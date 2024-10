Akcie Commvault klesají o více než 10 % po snížení ratingu Guggenheim

Akcie společnosti Commvault Systems, Inc. (CVLT.US) klesly o více než 10 % poté, co Guggenheim Securities snížil svůj rating z „kupovat“ na „neutrální“. Tento krok přišel poté, co analytici vyjádřili obavy ohledně budoucího růstu společnosti a stáhli svůj původní cenový cíl 160 USD.

I když akcie Commvault vzrostly od začátku roku o 113 %, analytici upozornili na problémy v prodejních kanálech společnosti, zejména u resellerů, z nichž čtyři z pěti nedosáhli svých cílů ve třetím čtvrtletí. Důvodem byly přísnější schvalovací procesy obchodů a váhavost firem při výdajích.

Navzdory tomu, že roční cíle zůstávají pro většinu resellerů nezměněné, slabší výsledky ve třetím čtvrtletí vyvolávají otázky ohledně schopnosti Commvaultu udržet stabilní růst. Společnost rovněž čelí sezónním výkyvům a napjatým rozpočtům firem v odvětví.

Commvault se soustředí na růst v oblastech ochrany dat v cloudu a kybernetické bezpečnosti, které považuje za klíčové pro budoucí rozvoj. Nedávné akvizice, jako jsou Appranix a Clumio, mají za cíl posílit schopnosti společnosti v oblasti automatizované obnovy dat a kybernetické odolnosti.

Guggenheim však varoval, že úspěch v těchto oblastech bude záviset na získání tržního podílu v konkurenčním prostředí ochrany dat. Analytici také vyjádřili obavy z vysokého ocenění společnosti, kdy poměr EV/S činí 7,1x a násobek volného peněžního toku pro rok 2025 je 30,5x.

Toto snížení ratingu přichází těsně před oznámením výsledků společnosti Commvault, které by měly poskytnout více informací o budoucím výhledu a schopnosti překonat současné problémy.