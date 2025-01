Akcie společnosti Zalando po překročení odhadu zisku díky silnému růstu počtu zákazníků rostou

Akcie berlínského internetového prodejce módy Zalando SE vzrostly poté, co společnost oznámila, že její finanční výsledky za rok 2024 překonaly očekávání díky silnějšímu než očekávanému růstu zákazníků ve čtvrtém čtvrtletí.

Předběžné výsledky zveřejněné ve středu pozdě večer ukazují, že Zalando očekává upravený zisk před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši přibližně 510 milionů eur (525 milionů USD), což je výrazně nad dřívější prognózou 440 až 480 milionů eur. Toto oznámení podnítilo 14% nárůst akcií společnosti během čtvrtečního ranního obchodování ve Frankfurtu. Za poslední rok akcie Zalando posílily o více než 90 %.

Konkurenční expanze

Společnost Zalando se snaží upevnit své vedoucí postavení na evropském trhu elektronického obchodu, kde konkuruje platformám jako Asos Plc. V rámci této snahy společnost nedávno oznámila plány na převzetí německého konkurenta About You Holding SE za 1,2 miliardy eur. Tato akvizice by měla rozšířit její působnost mezi mladšími zákazníky a zároveň přinést roční synergie nebo úspory nákladů ve výši přibližně 100 milionů eur.

Pohled analytiků

Maloobchodní analytici reagovali na výsledky společnosti Zalando a její strategické iniciativy pozitivně. Charles Allen, analytik maloobchodu agentury Bloomberg Intelligence, uvedl:

„Zalando si vytvořilo předpoklady pro zrychlení růstu horní linie prostřednictvím zvýšeného marketingu, čistších zásob a lepšího sortimentu, avšak musí se i nadále zavázat k prodeji za plné ceny v roce 2025, aby se vyhnulo nadměrným slevám.“

V samostatné poznámce analytici UBS pod vedením Yashraje Rajaniho zdůraznili dlouhodobý potenciál synergií z akvizice About You, který by mohl přesáhnout 200 milionů eur.

Faktory ovlivňující výkonnost

Společnost Zalando přičítá své dobré výsledky za čtvrté čtvrtletí účinným marketingovým kampaním a menšímu počtu neprodaných položek. Tyto snahy odrážejí promyšlenou strategii optimalizace zásob a posílení angažovanosti zákazníků.

Společnost plánuje zveřejnit své celoroční finanční výsledky 6. března.