Investiția în acțiuni - ce înseamnă tranzacționarea acțiunilor?

Investițiile în acțiuni au câștigat popularitate în 2020, după prăbușirea pieței bursiere cauzată de criza Covid-19. Acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză - trăim într-un mediu cu rate ale dobânzii scăzute, deoarece băncile centrale majore și-au relaxat politica monetară. Înseamnă că economisirea de bani prin instrumente sigure (de exemplu, conturi de economii sau obligațiuni de stat) a devenit extrem de grea sau, în multe cazuri, imposibilă. În afară de aceasta, firmele de brokeraj la nivel mondial au făcut ca tranzacționarea acțiunilor să fie simplă, convenabilă și cu costuri reduse. Mulți potențiali investitori se întreabă - ce este piața de capital, ce este tranzacționarea de acțiuni și, în cele din urmă, cum să investească în acțiuni? Vom aborda aceste probleme în acest articol.

Acțiunile ca instrumente financiare Să începem cu a explica ce înseamnă acțiunile, explicație esențială înainte de a face orice investiție bursieră. Acțiunile sunt valori mobiliare care reprezintă proprietatea unei fracțiuni a unei companii. Există, de asemenea, termenul de „valori mobiliare” care, în teorie, este ușor diferit în comparație cu cel de „acțiuni”. Deținerile se pot referi la diferite tipuri de investiții, de exemplu fonduri mutuale, ETF-uri sau firme private. Pe de altă parte, acțiunile se referă exclusiv la valorile mobiliare tranzacționate la bursă. Pe măsură ce corporațiile emit acțiuni pentru a strânge fonduri, finanțare pentru a își desfășura activitatea, acționarii au dreptul să primească dividende și drept de vot, deoarece investitorii dețin din punct de vedere tehnic o parte a companiei (acea porțiune depinde de mărimea investiției lor). Un aspect cheie pentru a înțelege modul în care funcționează piața mondială bursieră este de a aprofunda ideea de tranzacționare - cum este posibil ca cineva să dobândească o parte a unei companii? Răspunsul este foarte simplu - investițiile în acțiuni sunt posibile pentru investitorii din întreaga lume (atât instituționali, cât și individuali), deoarece companiile publice sunt listate la o bursă (cunoscută și sub numele de bursă de valori). Ce este bursa de valori? După cum sa menționat deja mai sus, companiile pot fi listate la bursă. Procesul de a deveni o companie cotată la bursă se numește ofertă publică inițială (IPO). Când o firmă devine publică, acțiunile sale pot fi cumpărate și vândute pe piața secundară, și anume la bursă. Prin urmare, o bursă de valori acționează ca intermediar - este o locație centralizată în care cumpărătorii și vânzătorii încheie tranzacții. În mod tradițional, bursa a fost un loc fizic, dar acest aspect s-a schimbat foarte mult din cauza progreselor tehnologice și în prezent, o bursă ar putea fi și electronică. Prețul unei acțiuni ar putea scădea sau crește - fluctuațiile prețului acțiunii sunt cauzate de modificări ale ofertei și cererii de acțiuni. În general, dacă compania are o afacere de succes cu perspective promițătoare, prețul acțiunii sale ar trebui să crească. Situația fundamentală a companiei este absolut critică, prin urmare investitorii se concentrează pe performanța financiară și reacționează la rapoartele de câștiguri. Cu toate acestea, există și alți factori care afectează prețurile acțiunilor, de exemplu, datele macroeconomice din economiile cheie, nivelul ratelor dobânzii sau sentimentul pieței reflectat în știrile cheie ale pieței bursiere. Investitorii și analiștii experimentați încearcă în mod constant să identifice cele mai bune acțiuni în care să investească. Ca rezultat, se poate presupune că, pe termen lung, prețurile acțiunilor reflectă toate informațiile - ideea a fost cunoscută sub numele de ipoteza pieței eficiente (EMH). Departamentul de cercetare XTB pregătește zilnic analize și comentarii cu privire la evenimentele actuale de pe piața bursieră locală și globală. Analiștii noștri au pregătit lista celor 10 acțiuni interesante și pentru 2021 - raportul îl puteți găsi aici <link>. Sursa: howmuch.net Sursa: howmuch.net Cum se cumpără acțiuni? Chiar dacă ne-am referit la modul în care funcționează bursa, s-ar putea să te întrebi - cum cumpăr acțiuni? Pentru a avea acces la bursă, un potențial investitor trebuie să deschidă un cont de brokeraj. În trecut, investitorii aveau nevoie de asistența directă a unui agent de bursă pentru a cumpăra sau vinde titluri, de exemplu, prin telefon. Cu toate acestea, industria s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, iar firmele de brokeraj de top au dezvoltat platforme de tranzacționare online ușor de utilizat și aplicații de tranzacționare. Drept urmare, investițiile în acțiuni au devenit ușor accesibile, deoarece oamenii sunt acum capabili să cumpere acțiuni cu doar câteva clickuri. Cu toate acestea, ceea ce nu s-a schimbat este importanța alegerii brokerului potrivit. Cel mai bun broker nu numai că ar trebui să facă tranzacționarea burselor convenabilă și la prețuri reduse, ci și să își sprijine clienții în ceea ce privește educația și știrile despre piețe. Aceasta este o decizie critică pentru fiecare investitor, prin urmare am scris un articol întreg pentru a acoperi problema în detaliu <faceți clic aici, link do artykułu o wyborze konta do tradingu> După ce ți-ai deschis și alimentat contul de tranzacționare de la o casă de brokeraj, vei putea plasa primele tranzacții și totodată îți vei putea monitoriza pozițiile. Ar fi recomandat să înveți să utilizezi platforma de tranzacționare mai întâi. Brokerii oferă de obicei tutoriale, dar în același timp firmele de brokeraj tind să își adapteze platformele astfel încât să devină din ce în ce mai intuitive. Acum, orice investitor potențial s-ar putea gândi - cum să tranzacționeze acțiuni în practică? Cum aleg companiile potrivite? Mai jos vom prezenta câteva concepte majore de investiții în acțiuni. Investești sau tranzacționezi? La început este important să înțelegem diferența dintre investiție și tranzacționare. Deși ambele cuvinte sunt adesea folosite interschimbabil, ele reprezintă două abordări diferite ale participanților la piață. Investiția este de obicei asociată cu investitorii pe termen lung care aplică strategia de cumpărare și deținere. Scopul lor este de a selecta acțiuni promițătoare și de a le deține luni sau ani. Acest grup de investitori acordă atenție fundamentelor anumitor companii sau sectoare. În linii mari, există două tipuri de investiții - acțiuni de creștere (growth stocks) și acțiuni de valoare (value stocks). Primul caz reprezintă companiile despre care se așteaptă să înregistreze niveluri ridicate de creștere a profitului în viitor. Deoarece prețurile acțiunilor lor ar putea depăși performanța pieței largi, investitorii pot beneficia de acest aspect. Există, de asemenea, acțiuni de valoare, care sunt de obicei descrise ca businessuri bine stabilite, cu fundamente solide. Astfel de companii plătesc adesea dividende, care este o altă sursă de venit pentru investitor. Dacă ești interesat să aflați despre dividende, ar trebui să citești cu siguranță articolul nostru intitulat „Investiția în acțiuni de dividende”. <link> Pe de altă parte, tranzacționarea este adesea privită ca o abordare pe termen scurt. Cei care tranzacționează acțiuni, intenționează, de obicei, să profite de mișcările rapide de preț. De exemplu, ar putea cumpăra o anumită acțiune înainte de publicarea raportului de câștiguri sau după o scădere neașteptată a prețului, în speranța că prețul acțiunii va reveni. Unii traderi își păstrează pozițiile mai puțin de o zi, așa numita tranzacționare intraday. Traderii sunt, în general, participanți marcanți cu experiență care petrec mult timp monitorizând piața și căutând ineficiențe ale pieței. Traderii de succes aplică strategii sofisticate și respectă regulile lor, de exemplu, plasează întotdeauna un ordin stop-loss. În afară de aceasta, ar putea specula, de asemenea, că prețurile anumitor acțiuni vor scădea, și vinde în lipsă pentru a putea răscumpăra ulterior la un preț mai bun, marcțnd astfel profit pe o piață în scădere (așazis-ul mecanism de Short-Selling specific CFD-urilor). Unii oameni, care au acumulat suficient capital și experiență adecvată, sunt de fapt capabili să tranzacționeze acțiuni pentru a își câștiga existența. Analiză fundamentală sau analiză tehnică Există două abordări principale pentru a investi bani pe bursă - analiza fundamentală și analiza tehnică. Ambele concepte au susținătorii lor loiali care adesea se ceartă între ei. Unii cred că analiza fundamentală este singura abordare adecvată, în timp ce alții susțin că analiza tehnică oferă rezultate mai bune. Cu toate acestea, așa cum se întâmplă de obicei cu astfel de dileme, adevărul se află undeva la mijloc. Analiza fundamentală este o metodă de evaluare a valorii intrinseci a unei acțiuni. Investitorii tind să analizeze nu numai punctele tari ci și punctele slabe ale unei anumite companii, dar și condițiile economice generale. Investitorii instituționali dar și cei retail experimentați construiesc deseori modele complexe pentru a calcula prețul țintă al unei acțiuni, având în vedere propriile ipoteze cu privire la câștigurile viitoare ale companiei. Drept urmare, aceștia pot verifica dacă acțiunea este subevaluată sau supraevaluată la un moment dat. Firmele de brokeraj acoperă o mulțime de companii listate, iar departamentele de cercetare își publică adesea rapoartele de cercetare pe piețele de capital, informații care ce poate fi deosebit de utile atunci când investești în acțiuni. Pe de altă parte, analiza tehnică se bazează pe un grafic creat de mișcările prețurilor. În acest caz, participanții la piață încearcă să identifice tipare și să caute diverse semnale pentru a determina în ce direcție se mișcă piața. Investitorii și traderii cu experiență utilizează o mare varietate de indicatori și iau decizii de cumpărare sau vânzare pe baza lor. Chiar dacă analiza tehnică este un subiect larg, un potențial investitor nu trebuie să știe totul despre aceasta pentru a avea succes. Există anumite concepte simple care sunt suficiente pentru a începe tranzacționarea acțiunilor, de exemplu, nivelurile de suport și rezistență, mediile mobile sau analiza volumului. Există, de asemenea, analiști tehnici printre angajații firmelor de brokeraj, ceea ce înseamnă că, adesea, conținutul cercetării include comentarii bazate pe analize tehnice - încă o dată acest lucru ar putea fi util pentru a învăța cum să tranzacționezi acțiuni. Care abordare este mai bună atunci? În general, se spune că traderii aplică adesea analize tehnice, în timp ce investitorii pe termen lung se concentrează exclusiv pe elementele fundamentale. Acest lucru este corect doar într-o anumită măsură. „Analiza tehnică este tot ceea ce contează pe termen scurt, în timp ce analiza fundamentală este tot ceea ce contează pe termen lung”, a spus cineva odată. Aici merită să subliniem că mișcările prețurilor depind de mulți factori, inclusiv sentimentul general al pieței bursiere, deci probabil că nu ar fi deosebit de înțelept să ne bazăm pe o singură strategie de tranzacționare a acțiunilor (fie analiză tehnică, fie fundamentală). Aplicarea diferitelor concepte pare a fi o soluție mai bună și este o practică obișnuită ca analiștii fundamentali să folosească analiza tehnică pentru a găsi cele mai bune puncte de intrare. Între timp, susținătorii analiștilor tehnici acordă atenție din când în când și unor elemente fundamentale. Concluzie Investiția în acțiuni este o călătorie lungă plină de învățare, potențiale victorii de răsunet, dar uneori și de eșecuri. Cu siguranță ajută la formarea caracterului, deoarece psihologia joacă un rol semnificativ atât în ​​investițiile în acțiuni, cât și în tranzacționarea pe termen scurt a acțiunilor. Trebuie remarcat faptul că viitorii investitori nu ar trebui să se simtă descurajați din cauza lipsei de cunoștințe, deoarece nici cei mai mari investitori din istorie nu au știut cum să cumpere acțiuni la începutul călătoriei lor. Începând cu pași mici și învățând prin experiență, vei da probabil cele mai bune rezultate. Deoarece Internetul este plin de resurse despre tranzacționarea acțiunilor pentru începători sau elementele de bază ale analizei fundamentale, cumpărarea acțiunilor nu a fost niciodată mai ușoară.

