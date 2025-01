100 aktů Trumpa: Seznam exekutivních nařízení podepsaných 47. prezidentem USA 🖋️📄

První den prezidentství Donalda Trumpa se nenesl pouze ve znamení slavnostních událostí. Podle deníku The New York Times podepsal 47. prezident USA v den inaugurace „téměř 100 exekutivních příkazů“, které sloužily jako první krok k realizaci jeho předvolebních slibů v oblasti ekonomiky, domácí politiky, a dokonce i TikToku.

Jak Trump zdůraznil ve svém projevu, nová administrativa „okamžitě obnoví integritu, kompetentnost a loajalitu americké vlády“, přičemž zastřešujícím tématem prezidentství je „Amerika na prvním místě“.

Některé z podepsaných směrnic přímo ruší změny zavedené odcházející administrativou Joea Bidena, jako například zrušení takzvaného Klimatického sboru, který pracoval na prevenci klimatických změn. Trump rovněž nařídil revizi jednoho z nejvýznamnějších Bidenových ekonomických zákonů, zákona o snížení inflace.

Překvapivým aspektem byla Trumpova poměrně stručná zmínka o clech. Zatímco se přímo věnoval 25% clům na zboží z Mexika a Kanady, Čína, která byla během kampaně hlavním tématem, ve výslovných prohlášeních nápadně chyběla.

Níže uvádíme seznam nejdůležitějších zákonů podepsaných v den inaugurace:

Obchod a ekonomika

Oddělení pro efektivitu veřejné správy (DOGE): Vytvoření nového oddělení pod vedením Elona Muska s cílem zlepšit efektivitu státní správy.

Vytvoření nového oddělení pod vedením Elona Muska s cílem zlepšit efektivitu státní správy. Přezkum tarifů: Oznámil plány na revizi obchodních vztahů USA s Čínou, Kanadou a Mexikem, přičemž do 1. února by mohla být na Mexiko a Kanadu uvalena cla ve výši až 25 %. Cílem těchto opatření je ochrana amerických pracovníků a zájmů.

Oznámil plány na revizi obchodních vztahů USA s Čínou, Kanadou a Mexikem, přičemž do 1. února by mohla být na Mexiko a Kanadu uvalena cla ve výši až 25 %. Cílem těchto opatření je ochrana amerických pracovníků a zájmů. Úřad ministerstva financí: Navrhl zřízení nového úřadu, který by vybíral cla a přenesl daňové břemeno z občanů USA na zahraniční subjekty. Trump to označil za strategii k získání významných příjmů z mezinárodních zdrojů.

Navrhl zřízení nového úřadu, který by vybíral cla a přenesl daňové břemeno z občanů USA na zahraniční subjekty. Trump to označil za strategii k získání významných příjmů z mezinárodních zdrojů. Zákaz TikTok dočasně pozastaven: Trump poskytl společnosti TikTok 75denní odklad, aby mohla vyjednat řešení řešící obavy o národní bezpečnost USA, a odložil tak prosazení zákazu.

Trump poskytl společnosti TikTok 75denní odklad, aby mohla vyjednat řešení řešící obavy o národní bezpečnost USA, a odložil tak prosazení zákazu. Mimořádná situace v oblasti inflace: Trump nařídil federálním úřadům, aby zrušily opatření související s klimatem, která jsou vnímána jako navyšující ceny energií, s cílem snížit náklady na bydlení a zdravotní péči.

Kanadský dolar je dnes jednou z nejslabších měn. CAD ztrácí půdu pod nohama kvůli potenciálním americkým clům, která mohou být zavedena během příštích 10 dnů. Stojí však za zmínku, že navzdory dnešním dynamickým ziskům na páru USDCAD kurz pouze obnovuje ztráty ze včerejška, které byly důsledkem prudkého oslabení amerického dolaru. (Zdroj: xStation5)

Omilostnění

Trump 6. ledna udělil plnou milost přibližně 1 500 osobám zapojeným do událostí v Kapitolu a 14 dalším zmírnil tresty.

Imigrace

Výjimečný stav na hranicích: Trump vyhlásil výjimečný stav na jižní hranici, nasadil vojenské síly a obnovil projekt výstavby zdi na americko-mexické hranici.

Trump vyhlásil výjimečný stav na jižní hranici, nasadil vojenské síly a obnovil projekt výstavby zdi na americko-mexické hranici. Deportace: Rozšířil donucovací pravomoci a zahájil hromadné deportace osob považovaných za „zločince“.

Rozšířil donucovací pravomoci a zahájil hromadné deportace osob považovaných za „zločince“. Konec porodního občanství: Vydal příkaz ke zrušení automatického udělování občanství dětem narozeným osobám, které nemají legální nebo dočasný pobyt, včetně turistů a držitelů víz.

Vydal příkaz ke zrušení automatického udělování občanství dětem narozeným osobám, které nemají legální nebo dočasný pobyt, včetně turistů a držitelů víz. Revize azylové politiky: Přerušil přesídlování uprchlíků na šest měsíců, ukončil politiku „chyť a pusť“ a obnovil politiku „zůstaň v Mexiku“, která vyžaduje, aby žadatelé o azyl čekali v Mexiku na soudní jednání.

Přerušil přesídlování uprchlíků na šest měsíců, ukončil politiku „chyť a pusť“ a obnovil politiku „zůstaň v Mexiku“, která vyžaduje, aby žadatelé o azyl čekali v Mexiku na soudní jednání. Trest smrti pro nelegální přistěhovalce: Nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby usilovalo o trest smrti pro nelegální přistěhovalce odsouzené za zmrzačení nebo vraždu Američanů.

Nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby usilovalo o trest smrti pro nelegální přistěhovalce odsouzené za zmrzačení nebo vraždu Američanů. Kartely a gangy označeny za teroristické organizace: prohlásil MS-13, Tren de Aragua a mexické drogové kartely za zahraniční teroristické organizace, což umožnilo urychlené deportace podle zákona o nepřátelských cizincích.

Energie a klima

Odstoupení od Pařížské dohody: Obnovil proces odstoupení od Pařížské dohody o klimatu z roku 2015, který vyžaduje rok trvající proceduru.

Obnovil proces odstoupení od Pařížské dohody o klimatu z roku 2015, který vyžaduje rok trvající proceduru. Zvýšení domácí výroby energie: Využil mimořádných pravomocí k přezkumu a zrušení klimatických předpisů, které jsou považovány za zatěžující výrobu energie.

Využil mimořádných pravomocí k přezkumu a zrušení klimatických předpisů, které jsou považovány za zatěžující výrobu energie. Rozšíření těžby ropy a zemního plynu: Otevřel nové oblasti, včetně pobřežních oblastí a Aljašky, pro průzkum. Trump se rovněž zavázal naplnit strategické ropné rezervy na plnou kapacitu.

Otevřel nové oblasti, včetně pobřežních oblastí a Aljašky, pro průzkum. Trump se rovněž zavázal naplnit strategické ropné rezervy na plnou kapacitu. Omezení větrných farem: Zastavil zpřístupňování nových pozemků pro investice do větrných elektráren s odkazem na jejich dopad na přírodní krajinu a omezený přínos pro spotřebitele.

Zastavil zpřístupňování nových pozemků pro investice do větrných elektráren s odkazem na jejich dopad na přírodní krajinu a omezený přínos pro spotřebitele. Změny pro elektrická vozidla: Zrušil dotace a regulační výjimky podporující elektromobily a místo toho se zaměřil na automobily poháněné benzinem.

Zrušil dotace a regulační výjimky podporující elektromobily a místo toho se zaměřil na automobily poháněné benzinem. Přerozdělování vody v Kalifornii: Obnovila snahy o odklonění vody ze severní Kalifornie k zemědělcům v Centrálním údolí, což snížilo ochranu ohrožených druhů.

Genderové a kulturní politiky

Biologická genderová politika: Vyhlásil oficiální politiku USA, která uznává pouze dvě pohlaví (mužské a ženské) a nařizuje, aby vládní dokumenty odrážely tyto definice.

Vyhlásil oficiální politiku USA, která uznává pouze dvě pohlaví (mužské a ženské) a nařizuje, aby vládní dokumenty odrážely tyto definice. Zrušení iniciativ DEI: Ukončení iniciativ v oblasti rozmanitosti, rovnosti a začleňování (DEI) ve federálních agenturách a vojenských operacích s odkazem na zaměření na řízení založené na zásluhách a vyhýbání se „radikálním politickým teoriím“.

Národní bezpečnost

Obnovení činnosti odpůrců očkování: Nařídil obnovení služebního poměru s náhradou mzdy pro vojenský personál, který byl propuštěn kvůli odmítnutí očkování proti COVID-19.

Nařídil obnovení služebního poměru s náhradou mzdy pro vojenský personál, který byl propuštěn kvůli odmítnutí očkování proti COVID-19. Vystoupení z WHO: Podepsal příkaz o vystoupení USA ze Světové zdravotnické organizace v návaznosti na dřívější kritiku této instituce.

Federální zaměstnanci

Mandát k návratu do kanceláře : Nařídil federálním zaměstnancům, aby se vrátili k práci v kanceláři a ukončili práci na dálku.

: Nařídil federálním zaměstnancům, aby se vrátili k práci v kanceláři a ukončili práci na dálku. Zmrazení přijímání zaměstnanců na federální úrovni: Zavedl zmrazení náboru na nevojenské federální pozice, s výjimkou pozic souvisejících s prosazováním imigrace a národní bezpečností.

Zavedl zmrazení náboru na nevojenské federální pozice, s výjimkou pozic souvisejících s prosazováním imigrace a národní bezpečností. Zmrazení předpisů: Pozastavil všechna nová regulační opatření do doby, než je přezkoumá nastupující administrativa.

Kryptoměny

Bitcoin byl nepřímo jedním z poražených včerejší inaugurace. Navzdory spekulacím o strategických rezervách se Donald Trump o kryptoměnách ani jednou nezmínil. V důsledku toho Bitcoin smazal téměř všechny pondělní zisky.





Na druhé straně během inaugurace investovala společnost World Liberty Financial (WLD), spojená s Donaldem Trumpem, více než 100 milionů dolarů do různých projektů DeFi, včetně 47 milionů dolarů do Etherea a Bitcoinu. Během víkendu navíc WLD investovala dalších 50 milionů dolarů do Etherea. To naznačuje, že navzdory tomu, že to ve svém projevu výslovně nepřiznal, Donald Trump nadále podporuje rozvoj trhu s kryptoměnami. (Zdroj: xStation5)