Akcie InPost se propadly o 6 % kvůli obavám ohledně dlouhodobého partnerství s Allegrem 📉

Na nizozemské burze Euronext dnes akcie společnosti InPost (INPST.NL) poklesly téměř o 6 % poté, co polský e-commerce gigant Allegro zveřejnil své finanční výsledky.

Ačkoliv výsledky ukazují na pozitivní růstové vyhlídky pro rok 2025, vyvolávají zároveň otázky ohledně dlouhodobé spolupráce mezi Allegrem a InPostem, zejména pokud jde o podmínky jejich budoucího partnerství. Allegro předpokládá, že růst jeho hrubého objemu zboží (GMV) zůstane v nižším dvouciferném pásmu, poté, co v roce 2024 vzrostl o 11 %.

Navzdory optimistickým výhledům vyvolalo obavy rozhodnutí Allegra zvýšit investice do vlastní sítě výdejních boxů jako součást příprav na možnou novou smlouvu po roce 2027, což by mohlo ovlivnit budoucí pozici InPostu. Klíčovou otázkou zůstává, zda si InPost zachová svou dominantní roli jakožto doručovací partner Allegra, vzhledem ke strategii Allegra rozšiřovat vlastní síť výdejních boxů, čímž by získalo větší flexibilitu po vypršení stávající smlouvy s InPostem na konci roku 2027.

Analytici Barclays situaci okomentovali následovně: „Předpokládáme, že tyto kroky ze strany Allegra mají zvýšit jeho strategickou flexibilitu po vypršení současné smlouvy s InPostem na konci roku 2027. Nicméně stále věříme, že konečné rozhodnutí o preferované doručovací možnosti učiní spotřebitel. Síť společnosti InPost zůstává nejhustší a nejotevřenější, v zásadě univerzálním řešením pro všechny online objednávky, nejen pro Allegro, a nabízí nejvyšší kvalitu.“

Objevily se však obavy ohledně období po roce 2027, zejména možnosti, že Allegro vybuduje dostatečně rozsáhlou síť výdejních boxů, aby snížilo prioritu InPostu při výběru způsobu doručení. Analytici Barclays ovšem zdůraznili, že tento scénář nepovažují za nejpravděpodobnější, jelikož InPost si stále drží významný podíl na trhu.

Přesto by jakékoli změny v preferencích spotřebitelů a případné upřednostnění vlastní doručovací sítě Allegra mohly negativně ovlivnit dlouhodobou hodnotu společnosti InPost, zejména proto, že by společnost mohla být nucena snížit svou závislost na Allegru.

Akcie InPost (INPST.NL)

Akcie InPost klesly pod klouzavý průměr EMA200, což signalizuje možnou změnu trendu z býčího na medvědí. Další klíčová úroveň podpory se nachází kolem 13,6 € za akcii, což zároveň odpovídá Fibonacciho retracementu 38,2 % růstového trendu od roku 2022.

Zdroj: xStation5