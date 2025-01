Akcie Tesly rostou díky pozitivním údajům o elektromobilech a spekulacím o možném převzetí TikToku Elonem Muskem

Spekulace o zájmu Elona Muska o TikTok: Objevily se zprávy naznačující, že Elon Musk jedná o převzetí amerických operací TikToku. Takový krok by mohl diverzifikovat obchodní zájmy Tesly a integrovat pokročilé sociální platformy do jejího ekosystému, což by mohlo zvýšit zapojení uživatelů a viditelnost značky.