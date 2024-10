Akcie Tesly padají o 3,5 %

Americká společnost včera reportovala, kolik aut vyrobila a dodala za minulé čtvrtletí. Tesla vyrobila 469 796 aut, dodala je 462 890. V oblasti dodávek byla však očekávání ještě o něco vyšší, podle jednotlivých zdrojů se čekalo 463 310 až 463 897 kusů.

Před rokem ale firma ve stejném období dodala 435 059 aut a vyrobila 430 488, meziročně jde tedy o nárůst a nárůst je to iv mezičtvrtletním vyjádření, jelikož druhé čtvrtletí firma vyrobila 410 831 a dodala 443 956 kusů. Vypadá to tedy tak, že produkce i dodávky se postupně odrážejí ode dna, avšak stále stále nedosahují 2 milionů vyrobených vozů ročně, o kterých mluvila Tesla již před několika lety. Firmě poslední dobu nepomáhá slabší spotřebitel, vyšší úrokové sazby (mnoho aut je financováno přes leasingy) či sílící konkurence z Číny, ze které je hlavním rivalem BYD. Své elektrické modely už má ale také mnoho klasických automobilek, v USA například Ford, kterému rostly prodeje EV aut o 12 % či General Motors, kterému rostly prodeje o 60 %. Tesla chce letos překonat počet dodaných aut ve srovnání s loňským rokem, kdy jich prodala 1,81 milionu. Na to, aby se jí to podařilo, však musí v aktuálním čtvrtletí prodat 515 000 aut, což je výrazně více, než odhady na úrovni 485 000 kusů. Investoři budou tedy určitě pečlivě sledovat všechny informace spojené s Teslou, tedy i na robotaxi event, který má být za týden a také na nejbližší hospodářské výsledky, které budou zveřejněny za 3 týdny aby dokázaly vyhodnotit progres firmy v klíčových oblastech. Investoři také čekají i na více informací o levnějším modelu za 25 000 USD.