni fracționate? Singura limitare este dată de oferta XTB, deoarece nu toate companiile și ETF-urile sunt disponibile ca fracții. Nu există alte limite. Acțiunile fracționate sunt cu deținere? Nu, Acțiunile fracționate sunt un produs creat de XTB, pentru clienții XTB. De fapt, XTB este proprietarul acțiunilor fracționate, iar investitorii au drepturi economice asupra acestora - le pot vinde sau cumpăra, iar XTB plătește dividende pentru proprietarii de acțiuni fracționate - în funcție de volumul fiecărei acțiuni fracționate. Câte acțiuni fracționate dețin dacă am cumpărat 4,58 acțiuni ale companiei X? Considerând exemplul de mai sus, deții 0,58 acțiuni fracționate și 4 acțiuni cu deținere.

