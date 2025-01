Airbus rozšiřuje finanční podporu dodavatelům, protože výrobní cíle se posouvají

Společnost Airbus poskytuje některým svým dodavatelům finanční podporu, protože se snaží zvýšit výrobu v roce 2025, a to i přes přetrvávající narušení dodavatelského řetězce, které trvá od pandemie.

V roce 2024 Airbus nesplnil své cíle v oblasti dodávek, a to zejména kvůli zpožděním způsobeným společností CFM, společným podnikem General Electric (GE) a Safran, který dodává klíčové motory. Společnost původně předpokládala, že v tomto roce dodá 800 letadel, ale na podzim tento cíl upravila na 770. Nakonec jich dodala 766 po silném náporu v prosinci, během něhož dodala 112 letadel.

Společnost se chystá příští měsíc oznámit své výrobní cíle pro rok 2025 a doufá, že zvýší produkci alespoň o 10 %, což by znamenalo roční dodávky přibližně 850 letadel. Analytici však odhadují skromnější číslo 825.

Podpora dodavatelů

Guillaume Faury, generální ředitel společnosti Airbus, prozradil, že společnost nabízí dodatečnou podporu některým dodavatelům, aby dosáhla svého ambiciózního cíle vyrábět do roku 2027 měsíčně 75 letadel A320 a A321 s jednou uličkou. To by znamenalo roční dodávku 900 kusů, což je 50% nárůst oproti 602 kusům plánovaným na rok 2025. Včetně menšího modelu A220 a větších letadel A330 a A350 by celková výroba mohla poprvé překročit 1 000 kusů ročně.

Faury sice zdůraznil, že finanční podpora dodavatelů je spíše výjimkou než normou, nicméně uznal, že hraje roli při řešení problémů dodavatelského řetězce. „Poskytujeme podporu dodavatelskému řetězci. Má finanční rozměr, ale to není problém. Jde také o nasazení lidských zdrojů na pomoc týmům řízení dodavatelského řetězce,“ řekl. Finanční pomoc, pokud je poskytována, je strukturována s očekáváním splácení.

Přetrvávající problémy dodavatelského řetězce

Problémy v dodavatelském řetězci se neomezují pouze na zpoždění související s motory u CFM. Airbus se potýká s poruchami i v dalších závodech, včetně závodu Spirit AeroSystems v Severním Irsku, který byl dříve součástí společnosti Bombardier. Očekává se, že problémy v dodavatelském řetězci budou přetrvávat po celý rok 2025, přičemž jako jasný příklad může sloužit uzemnění mnoha letadel společnosti Wizz Air kvůli nedostatku motorů.

Úloha společnosti Airbus v hospodářství Spojeného království

Provoz společnosti Airbus hraje v průmyslovém prostředí Spojeného království zásadní roli. Společnost zaměstnává více než 10 000 lidí ve svých závodech v Broughtonu ve Walesu a ve Filtonu u Bristolu a podporuje více než 80 000 pracovních míst u 2 000 dodavatelů ve Spojeném království.

Konkurence s Boeingem a výzvy pro průmysl

Výrobní cíle společnosti Airbus nespočívají pouze v překonání jejího amerického konkurenta, společnosti Boeing, která se potýká s finančními problémy kvůli problémům s bezpečností a výrobou letounů 737 Max. Nedostatek letadel způsobil omezení kapacity leteckých společností, což zvýšilo ceny letenek a donutilo dopravce pronajímat si drahá letadla.

Zpoždění v dodávkách novějších letadel s nižší spotřebou paliva navíc brání snahám o snížení emisí uhlíku v leteckém průmyslu. Airbus i Boeing čelí kritice za pomalé zvyšování výroby, což má širší dopad na cíle udržitelnosti.