AI opět tlačí společnost NVIDIA vzhůru

Rozpoutá Nvidia na veletrhu CES technologickou rallye? 📈

Index US100 je připraven obnovit nedávné ztráty, k čemuž přispěl 2,6% nárůst společnosti Nvidia před zahájením obchodování po ambiciózních oznámeních generálního ředitele Jensena Huanga o technologiích umělé inteligence na veletrhu CES 2024. Nejnovější inovace výrobce čipů v oblasti her, robotiky a osobních počítačů posilují jeho dominantní postavení v ekosystému umělé inteligence.

Klíčové pohyby na trhu:

Nvidia se před zahájením obchodování obchoduje za 153,4 USD, čímž prodlužuje momentum 2024

Futures na US100 smazaly pokles před zahájením obchodování

Očekává se velký objem obchodů, protože investoři zpracovávají oznámení z veletrhu CES

Náladu na trhu podpořil závazek společnosti Microsoft v oblasti infrastruktury umělé inteligence ve výši 80 miliard dolarů

Průlomový vývoj v oblasti umělé inteligence

Společnost Nvidia na veletrhu CES představila několik významných iniciativ, včetně projektu Digits, osobního superpočítače s umělou inteligencí za 3000 dolarů, který je poháněn novým superčipem GB10 Grace Blackwell. Tento stolní systém, který bude uveden na trh v květnu, slibuje demokratizaci vývoje umělé inteligence tím, že jednotlivým vývojářům a výzkumníkům přinese výpočetní výkon na úrovni datového centra.

Rozšíření strategických partnerství

Společnost oznámila významná partnerství v automobilovém sektoru, kdy Toyota přijala čipy Nvidia DRIVE AGX Orin a operační systém DriveOS pro své vozy nové generace. Další spolupráce se společnostmi Continental a Aurora si klade za cíl uvést do roku 2027 na silnice autonomní nákladní automobily a zaměřit se na to, co Huang popisuje jako „první robotický průmysl v hodnotě několika bilionů dolarů“.

Přijetí analytiků

Firmy na Wall Street mají i nadále převážně optimistický názor na vyhlídky společnosti Nvidia:

Stifel ponechává rating Buy s cílovou cenou 180 USD a zdůrazňuje „mnohamiliardové pokroky“. Wedbush se po oznámeních na veletrhu CES zdá být „ještě více býčí“ Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci KeyBanc Capital Markets (overweight, 180 USD PT) zdůrazňuje pokrok ve výrobě čipů Blackwell

Výhled do budoucna

Pozornost se nyní soustředí na to, zda nejnovější inovace společnosti Nvidia dokáží udržet pozoruhodný růst společnosti, jejíž akcie za posledních 12 měsíců vzrostly o 204 %. Expanze do oblasti robotiky, autonomních vozidel a osobních počítačů s umělou inteligencí naznačuje více nových zdrojů příjmů nad rámec jejího hlavního podnikání v oblasti datových center, které v současnosti generuje většinu jejích ročních příjmů ve výši 35,1 miliardy dolarů.

Odhady prodeje v roce 2025. Zdroj: Bloomberg

Investoři sledují zejména podrobnosti o nové generaci platformy Blackwell, která by měla být plně představena na březnové konferenci Nvidia GTC a která by mohla být dalším katalyzátorem pro akcie i širší technologický sektor.



US100 (D1 Interval)

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktem US100, se obchoduje nad maximem ze začátku prosince, kdy dosáhl hodnoty 21 668 bodů. Tato úroveň slouží býkům jako podpora a shoduje se s 23,6% úrovní Fibonacciho retracementu.

Pro medvědy je klíčovým cílem poklesu úroveň 38,2 % Fibonacciho retracementu, následovaná maximem z poloviny listopadu na úrovni 21 255 a 50denním SMA na úrovni 21 179.

Ukazatel RSI začal býčí divergenci od klíčové úrovně podpory, která v minulosti fungovala jako zóna retracementu, což potenciálně signalizuje pozastavení nebo obrat v současném trendu. Mezitím se ukazatel MACD nadále zužuje s potenciálním býčím crossoverem. Zdroj: xStation