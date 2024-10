Cum investești în Bitcoin

Investițiile în Bitcoin implică adesea termenul de deținere a criptomonedei. Cu toate acestea, investițiile pe această piață nu se termină cu simpla deținere de criptomonede. Există mai multe moduri de a investi în Bitcoin și în celelalte criptomonede. În prezent, Bitcoin are, două roluri principale: de investiții și de speculații. Pentru a efectua tranzacții financiare este folosit într-o măsură mult mai mică, iar pentru plăți, utilizarea Bitcoin este practic insignifiantă. Datorită faptului că este utilizat, aproape exclusiv, în scopuri de investiții și speculații, Bitcoin se distinge prin volatilitatea ridicată a prețurilor, ceea ce aduce din ce în ce mai multe grupuri noi de speculatori pe această piață.

Cum investești în Bitcoin? Poți investi în Bitcoin în multe moduri – atât indirect, cât și direct, de exemplu, cumpărând o fracțiune de BTC pe o bursă de criptomonede. Cu toate acestea, având în vedere popularitatea tot mai mare a criptomonedelor și creșterea dinamică a valorii acestora, se poate concluziona că, în prezent, aceste active ar trebui să facă parte dintr-un portofoliu de investiții bine diversificat. Într-adevăr, având în vedere oferta rigid definită de Bitcoin, precum și numărul tot mai mare de aplicații ale criptomonedelor rămase, se poate estima că valoarea pieței va continua să crească. Investiția în Bitcoin printr-o bursă de criptomonede Utilizarea burselor specializate de criptomonede pentru a cumpăra Bitcoin rămâne încă una dintre cele mai populare modalități de a obține expunere pe monedele digitale. În principiu, bursele de criptomonede nu diferă de cele tradiționale, precum Bursa de Valori din Varșovia sau Bursa de Valori din New York. Una dintre cele mai evidente diferențe dintre ele este faptul că tranzacționarea pe piața criptomonedelor se face șapte zile/săptămână. Presupunând că nu există nici o problemă de funcționalitate a bursei de criptomonede - investiția în Bitcoin prin intermediul bursei este posibilă 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Când investești în Bitcoin, prin intermediul unei burse de criptomonede, e bine să știi că doar unele dintre ele sunt reglementate corespunzător. Cu toate acestea, luând în calcul și acest aspect, investitorii nu sunt în totalitate protejați împotriva posibilelor fraude și furtului de fonduri. Multe dintre bursele populare de criptomonede au fost victimele ale atacurilor hackerilor și/sau au dat faliment. Cel mai renumit caz a fost falimentul Mt. Gox, bursa de criptomonede japoneză care a fost responsabilă pentru cca. 70% dintre toate tranzacțiile Bitcoin în anii 2013–2014. În Polonia, a avut loc prăbușirea unei burse de criptomonede bine-cunoscută și foarte apreciată, când Bitmarket.pl a anunțat „problemele de lichiditate”, la jumătatea anului 2019. Astfel de cazuri nu fac decât să confirme cât de importantă este securitatea în tranzacționarea criptomonedelor. De aceea, modul în care îți stochezi criptomonedele este atât de important – portofelele speciale servesc acestui scop. Poți citi mai multe despre acest subiect în articolul „Bitcoin – cum începi să investești?”. Investiția în Bitcoin prin intermediul CFD-urilor Contractele pentru diferență sunt instrumente derivate care fac posibilă obținerea expunerii pe un anumit activ fără a fi nevoie să îl cumperi. În cazul CFD-urilor, nu deții instrumentul implicat în tranzacție, ci doar speculezi prețul acestuia. În plus, CFD-urile sunt instrumente cu efect de levier, ceea ce înseamnă că, implicând chiar și o cantitate relativ mică de fonduri din cont, se poate obține o expunere mult mai mare pe piață, ceea ce poate duce la un randament la fel de mare. Cu toate acestea, levierul financiar este adesea comparat cu o sabie cu două tăișuri, și pentru un motiv bine întemeiat. În cazul unei analize incorecte și luând o poziție opusă situației actuale de pe piață, eventualele pierderi vor fi și ele multiplicate. CFD-urile sunt alegerea perfectă pentru cei care speculează prețul Bitcoin și pe cel al altor criptomonede, sau pentru cei care doresc să investească în Bitcoin fără a fi nevoiți să creeze portofele de criptomonede sau să se înregistreze la o bursă specializată de criptomonede. Cât de ușor este să investești în Bitcoin prin CFD-uri? Oferta completă pentru CFD-uri pe criptomonede de la XTB este disponibilă aici sau în xStation5 și selectând pagina CRT din fereastra Market Watch (Listă instrumente). Fereastra Market Watch de pe platforma xStation5 oferă cele mai importante informații despre activul selectat – prețul de cumpărare, prețul de vânzare și spread-ul Utilizarea ferestrei Market Watch este cea mai simplă metodă de cumpărare rapidă sau vânzare în lipsă (short-selling) a CFD-urilor pe Bitcoin. Cu toate acestea, pentru a determina corect nivelul ordinelor de intrare și nivelurile de stop loss, merită să folosești fereastra Chart (Grafic). Instrumentele avansate de analiză tehnică, care pot fi găsite și pe xStation 5, pot fi, de asemenea, un suport neprețuit în investiții. Te rugăm să reții că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează profituri viitoare Investiția în Bitcoin prin CFD-uri nu este diferită de investiția în acțiuni, mărfuri sau indici prin CFD-uri. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că piața criptomonedelor este specifică. Bitcoin, Ethereum sau alte criptomonede se disting prin volatilitate ridicată. Este important să ții cont de acest aspect atunci când folosești contractele pentru diferență, deoarece volatilitatea ridicată și levierul financiar caracteristic CFD-urilor, pot duce atât la profituri spectaculoase, cât și la pierderi semnificative în contul de tranzacționare. Investiții indirecte în Bitcoin Investiția în Bitcoin prin CFD-uri sau printr-o bursă specializată de criptomonede este, cu siguranță, suficientă pentru a obține expunere pe piața criptomonedelor. Totuși, același efect poate fi obținut indirect – prin investiții în companii care sunt strâns legate de monedele digitale. Ești interesat de investițiile în acțiunile unei burse de criptomonede sau ale unei companii responsabile cu crearea unei aplicații în care este posibil să stochezi Bitcoin în siguranță? Acest lucru este posibil datorită ofertei extinse a XTB – printre miile de companii disponibile, le puteți găsi și pe cele care sunt, mai mult sau mai puțin, corelate cu piața criptomonedelor. Ce companii merită luate în considerare dacă dorești să obții expunere indirectă pe Bitcoin? Coinbase - Este una dintre cele mai cunoscute burse de criptomonede din lume. Acțiunile gigantului pot fi tranzacționate public pe platforma de tranzacționare Nasdaq din aprilie 2021. La începutul lunii august compania a raportat venituri de 2,03 miliarde USD. În același timp, profitul net al Coinbase a depășit 1,6 miliarde USD. Aceste rezultate pot fi uimitoare și sunt încă o confirmare a tendințelor în schimbare. Acțiunile Coinbase pot fi găsite pe platforma xStation 5 sub simbolul COIN.US. Square - Este o companie responsabilă cu crearea aplicației Cash App, o aplicație care permite cumpărarea, vânzarea, transferul și stocarea în siguranță a criptomonedelor. În raportul său pentru Q2 2021, Square a anunțat că veniturile sale s-au triplat, ajungând la 2,72 miliarde USD. Profitul net al companiei a crescut la 55 milioane USD în acea perioadă, de la doar 17 milioane USD raportat anul trecut. Compania a beneficiat nu doar de o creștere semnificativă a evaluării Bitcoin în 2021, ci și de creșterea continuă a numărului de utilizatori activi. Acțiunile Square pot fi găsite în platforma xStation 5 sub simbolul SQ.US. Marathon Digital Holdings - Este o companie care se ocupă cu procesul de minare a monedelor Bitcoin. În august 2021 Marathon a anunțat achiziționarea a 30.000 de mașini noi, specializate, de minare a criptomonedelor, pentru aproape 121 de milioane USD. Această achiziție se va traduce, cu siguranță, într-o creștere vizibilă a puterii totale de calcul a companiei, ceea ce oferă Marathon Digital Holdings șansa de a deveni una dintre cele mai mari companii miniere de Bitcoin din lume. La jumătatea anului 2021 compania a extras în medie 654 BTC pe trimestru. Acțiunile Marathon Digital Holdings pot fi găsite în platforma xStation 5 sub tickerul MARA.US. Riot Blockchain - La fel ca Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain se ocupă de minarea Bitcoin. Compania vrea să devină cea mai mare companie de minat BTC din America de Nord. Numai în iulie 2021 Riot a extras 444 BTC, valoare care este cu 771% mai mare decât cea raportată anul trecut. La fel ca Marathon Digital Holdings, și Riot Blockchain reinvestește fluxurile libere de capital în mașini noi de minat criptomonede. Acțiunile Riot Blockchain pot fi găsite pe platforma xStation 5 sub simbolul RIOT.US. Ciclurile prețului Bitcoin Atunci când investești în Bitcoin, poți întâlni, adesea,opinii care susțin că cea mai veche dintre criptomonede este predispusă la menținerea unei anumite ciclicității. De fapt, acest ciclu este în esența Bitcoin – vorbim despre “halving”. Folosind o definiție care poate fi găsită în glosarul Bitcoin: “Halving” este momentul reducerii la jumătate a recompensei pentru minerii Bitcoin. Reducerea la jumătate are loc automat după adăugarea a încă 210.000 de blocuri la blockchain-ul Bitcoin, eveniment care are loc aproximativ la fiecare patru ani. Ciclul de volatilitate al Bitcoin seamănă, adesea, cu o redresare puternică urmată de o recesiune economică. Prețul crește foarte puternic și aproape continuu până când apar informații negative, sau nu mai sunt cumpărători. Apoi, deținătorii de Bitcoin sau de alte criptomonede decid să părăsească piața și, din cauza lichidității sale limitate, trebuie să reducă din ce în ce mai mult prețurile de vânzare, ceea ce duce adesea la scăderi de aproximativ zece sau chiar câteva zeci de procente. Un val de vânzări este urmat de un val de stagnare, care, în cazul pieței de criptomonede, poate dura câteva luni până la câteva zeci de luni. Te rugăm să reții că informațiile și analizele bazate pe date sau rezultate istorice nu garantează profituri viitoare Mai sus poți vedea graficul săptămânal Bitcoin cu linii verticale care marchează ultimele două “halvinguri” BTC. Dacă principiul cheie al analizei tehnice, adică „istoria se repetă”, este real, se poate presupune că vârful în graficul Bitcoin a fost deja creat în ciclul curent. În ciclul anterior, care a început în 2016, vârful a fost creat la 17 luni după “halving”. În ciclul actual, vârful de aproximativ 64000 USD a fost creat la doar 11 luni după ultimul “halving”, iar a șaptesprezecea lună a ciclului începe la începutul lunii octombrie 2021. Faptul că Bitcoin nu a reușit să creeze un nou vârf poate indica probabilitatea unei piețe în scădere sau cel puțin o consolidare mai largă. Investiția în Bitcoin – avantaje și dezavantaje Ținând cont de faptul că valoarea Bitcoin a crescut dinamic de la ultima înjumătățire, este greu de ignorat această piață. Din ce în ce mai mulți oameni încearcă să își dea seama cum să investească în Bitcoin și sperăm că acest articol a răspuns la această întrebare. Totuși, pentru a rezuma problema investiției în Bitcoin, am pregătit mai multe argumente care pot fi luate în considerare în evaluarea avantajelor și dezavantajelor pieței de criptomonede. Avantajele investiției în Bitcoin Diversificarea riscului – piața criptomonedelor este slab corelată cu activele clasice precum indicii bursieri, valute sau mărfuri. Investiția în Bitcoin face posibilă diversificarea portofoliului fiecărui investitor, reducând astfel nivelul de risc general al acestuia. Popularitate în creștere – este greu de imaginat o persoană care nu a auzit încă de Bitcoin. Popularitatea în creștere a BTC și a întregii piețe de monede digitale se traduce printr-o creștere a capitalizării întregii piețe. Există o corelație clară între creșterea evaluării Bitcoin și popularitatea căutării termenului „Bitcoin” în motorul de căutare Google. Cu cât Bitcoin este mai scump, cu atât oamenii vor să-l cumpere, în speranța unor profituri rapide. Rată de rentabilitate potențial ridicată – doar în acest an, prețul Bitcoin a crescut cu puțin mai mult de 33%. Cu toate acestea, este suficient să ne întoarcem cu câțiva ani în urmă pentru a vedea că la scurt timp după “halvingul” din 2016, prețul BTC a fost mai mic de 700 USD. Mulți deținători de Bitcoin se așteaptă ca această tendință ascendentă impresionantă să continue și în următorii ani. Dezavantajele investiției în Bitcoin Volatilitatea și instabilitatea pieței – din păcate, ratele ridicate de rentabilitate necesită și o volatilitate ridicată, care poate fi foarte dificil de gestionat. Când investești în Bitcoin sau în orice altă criptomonedă trebuie să fii pregătit pentru schimbări bruște de preț, chiar și cu câteva zeci de procente într-o singură zi. Investitorii care au cumpărat Bitcoin la sfârșitul anului 2017 l-au putut vinde cu profit abia la sfârșitul anului 2020! Atunci când investești în Bitcoin, trebuie să te aștepți la o volatilitate considerabilă. Susceptibilitatea la speculații și fraude – anonimatul aproape complet și lipsa oricăror entități de reglementare a piaței criptomonedei BTC o fac destul de susceptibilă la orice fel de manipulare a prețurilor și/sau fraudă. Un astfel de risc este practic inexistent în cazul tranzacționării cu CFD-uri. XTB este o casă de brokeraj înscrisă în registrul Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia - puteți afla mai multe despre acest aspect din acest articol. Securitatea fondurilor – piața criptomonedelor este încă foarte tânără și se dezvoltă rapid. Din acest motiv, autoritățile de reglementare se confruntă, în continuare, cu probleme legate de ajustarea corespunzătoare a reglementărilor și protecția adecvată a investitorilor. Din păcate, acest fapt este adesea folosit de infractorii care fură fonduri (deseori profitând de naivitatea umană) în diverse moduri. Ca urmare a naturii specifice a pieței criptomonedelor, rar se întâmplă ca fondurile pierdute să fie recuperate.

