Akcie klesají, protože výsledky společností Alphabet a AMD vyvolávají obavy ohledně umělé inteligence

Klíčové body:

Alphabet klesá kvůli zpomalení růstu cloudu a nesplnění odhadů.

AMD klesá kvůli zklamání z výhledu růstu AI.

Širší trh vykazuje ztráty, v čele poklesu stojí technologické akcie.

Akcie klesly, protože slabší než očekávané výsledky společností Alphabet Inc. a Advanced Micro Devices Inc (AMD) zvýšily obavy ohledně časového plánu návratnosti investic do umělé inteligence.

Hlavní technologické akcie vedly k poklesu, přičemž akcie takzvané „velkolepé sedmičky“ s megakapacitou klesly o 1,6 %. Alphabet, mateřská společnost Googlu, zaznamenala nejhorší pokles za více než rok poté, co oznámila, že růst jejího cloudového byznysu - považovaného za klíčový ukazatel příjmů z umělé inteligence - se zpomalil. Akcie společnosti AMD se propadly o 10 % kvůli nepříznivému výhledu pro její segment datových center, kde se snaží konkurovat mocné společnosti v oblasti umělé inteligence Nvidia Corp.

Akcie „velkolepé sedmičky“ hrají klíčovou roli při tvorbě zisků a výnosů akcií indexu S&P 500, neboť tvoří zhruba třetinu jeho váhy. Nicméně s tím, jak se zpomaluje růst jejich zisků a zároveň rostou výdaje, rostou obavy z ocenění. Skupina se v současné době obchoduje s 40% prémií ve srovnání s širším indexem S&P 500 na základě poměru forwardové ceny k zisku.

„Investoři jsou stále skeptičtější ohledně toho, zda masivní investice do umělé inteligence přinesou v blízké budoucnosti smysluplné výnosy,“ uvedl Ed Yardeni, zakladatel společnosti Yardeni Research.

Výkonnost trhu

S&P 500 : Snížení o 0,2 %

: Snížení o 0,2 % Nasdaq 100 : pokles o 0,5 %

: pokles o 0,5 % Průmyslový index Dow Jones : : Jen malá změna

: : Jen malá změna Výnosy 10letých státních dluhopisů : Pokles o šest bazických bodů na 4,45 %.

: Pokles o šest bazických bodů na 4,45 %. Bloomberg Dollar Spot Index: Pokles o 0,2 %

Nejdůležitější údaje o podnicích

Čínské antimonopolní úřady zvažují vyšetřování politiky společnosti Apple Inc. a poplatků pro vývojáře, což by mohlo vést k eskalaci obchodního napětí s USA.

zvažují vyšetřování politiky společnosti Apple Inc. a poplatků pro vývojáře, což by mohlo vést k eskalaci obchodního napětí s USA. Společnost Chipotle Mexican Grill Inc. vykázala růst tržeb pod očekáváním, což odráží zpomalení spotřebitelského provozu.

vykázala růst tržeb pod očekáváním, což odráží zpomalení spotřebitelského provozu. Společnost Walt Disney Co. překonala odhady zisku díky dobrým výsledkům streamingu a úspěchu filmu Moana 2.

překonala odhady zisku díky dobrým výsledkům streamingu a úspěchu filmu Moana 2. Společnost Electronic Arts Inc. ve své poslední zprávě o výsledcích řešila obavy z nedostatečné výkonnosti EA Sports FC.

ve své poslední zprávě o výsledcích řešila obavy z nedostatečné výkonnosti EA Sports FC. Společnost Harley-Davidson Inc. vykázala nižší než očekávané tržby za čtvrté čtvrtletí.

vykázala nižší než očekávané tržby za čtvrté čtvrtletí. Společnost Match Group Inc. jmenovala spoluzakladatele společnosti Zillow Spencera Rascoffa generálním ředitelem v situaci, kdy klesá počet předplatitelů služby Tinder.

jmenovala spoluzakladatele společnosti Zillow Spencera Rascoffa generálním ředitelem v situaci, kdy klesá počet předplatitelů služby Tinder. Společnost Uber Technologies Inc. vykázala slabší než očekávané příjmy s odkazem na právní výdaje a regulační problémy.

Klíčové události tohoto týdne

Maloobchodní tržby v eurozóně (čtvrtek)

(čtvrtek) Rozhodnutí o úrokových sazbách ve Spojeném království (čtvrtek)

(čtvrtek) Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA (čtvrtek)

(čtvrtek) Výnosy společnosti Amazon (čtvrtek)

(čtvrtek) Mzdy mimo zemědělský sektor v USA, údaje o nezaměstnanosti, zpráva o spotřebitelské náladě (pátek)

Pohyb na trhu