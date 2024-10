Cum să începi tranzacționarea indicelui S&P 500?

Timp de citire: 12 minute(s)

Indicele S&P 500 este recunoscut ca fiind principalul indicator al dezvoltării economiei SUA și al sentimentului pieței. Indicele este urmărit de analiști din întreaga lume.

Indicele Standard and Poor’s 500 este recunoscut ca una dintre măsurile cheie ale forței economiei SUA. Indicele are un randament mediu anual de aproape 14%, ceea ce încurajează mulți investitori. Investiția în S&P 500 este considerată o expresie a încrederii în economia și în succesul american.

Unul dintre cei mai populari investitori care au făcut avere cu S&P 500 este Warren Buffett, care a început să investească în afaceri americane încă din anii 1960, cumpărând un fond nou creat atunci, care urmărea comportamentul acțiunilor celor 500 cele mai mari companii americane. Buffet și-a argumentat decizia cu încrederea în „puterea” și „creșterea” economiei americane ca fiind economia cu cel mai mare capital și așa-numiții „bani inteligenți”. Însă, bursaeste însoțită de emoții, iar indicele, de asemenea, se confruntă cu volatilitatea. Acesta este motivul pentru care instrumentele financiare derivate, cum ar fi contractele futures bazate pe prețul S&P 500, au devenit populare de-a lungul anilor.

În acest articol vom descrie ce este, de fapt, indicele S&P 500, cum este construit și cum să începi să tranzacționezi și să investești în el.

Ce este indicele S&P 500?

Indicele S&P 500 este un indice care urmărește capitalizarea bursieră a 500 de companii constitutive prin măsurarea valorii acțiunilor lor admise la tranzacționare publică (free float). Indicele, așa cum îl cunoaștem astăzi, a fost creat în 1957, deși munca de creare a unui astfel de indice a continuat.

Capitalizarea bursieră a fiecărei companii se calculează prin înmulțirea numărului de acțiuni cu prețul actual al acțiunilor. Dacă o companie are 5 milioane de acțiuni deținute în prezent de acționari și prețul actual al acțiunilor este de 400 USD, atunci capitalizarea de piață (sau valoarea) companiei este de 2 miliarde USD. Pe scurt, valoarea companiei este de 2 milioane de dolari. Dacă adăugăm capitalizarea bursieră a tuturor companiilor listate în indice, obținem valoarea totală a indicelui.

Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că fiecare companie din SP500 are propria sa pondere specifică, obținută prin împărțirea capitalizării bursiere individuale a companiei la capitalizarea totală a pieței S&P 500. Prin urmare, cele mai mari companii au cea mai mare influență asupra valorii și cotației indicelui.

The S&P 500 Index is an index that tracks the market capitalisation of 500 constituent companies by measuring the value of their shares admitted to public trading (free float). The index as we know it today was created in 1957 although the work to create such an index continued.

Sectoarele companiilor din indicele S&P 500:

Tehnologia informației: cca. 28%

Sănătate: cca. 13%

Consumatorul discreționar: cca. 13%

Financiar: cca. 11,0%

Servicii de comunicare: cca. 11%

Industriale: cca. 8%

Produse de consum: cca. 5,5%

Energie: cca. 3%

Imobiliare: cca. 2,5%

Materii prime: cca. 2,5%

Utilități: cca. 2,5%

Originile S&P 500

Istoria indicelui a început cu Henry Varnum Poor, care a fondat Poor's Publishing în 1860 și a publicat un ghid al investitorilor pentru industria feroviară, care era o inovație la acea vreme (un caz binecunoscut de bule speculative asupra companiilor feroviare). În 1923, Standard Statistics Company a început să evalueze obligațiunile ipotecare și a creat un indice care includea 233 de companii din SUA și era calculat săptămânal. Compania, 3 ani mai târziu, a dezvoltat un indice de 90 de companii și a început să introducă cotații zilnice. În 1941, Poor's Publishing a fuzionat cu Standard Statistics - s-a format Standard & Poor's, cunoscută astăzi prin acronimul său S&P.

Luni, 4 martie 1957, indicele a fost extins pentru a urmări performanța a 500 de companii mari din SUA. Denumirea a fost schimbată în S&P 500 Stock Composite Index. Companii precum AT&T, General Motors, Exxon Mobil, U.S Steel, General Electric și Ford Motor au reprezentat puterea indicelui la acea vreme.

Cum funcționează S&P 500?

Ca și în cazul altor indici gestionați de Standard and Poor’s, componentele indicelui S&P 500 sunt selectatede un comitet special conform regulilor stabilite.

Comitetul folosește 8 criterii de bază pentru a evalua valoarea unei companii: capitalizarea bursieră, lichiditatea, domiciliul, capitalul public, Standardul Global de Clasificare a Industriei (GICS) și reprezentarea industriilor în economia SUA, profitabilitate, perioada de timp tranzacționată la bursă, iar consiliul de administrație al companiei trebuie să fie public.

Cerințele specifice sunt:

Capitalizare de piață să fie mai mare sau egală cu 13,1 miliarde USD

Valoarea anuală în dolari tranzacționată la capitalizarea pieței ajustată pentru numărul de acțiuni duplicate să fie mai mare de 1,0

Volumul lunar minim de tranzacționare să fie de 250.000 de acțiuni în fiecare dintre cele șase luni premergătoare datei deciziei comitetului

Să fie listată public la Bursa de Valori din New York NYSE sau NASDAQ

Compania ar trebui să fie de origine americană

Nu sunt eligibile pentru indice următoarele: societăți în comandită, unități fonduri de investiții, emisiuni OTC Bulletin Board, fonduri închise, ETF-uri, ETN-uri, trusturi de redevențe, acțiuni de urmărire, acțiuni preferate, trusturi de unități, mandate de acțiuni, obligațiuni convertibile, trusturi de investiții, certificate de depozit americane și acțiuni de depozit americane

Din 2017, companiile cu două sau mai multe clase de acțiuni nu sunt adăugate la index (în prezent, companiile listate cu două clase includ. Berkshire Hathaway și Alphabet)

Indicele este reconstruit trimestrial pentru a rămâne un indicator de încredere al creșterii economiei SUA

Poziție long pe US500

O poziție long - „CUMPĂRARE” este deosebit de populară atunci când piața este într-o dispoziție bună și investitorii se simt în siguranță sau când apar circumstanțe externe care pot aduce sentimente pozitive pe piață. Acesta este momentul în care o revenire poate fi deosebit de dinamică.

Într-o astfel de situație, dacă presupunem că economia SUA poate experimenta o îmbunătățire a sentimentului investitorilor, în urma unui eveniment economic sau politic, putem lua o poziție long pe US500. De obicei, investitorii care sunt adepții riscurilor se întorc foarte repede la investițiile lor de îndată ce există un sentiment pozitiv în piață. Bursa americană a dovedit în repetate rânduri că își poate reveni chiar și după cele mai mari declinuri. Acesta este motivul pentru care cumpărătorii apar atât de repede pe acest indice.

Dacă sentimentul pieței se îmbunătățește, predicția ta va fi corectă și veți obține un profit mizând pe creșterea US500. În schimb, dacă ai lua o loziție long și piața s-ar teme de o scădere, poziția ta ar suferi o pierdere.

O poziție short pe US500

O poziție short - „VANZARE” este deosebit de populară atunci când există teamă și incertitudine pe piață sau când există circumstanțe externe care ar putea determina revenirea sentimentului negativ.

Într-o astfel de situație, dacă presupui că economia poate experimenta o deteriorare bruscă a sentimentului investitorilor în urma unui anunț economic sau politic, poți lua o poziție short pe US500. De asemenea, poți lua o poziție short dacă presupui că starea economiei SUA se va deteriora pe termen scurt. În acest fel, poți derula strategii de tranzacționare pentru anumite evenimente mondiale care pot crește volatilitatea prețurilor acțiunilor și în cele din urmă a indicilor.

Dacă frica este într-adevăr prezentă pe piață, predicția ta va fi corectă și vei obține un profit mizând pe scăderea prețului US500. În schimb, dacă ai lua o poziție short și piața crește, este probabil ca poziția ta să înregistreze o pierdere.

Cel mai bun moment pentru a începe tranzacționarea indicelui S&P 500

Prețul indicelui S&P 500 tinde să aibă mișcări relativ reduse în comparație cu indicele NASDAQ. Companiile incluse în indice sunt în mare parte bine cunoscute, companii mari precum Berkshire Hathaway sau Microsoft, așa că volatilitatea nu este foarte mare. Dar, în perioadele de panică sau în situații instabile la nivel mondial, investitorii renunță ,de obicei, la activele riscante pentru o perioadă de timp și se îndreaptă către investiții mai stabile, cum ar fi aurul sau numerarul. Așadar, chiar și indicii de refugiu, cum ar fi S&P500, pot suferi scăderi mari, de 10% sau mai multe procente. Creșterea este mai calmă decât scăderile. Când indicele crește și economia este pe calea cea bună, prețurile cresc constant. Acest lucru poate fi atribuit unor factori macroeconomici care determină investitorii să revină la aceste investiții.

Indicele Standard & Poor's este listat pentru cele mai mari și transparente companii care oferă produse și soluții importante pentru țări din întreaga lume, cum ar fi cele mai mari bănci (de exemplu, JP Morgan, Bank of America, Citi Group, BB&T, Bank of New York Mellon sau Goldman Sachs), producători (de exemplu, Coca-Cola Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Procter & Gamble) sau chiar companii de tehnologie (de exemplu, Microsoft, Apple, AT&T, Visa, Nvidia).

Performanțele anterioare nu reprezintă un indicator al rezultatelor viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc.

Indicele SP500 tinde să crească atunci când ratele dobânzilor rămân scăzute. O mare parte a investitorilor caută randamente profitabile pe o piață de acțiuni mai riscantă. Bursa de valori reacționează, de obicei, nervoasă la știrile privind o creștere a ratei dobânzii de către Fed.

În ciuda volatilității și riscurilor mai mari, NASDAQ oferă de obicei randamente mai mari chiar și decât indicele S&P 500. Prin urmare, se poate spune că unii investitorii NASDAQ acceptă o volatilitate mai mare însperanța unor randamente potențial mai mari.

Este cu siguranță un moment bun pentru a fi interesat de tranzacționarea indicelui S&P 500 în perioadele de panică, care provoacă vânzări puternice. Afacerile americane obișnuiau să-și revină rapid după situații de panică. Un număr mare de investitori contrarianți, care caută o inversare a tendinței, pot lua poziții de „CUMPĂRARE” în așteptarea unei reveniri a prețului. În mod similar, în cazul euforiei, când indicele se află la maxime istorice, investitorii cu aversiune la risc pot căuta o perioadă de slăbiciune pe piețele globale pentru a lua poziții short, de „VÂNZARE”, pe SP&P500 mizând pe declinuri.

Momente interesante pentru a începe tranzacționarea indicelui S&P 500 sunt atunci când cele mai mari companii din indice își publică rezultatele financiare trimestriale sau pentru întregul an, precum și evenimentele mondiale care pot provoca o volatilitate ridicată, cum ar fi întâlnirile FED, întâlnirile politice majore sau diverse crize militare.

Cum să începi tranzacționarea indicelui S&P 500 (US500)?

Tranzacționarea indicelui S&P 500 este disponibilă în platforma noastră de tranzacționare xStation și poți începe să investești în cele mai mari companii americane folosind tranzacțiile pe CFD-ul (contracte pentru diferențe) US500 și utilizând întregul potențial al efectului de levier.

Tranzacționând US500 poți profita de volatilitatea pieței și de pozițiile deschise în timpul mișcărilor foarte rapide ale prețurilor. Deși efectul de levierul este foarte riscant, acesta poate multiplica profiturile unui trader intraday. Tranzacționarea US500 este dedicată investitorilor activi care nu se tem de volatilitatea pieței.

Datorită efectului de levier de 1:20, vei avea nevoie de o marjă de doar 5% pentru a deschide o poziție. Folosind 1.000 USD, vei deschide o poziție care valorează 20.000 USD. Datorită instrumentelor CFD cu efect de levier, profiturile potențiale ale poziției pot firidicate, dar, totodată, și pierderile potențiale pot fi mai mari. Tranzacționarea CFD-ului US500 oferă investitorilor posibilitatea de a deschide atât poziții long cât și poziții short. Pozițiile short oferă investitorilor posibilitatea de a obține profit atunci când prețurile scad.

Dacă dorești să citești mai multe despre CFD-uri și efectul de levier financiar, poți afla mai multe informații AICI.

Singurele costuri pe care le ai pentru o astfel de tranzacționare sunt spread-ul (diferența dintre prețul de cumpărare ASK și prețul de vânzare BID) și punctele de swap. Spread-ul este foarte mic și depinde dedimensiunea poziției tale. Punctele swap sunt costurile pe care le suportă brokerul pentru a finanța pozițiile cu efect de levier; swap-urile sunt taxe zilnice pentru poziția deschisă pe instrumentul US500.

Prin tranzacționarea contractelor CFD US500 poți profita de volatilitatea pieței și de pozițiile deschise în timpul mișcărilor foarte rapide ale prețurilor. Efetul de levier este un instrument cu risc ridicat și poate produce pierderi, dar poate și să multiplice profiturile unui trader.

Tranzacționarea US500 este speculativă iar pentru investitorii activi doar fluctuațiile prețului contează pe acest instrument. Acest tip de contract este un acord financiar care plătește diferența de preț dintre prețul de deschidere și cel de închidere al poziției fără o livrare fizică a instrumentului tranzacționat.

Tranzacționarea online îți permite să începi tranzacționarea indicelui S&P 500 (US500) fără a pleca de acasă, cu comisioane zero și spread redus. De asemenea, datorită lichidității foarte mari a indicelui S&P 500 (US500), poți închide poziția cu un singur clic în orice moment când piața este deschisă. Acesta este motivul pentru care tranzacționarea contractelor online pe indicele S&P 500 (US500), are atât de multe avantaje și este acum din ce în ce mai populară.

Investițiile în S&P 500

Tranzacționarea cu efect de levier pe indici implică, desigur, un risc ridicat, dar pozițiile bine luate pot oferi randamente foarte mari pentru o astfel de investiție. Companiile care debutează pe S&P 500 înregistrează adesea creșteri, deoarece fondurile mutuale care urmăresc indicele sunt obligate să le cumpere acțiunile.

Pentru investitorii care nu sunt foarte activi și preferă doar investiții pasive în cele mai mari 500 de companii americane, oferim și ETF-uri care oferă expunere la indicele S&P 500, cum ar fi:

ETF cu acumulare iShares Core S&P 500 CSPX.UK

ETF cu distribuire iShares IDUS.UK (dividend)

(dividend) SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK

Beta ETF S&P 500 ETF BSPXPL.PL

De asemenea, poți investi prin ETF-uri în anumite sectoare S&P 500, cum ar fi:

ETF din sectorul comunicațiilor S&P 500 iShares IUCM.UK

ETF discreționar de consum S&P 500 iShares IUCD.UK

Sectorul energetic S&P 500 ETF iShares IUES.UK

Sectorul financiar S&P 500 ETF iShares IUFS.UK

Sectorul tehnologiei informației S&P 500 ETF iShares QDVE.DE

Sectorul de utilități ETF S&P 500 iShares IUUS.UK ETF

Poți citi mai multe despre investiția în ETF-uri AICI.

De asemenea, oferim acțiuni ale companiilor listate pe S&P 500, inclusiv Apple AAPL.US, Microsoft MSFT.US, Amazon AMZN.US sau Berkshire Hathaway BRKA.US dar și multe alte companii de tehnologie.

Prețul indicelui S&P 500 (US500)

S&P 500 este bine cunoscut ca un instrument foarte volatil, iar prețul poate face mișcări mari în orice moment. De aceea, urmărirea cotației S&P 500 este foarte importantă pentru investitori. În platforma xStation oferim cotații în timp real pentru contractele futures pe S&P 500, oferind instrumentul US500.

Program de tranzacționare S&P500 (US500)

Dar care este orarul de tranzacționare disponibil pentru S&P 500 (US500)? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea US500 este disponibilă 4 zile pe săptămână de la 00:05 CET până la 23:00 CET, cu o scurtă pauză între 22:15 CET și 22:30 CET de luni până joi și vineri, de la 00:05 CET până la 22:00 CET. Tranzacționarea US500 nu este disponibilă în weekend pe platforma noastră. Prețul US500 este static atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant.

Desigur, cel mai bun moment pentru a începe tranzacționarea activă a S&P 500 este în perioadele de volatilitate foarte mare, când investitorii simt emoții extreme și un capital mare intră pe piață. Când frica sau lăcomia sunt în piață, volumul tranzacțiilor pe indice crește. Această situație este o oportunitate bună pentru investitorii activi și cu apetit la risc, care folosesc efectul de levier pentru a obține profituri mari pe pozițiile long sau short.

Creșterea fricii ar putea fi influențată de publicarea de știri politice sau macroeconomice negative. S&P 500 nu este un instrument foarte volatil, iar efectul de levier face tranzacționarea și mai riscantă și mai volatilă. Indicele este format din 500 companii mari americane. Acțiunile acestor companii nu sunt de obicei foarte volatile din cauza capitalizării de piață mari, a poziției pe piață și a valorii fundamentale. Dar când frica pe bursă crește, chiar și companiile mari încep să scadă. Acest lucru se întâmplă de obicei pentru că bursa în general este o investiție riscantă. În situații de criză, investitorii închid poziții pe active riscante. Acești factori pot crea un sentiment de teamă în rândul investitorilor, iar acesta este întotdeauna un semn al unor mișcări mari asupra economiei americane. Dar mișcările crescătoare ale prețurilor pieței pot fi la fel de dinamice atunci când investitorii cred că economia se stabilizează; simțindu-se în siguranță, ei folosesc oportunitatea pentru a reveni la investiții riscante și la companiile mari, cumpărându-le la prețuri reduse.