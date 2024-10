2021.06.08 - Claudiu Cazacu: Scumpirea materialelor de construcții va da un impuls de creștere a prețurilor pe segmentul rezidențial de 12-13% față de 2020

Timp de citire: 3 minute(s)

Ponderea valorică a materialelor în lucrările de construcții este puternic variabilă, dar în general, în construcțiile civile, vorbim de o cotă sensibil mai mică de jumătate din prețul final. Este probabil ca, în actualul context de piață, dezvoltatorii să absoarbă o parte din scumpirea materiilor prime în marjele lor de profit, însă nu este clar în ce măsură. O ipoteză de lucru ar putea fi: cel mai probabil, nu mai mult de o treime, arată Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB, casă de brokeraj listată pe Bursa de la Varșovia.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Redeschiderea activității în economiile majore se derulează, dacă ”citim” reacția piețelor, cu o viteză surprinzătoare. Unul dintre factori este contrastul puternic dintre realitate și așteptările drastic revizuite în jos pe timpul perioadei de ”lockdown”. Materiile prime au reacționat, înregistrând aprecieri considerabile anul acesta, în segmente variate, de la energie la metale industriale sau alimente de bază. Pentru sectorul construcțiilor, se poate vorbi de o atmosferă generală de scumpire a ”intrărilor”, materialele utilizate în construcție. Multe dintre acestea sunt tranzacționate direct, pe burse lichide de tip futures (la termen), printre acestea: oțel, cupru, aluminiu, cherestea. Altele, precum masele plastice, cărămizile, sticla, resimt indirect variații ale prețului energiei, altor materii prime și al petrolului. În SUA, raportul ”beige book” din 2 iunie al Rezervei Federale menționează direct creșterea rapidă a prețului materialelor de construcții. În Marea Britanie, indicele PMI al prețurilor în sector a ajuns la 90, față de un nivel neutru de 50, aici, adăugându-se și efectul Brexit, cu întârzieri suplimentare ale livrărilor de materiale. Tot în Regatul Unit, comenzile noi în construcții se află la cel mai înalt nivel din ultimii 24 de ani. Scumpirile se resimt și în România. Materiale folosite pentru izolare, precum polistirenul sau vata minerală, au cunoscut o dublare anul acesta. Cum multe dintre materiale au prețuri legate de cotațiile globale, efectele aprecierilor se resimt, în cele din urmă, și pe piața locală. Pentru metale industriale precum cuprul sau aluminiul, scumpirile pe piețele internaționale sunt de aproximativ 80%, respectiv 56% în ultimul an (până pe 7 iunie), și e de reținut că valorile ar fi fost și mai mari, dacă prețurile nu s-ar fi corectat față de nivelurile maxime. Oțelul a fost în centrul unor creșteri istorice în China, în special pentru bobinele laminate la cald (hot rolled coil, HRC), ale căror prețuri sunt mai mult decât duble față de minimele din mai anul trecut. Barele de oțel armat, tot pe bursa din Shanghai, sunt acum cu aproximativ 50% peste nivelul de anul trecut, după corecții de peste 20% din vârful atins în mai. ”Vedeta” scumpirilor ar fi cheresteaua, la niveluri aproape triple într-un an, pe bursa futures din SUA. Pe piața internă indicatorii de preț oficiali pot oferi ocazional o imagine imprecisă, potrivit unor voci din industrie. Ar fi de așteptat. În estimarea noastră, o creștere medie a costului materialelor în cazul construcțiilor rezidențiale noi ar fi de cel puțin 35-40% în raport cu anul trecut. Acesta nu este cel mai pesimist scenariu imaginabil (din perspectiva cumpărătorilor) și ia în calcul o temperare a scumpirilor în lunile următoare, pe seama echilibrării parțiale a raportului cerere/ofertă, a diminuării unor frâne logistice și a unor măsuri de relaxare a unor restricții specifice în China. Merită observat, totuși, că o scumpire a materiilor prime nu se traduce 1 la 1 în procentajul scumpirii produsului final, fie el un apartament, o casă sau o construcție cu scop comercial. Ponderea valorică a materialelor în lucrările de construcții este puternic variabilă, dar în general, în construcțiile civile, vorbim de o cotă sensibil mai mică de jumătate din prețul final. Ca un reper mediu pur orientativ, pornind de la estimări din industria locală sau din alte țări UE și chiar din Regatul Unit, am putea spune că aproximativ o treime din costul construcției este dat de materialele utilizate. Astfel, în estimare generală, și fără a lua în calcul alte aspecte (păstrând celelalte variabile precum forța de muncă, utilitățile sau impozitele neschimbate) am putea vorbi de un impuls de creștere a prețurilor pe segmentul rezidențial de aproximativ 12-13% în raport cu media anului trecut. Efectul final în prețuri va depinde de mulți alți factori printre care: cererea solvabilă, costul cu forța de muncă, încrederea consumatorilor, condițiile generale de piață, dinamica ratelor de dobândă. Astfel, e de văzut în ce măsură piața imobiliară va găsi echilibrul între un cost mai mare de construcție (care ar putea deveni, în unele cazuri, un argument pentru ancorarea unor prețuri ridicate din partea vânzătorilor) și disponibilitatea cumpărătorilor de a îl accepta. E probabil că, în actualul context de piață, dezvoltatorii vor absorbi o parte din scumpirea materiilor prime în marjele de profit, însă nu este clar în ce măsură. O ipoteză de lucru ar putea fi: cel mai probabil, nu mai mult de o treime.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."