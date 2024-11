Akcie Hims & Hers Health padají o 24 % po vstupu Amazonu do telehealth služeb s nízkými náklady

Akcie společnosti Hims & Hers Health (HIMS.US) dnes prudce klesly o 24 % poté, co Amazon oznámil zavedení nízkonákladové telehealth služby Amazon One Medical, která nabízí nízké předem stanovené ceny za klinické návštěvy a léčebné plány. Tato novinka zahrnuje i bezplatné doručení léků pro členy programu Prime, což zvyšuje konkurenci pro Hims & Hers v oblasti telehealth a wellness služeb.

Amazon také oznámil, že členové Prime mohou předem vidět celkové měsíční náklady nebo náklady na jednotlivá použití za virtuální návštěvy Amazon One Medical Pay-per-visit a léky z Amazon Pharmacy. Tento krok má snížit složitost a náklady, které pacienti obvykle čelí v tradičním zdravotnickém systému.

V reakci na oznámení Amazonu se akcie Hims & Hers propadly o 24 %, protože investoři vyhodnocují dopad konkurenčních cen a rozsáhlých distribučních schopností Amazonu na podíl Hims & Hers na trhu.