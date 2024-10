Tranzacționarea Dow Jones - Cum să investești în indicele US30?

Companiile care alcătuiesc indicele Dow Jones cresc nivelul de trai și oferă sute de milioane de locuri de muncă pentru americani. Fără ele, SUA ar pierde poziția de lider economic. Să vedem cum se începe tranzacționarea Dow (US30).

Dow Jones Industrial Average este unul dintre cei mai cunoscuți indici bursieri. Acesta urmărește performanța a 30 de companii mari din SUA, listate la NASDAQ și NYSE. Numele provine de la Charles Dow și Edward Jones, cei care au creat acest indice în anul 1896. Indicele este folosit, de peste 100 de ani, de către analiștii bursieri, pentru a măsura puterea bursei americane și starea generală de sănătate a economiei americane. Când a fost creat, indiceleincludea 12 companii listate public din industria transportului feroviar, industria zahărului, industria petrolului și altele. Deși astăzi aceste domenii par învechite, la începutul secolului al XX-lea acestea erau industrii revoluționare, iar popularizarea transportului feroviar a contribuit la una dintre bulele speculative. În mod similar, acțiunile companiilor din industria zahărului au fost renumite în rândul speculatorilor, datorită volatilității enorme pe care acestea o aveau. Zahărul a devenit un aditiv utilizat pe scară largă în sectorul alimentar abia în secolul al XX-lea, când Hershey's a creat prima tabletă de ciocolată cu zahar, în 1900. Acesta a contribuit la volatilitatea ridicată a acțiunilor conexe zahărului. Astăzi, indicele Dow Jones este schimbat fundamental, incluzând companii din domeniul tehnologic precum Microsoft și Salesforce, sau companii din industria petrolui și gaze precum Chevron. Cu toate acestea, indicele încă este numit industrial datorită originii sale. Să aruncăm o privire la modul în care este structurat indicele astăzi și ce face ca Dow Jones (US30) să fie atât de popular printre traderi și investitori? Ce este Dow Jones și cum funcționează? Dow Jones este unul dintre cei mai populari indici americani. Acesta conține 30 de acțiuni importante listate la NASDAQ sau New York Stock Exchange (NYSE). Compoziția indicelui Dow Jones se modifică în funcție de evoluția economică din SUA. Dacă valoarea unei companie are o scădere semnificativă sau își pierde rolul cheie în economie, poate fi eliminată din structura indicelui, și o nouă companie este inclusă în locul acesteia. Indicele exclude companiile din sectorul transporturilor și din sectorul public. O companie ale cărei acțiuni pierd din valoare (capitalizarea în scădere), din cauza câștigurilor mai mici sau a performanței financiare slabe, poate părăsi indicele, pierzându-și statutul de blue-chip. Acțiunile cu valorile cele mai mari cântăresc cel mai mult în componența indicelui. Asta înseamnă că o creștere a unei companii care are o pondere mai mare în indice va crește valoarea indicelui mult mai mult decât creșterea unei companii cu o pondere mai mică. În trecut, co-fondatorul indicelui, Charles Dow, aduna prețurile tuturor celor 12 acțiuni care compuneau indicele și apoi împărțea totul la doisprezece. Acest lucru s-a dovedit problematic în situațiile de „acțiunil corporative” cum ar fi splitarea (divizarea) acțiunilor și emisiunile de acțiuni. În prezent, indicele are un divizor fix și este utilizat pentru mișcarea de un punct a fiecăreia dintre cele 30 de companii listate din indice. Valoarea divizorului fluctuează și, din 20 iunie, oscilează în jurul valorii de 0,151. Prin urmare, Dow Jones este o medie aritmetică ponderată - spre deosebire de S&P 500, care reflectă capitalizarea bursieră a companiilor care îl compun. Mai degrabă, Dow Jones reprezintă suma prețurilor pe acțiune ale tuturor celor 30 de companii împărțită la divizor. O modificare de X puncte a prețului oricareia dintre aceste acțiuni din indice, face ca valoarea indicelui să se modifice cu exact același număr de puncte. Formula arată astfel: Valoarea indicelui Dow Jones = prețurile acțiunilor celor 30 de companii/diviziune fixă Ce companii alcătuiesc Dow Jones? Indicele este compus din așa-numitele blue-chips, adică companii care se bucură de câștiguri stabile, în creștere, previzibile și care sunt joacă rol de lideri în industria lor. În prezent, indicele include McDonald's și Wal-Mart, dar și companii de tehnologie precum Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft și Walt Disney. În 1997, indicele includea Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson&Johnson și Traverelrs Group. În 1999, Intel, Microsoft, Home Depot și SBC Communications au debutat în indice, iar Chevron și Goodyear au fost excluse din structura indicelui. În 2020, au debutat ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen și Raytheon Technologies. Din punct de vedere istoric, la cele mai importante acțiuni din indice sunt: McDonald's - care face parte structura indicelui din 1987, Apple din 2015, IBM din 1979, Intel din 1998. JP Morgan a intrat compnența indicelui în 1991 împreună cu Catterpillar și Microsoft. Iar acțiunile Proctor&Gamble au rezistat cel mai mult (din 1932). Tipuri de poziții pe Dow Jones Când vrei să tranzacționezi indicele Dow Jones, există două tipuri de poziții pe care le poți deschide: poziții short (vânzare) sau poziții long (cumpărare). Este bine de reținut că știrile importante, care pot afecta sănătatea economiei, tind să crească volatilitatea pieței, iar indicele Dow Jones nu face excepție. Prin urmare, poziția pe care alegi să o deschizi va depinde de perspectivele tale asupra stării generale de sănătate a economiei, asupra direcției consumatorilor și asupra volumului investițiilor. Poziție long (de cumpărare) pe Dow Jones O poziție de cumpărare „BUY”, este populară în special atunci când piața este într-o dispoziție bună și investitorii se simt în siguranță, sau când există circumstanțe externe care pot aduce sentimentul pozitiv înapoi pe piață. Acesta este momentul în care o revenire poate fi deosebit de dinamică. Într-o astfel de situație, dacă te aștepți ca economia să aibă îmbunătățire a sentimentului investitorilor ca urmare a unui eveniment economic sau politic, poți deschide o poziție long (cumpărare) pe Dow Jones. De obicei, investitorii care au un apetit mai ridicat la risc revin rapid la investițiile lor, odată ce volatilitatea revine în piață. Dacă, într-adevăr, sentimentul pieței se îmbunătățește, predicția ta se dovedește a fi corectă și vei înregistra profit mizând pe creșterea indicelui Dow Jones (US30). În schimb, dacă ar fi să iei o poziție long, iar piața se teme de o scădere, poziția ta va înregistra, Probabil, o pierdere. Poziție short (vânzare) pe Dow Jones O poziție de vânzare „SELL” este populară în special atunci când există teamă și incertitudine pe piață sau când există circumstanțe externe care ar putea determina revenirea sentimentului negativ. Într-o astfel de situație, dacă te aștepți ca piața să aibă un declin brusc al sentimentului investitorilor, ca urmare a unui anunț economic sau politic, poți deschide o poziție short pe Dow Jones (US30). În acest fel, poți aplica strategii de tranzacționare pentru anumite evenimente mondiale, care ar putea crește sau reduce semnificativ volatilitatea prețurilor activelor. Dacă frica este, într-adevăr, prezentă pe piață, predicția ta va fi corectă și vei obține profit mizând pe scăderea prețului indicelui Dow Jones. În schimb, dacă iei o poziție short, dar piața va crește, poziția ta va înregistra o pierdere. Cel mai bun moment pentru a începe să tranzacționezi Dow Jones Indicele Dow Jones tinde să aibă mișcări de preț mult mai mici decât alți indici din SUA, datorită naturii companii mari incluse în indice. Acestea sunt, în mare parte, companii cu o istorie lungă, care au rol de lider în sectorul lor, precum Microsoft, Chevron sau McDonald’s. Datorită acestui fapt, în perioadele de panică sau situații instabile din lume, Dow Jones pierde mai puțin decât alți indici americani. Cu toate acestea, investitorii, de obicei, renunță pentru o perioadă la orice active riscante și se îndreaptă către investiții mai stabile sau numerar. De asemenea, Indicele Dow Jones este predispus la reveniri dinamice atunci când sentimentul pozitiv se întoarce în piață. Acest lucru poate fi atribuit factorilor macroeconomici care îi determină pe investitori să revină la investiții în afacerile de pe Wall Street. Companiile care sunt listate pe Dow Jones creează nucleul economiei americane. Uneori, cea mai mare parte a capitalul revine mai întâi pe acțiuni mai puțin riscante, astfel, când indicii revin, creșterea Dow Jones poate fi urmată de alți indici precum NASDAQ sau Russell 2000. Dow Jones oferă randamente ridicate, deși nu la fel de mari ca NASDAQ, dar are un model mai puțin riscant (Raportul risc/recompensă). Perioadele de panică sunt, cu siguranță, un moment bun pentru a fi interesat de tranzacționarea indicelui Dow Jones. Un număr mare de investitori care caută o inversare a trendului pot deschide poziții long „BUY” în așteptarea unei reveniri a prețului. În mod similar, în cazul euforiei, când indicele se află la valori maxime istorice, investitorii cu apetit ridicat la risc pot căuta o perioadă de slăbiciune pe piețele globale pentru a deschide poziții short „SELL” pe Dow Jones, mizând pe încetinirea creșterii economice din SUA. Momente interesante pentru a începe tranzacționarea Dow Jones apar atunci când cele mai mari companii din indice își publică rezultatele financiare trimestriale sau anuale, dar și când apar evenimentele mondiale care pot provoca o volatilitate ridicată, cum ar fi întâlnirile FED, întâlnirile politice majore sau diverse crize militare. Cum să începi tranzacționarea indicelui Dow Jones (US30)? Tranzacționarea Dow Jones este disponibilă în platforma noastră de tranzacționare, xStation, unde poți începe tranzacționarea celor mai mari indici din SUA, prin tranzacționarea CFD (contract for difference) pe instrumentul US30 folosind efectul de levier. Prin tranzacționarea Dow Jones poți profita de volatilitatea pieței și poți deschide poziții în timpul mișcărilor foarte rapide de preț. Levierul este foarte riscant, dar totodată poate multiplica profiturile unui day trader. Tranzacționarea Dow Jones (US30) este dedicată traderilor activi care nu se tem de volatilitatea portofoliului cauzată de efectul levierului financiar. Datorită efectului de levier de 1:20, vei avea nevoie de o marjă de doar 5% pentru deschiderea unei poziție. Folosind 1000 USD, vei deschide o poziție care valorează 20 000 USD. Datorită instrumentelor CFD cu efect de levier, câștigurile pozițiilor pot fi ridicate, dar și pierderile ar putea fi mai mari. Tranzacționarea Dow Jones (US30) oferă traderilor posibilitatea de a deschide poziții short (vânzare în lipsă) și long (cumpărare). Pozițiile short oferă posibilitatea de a obține profit atunci când prețurile din piață scad. Dacă vrei să afli mai multe despre CFD-uri și efectul de levier financiar, poți accesa următorul link Singurele comisioane pe care le ai pentru o astfel de tranzacționare sunt spread-ul (diferența dintre prețul de cumpărare (ASK) și prețul de vânzare (BID)) și punctele swap. Costul spread-ul este raportat la dimensiunea poziției tale și este foarte mic. Punctele swap sunt costurile suportate de broker pentru a finanța pozițiile cu efect de levier. Swap-urile sunt taxate zilnic la pozițiile deschise pe instrumentul Dow Jones. Prin tranzacționarea CFD-urilor pe indicele US30 (Dow Jones) poți profita de volatilitate și deschide poziții chiar și în timpul mișcărilor foarte rapide de preț. Efectul de levier este un instrument cu risc ridicat și poate produce pierderi, dar poate multiplica și profiturile unui trader. Tranzacționarea indicelui US30 (Dow Jones) este speculativă, iar pentru traderii activi doar fluctuațiile prețului sunt cele care contează pe acest instrument. Acest tip de contract (CFD) este un acord financiar care plătește diferența de preț la decontare dintre prețul de deschidere al tranzacției și prețul de închidere fără a implica vreo livrare fizică a instrumentului tranzacționat. Tranzacționarea online îți permite să începi tranzacționarea indicelui DE30 (Dow Jones) fără a fi nevoie să te deplasezi, cu zero comisioane și spread-uri reduse. De asemenea, datorită lichidității ridicate a pieței Dow Jones (US30), îți poți închide poziția cu un singur click, în orice moment, atât timp cât piața este deschisă. Acesta este motivul pentru care tranzacționarea online a US30 prin CFD este din ce în ce mai populară. Investiție în acțiuni Dow Jones Tranzacționarea cu efect de levier pe indici implică un risc ridicat, dar pozițiile deschise bine pot oferi randamente foarte mari pentru o astfel de investiție. Pentru investitorii care nu sunt foarte activi și care preferă doar investiții pasive în indicele Dow Jones, oferim și ETF-uri cu expunere la indicele industriei Dow Jones din SUA, cum ar fi ETF-ul iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF CIND.UK CNDX.UK sau ETF-ul CFD SPDR Dow Jones Industrial Trust DIA.US, care urmărește prețul indicelui Dow Jones și se adresează investitorilor care aceptă un nivel de risc mai ridicat. Poți citi mai multe despre investiția în ETF-uri AICI. De asemenea, oferim acțiunile tuturor celor 30 de companii incluse în Dow Jones, precum UnitedHealth Group UNH.US, Goldman Sachs GS.US, Home Depot HD.US, McDonald's MCD.US, Chevron CVX.US, Caterpillar CAT.US, Boeing BA.US și multe altele. Prețul indicelui Dow Jones (US30) Indicele US30 (Dow Jones) nu este un instrument foarte volatil, totuși prețul are fluctuații atunci când se deschide piața. De asemenea, când se folosește efectul de levier financiar pe CFD, urmărirea cotației US30 este foarte importantă pentru traderi. Pe platforma xStation, oferim cotații în timp real pentru contractele futures pe Dow Jones prin instrumentul CFD US30: Programul de tranzacționare Dow Jones Care este programul de tranzacționare pentru Dow Jones (US30)? Aceste informații sunt importante pentru toți investitorii. Tranzacționarea US30 este disponibilă 4 zile pe săptămână de la 00:00 CET până la 23:00 CET, cu o scurtă pauză între 22:15 CET și 22:30 CET de luni până joi și de la 00:00 CET până la 22:00 CET vinerea. Bineînteles că tranzacționarea US30 nu este disponibilă în weekend pe platforma noastră, deoarece piața futures Dow Jones este închisă în weekend. Prețul US30 este static atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețul fluctuează constant. Cel mai bun moment pentru a începe tranzacționarea Dow Jones cu instrumente CFD US30 este în perioadele de volatilitate foarte mare, când investitorii simt emoții extreme și volumul este crescut. Când frica sau lăcomia sunt în piață, volumul de tranzacționare al indicelui Dow Jones crește. Această situație este o mare oportunitate pentru traderii care iubesc riscul și care folosesc efectul de levier pentru a obține profituri mari pe poziții long, dar și pe cele short. Creșterea sentimentului de frică ar putea fi influențată de publicarea de știri din sfera politică sau de date macroeconomice negative. Indicele Dow Jones nu este cel mai volatil indice (de exemplu, în comparație cu NASDAQ), dar acțiunea prețului poate fi totuși foarte mare, mai ales când piețele scad. Indicele este format din companii industriale din SUA care tind să nu fie foarte volatile și să aibă poziții puternice pe piață. Dar când frica crește și este direct corelată cu probleme macroeconomice și politice, de ex. informații despre politica monetară a FED sau informații despre un conflict global sau criză politică, chiar și companii industriale cu o istorie de o sută de ani încep să scadă. Acest lucru se întâmplă, de obicei, din cauza sentimentului negativ al consumatorilor care conduce sectorul industrial. Când cererea de locuințe, mașini sau transport scade, Dow Jones se află în fața recesiunii. Datele economice slabe și tensiunile geopolitice sunt întotdeauna un semn ce indică mari mișcări ale prețului indicelui Dow Jones. Totuși, creșterile prețului Dow Jones pot fi dinamice, atunci când datele economice arată că investitorii cred din nou în puterea economică iar cererea se stabilizează. În astfel de perioade, investitorii se simt din nou în siguranță și revin la investiții riscante, în acțiuni.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."