Akcie společností Uber a Lyft klesají v souvislosti s oznámením o rozšíření společnosti Waymo

Akcie společností Uber a Lyft ve čtvrtek výrazně poklesly, a to téměř o 10 %, poté, co společnost Waymo patřící Googlu oznámila rozšíření své autonomní přepravní služby do Miami.

Klíčové body:

Expanze společnosti Waymo: Společnost plánuje zahájit provoz v Miami v roce 2026, jak bylo odhaleno v příspěvku na blogu.

Společnost plánuje zahájit provoz v Miami v roce 2026, jak bylo odhaleno v příspěvku na blogu. Dopad na trh: Akcie Uberu se propadly až o 9,7 %, což představuje jejich největší mezidenní pokles od 31. října. Lyft zaznamenal pokles až o 9,5 %, což je nejprudší pokles od srpna.

Akcie Uberu se propadly až o 9,7 %, což představuje jejich největší mezidenní pokles od 31. října. Lyft zaznamenal pokles až o 9,5 %, což je nejprudší pokles od srpna. Poznatky analytiků: Společnost Uber se na trhu objevila v roce 2017: Adam Crisafulli, zakladatel společnosti Vital Knowledge, komentoval, že akcie společností Uber a Lyft jsou po oznámení společnosti Waymo „pod výkonem a jsou vyprodávány“. Expanze poukazuje na rostoucí konkurenci na trhu autonomních taxislužeb.

Adam Crisafulli, zakladatel společnosti Vital Knowledge, komentoval, že akcie společností Uber a Lyft jsou po oznámení společnosti Waymo „pod výkonem a jsou vyprodávány“. Expanze poukazuje na rostoucí konkurenci na trhu autonomních taxislužeb. Konkurence na trhu: V roce 2017 se na trhu objevily dvě nové společnosti, které se zabývají přepravními službami: Mandeep Singh, analytik Bloomberg Intelligence, poznamenal, že Waymo již provozuje 10 milionů jízd ročně. Předpovídá zvýšený tlak na ziskové marže společností Uber a Lyft, zejména v souvislosti s potenciálním vstupem společnosti Tesla do oblasti autonomních jízd s vlastní sítí robotických taxi.

Mandeep Singh, analytik Bloomberg Intelligence, poznamenal, že Waymo již provozuje 10 milionů jízd ročně. Předpovídá zvýšený tlak na ziskové marže společností Uber a Lyft, zejména v souvislosti s potenciálním vstupem společnosti Tesla do oblasti autonomních jízd s vlastní sítí robotických taxi. Důvěra společnosti Google: Singh dodal, že krok společnosti Waymo podtrhuje schopnost Googlu expandovat do velkých amerických měst, aniž by se musel spoléhat na platformy jako Uber a Lyft, pokud jde o generování poptávky nebo provozní podporu.

Expanze společnosti Waymo v Miami signalizuje zostřující se bitvu v odvětví autonomní dopravy, která představuje významnou výzvu pro tradiční giganty v oblasti přepravy.