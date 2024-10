Akcie Trump Media prudce vzrostly – Donald Trump získává téměř 400 milionů dolarů navíc

Akcie společnosti Trump Media & Technology Group (DJT.US), mateřské společnosti bývalého prezidenta Donalda Trumpa a provozovatele platformy Truth Social, vzrostly o více než 17 %, čímž Trumpovo čisté jmění nabylo téměř 400 milionů dolarů. Přestože akcie dosáhly tohoto růstu, stále obchodují výrazně pod svým historickým vrcholem.

Společnost Trump Media, kterou vlastní přibližně 60 % Trump, zažil druhý den růstu. Požehnání akcií přišlo po účasti miliardáře Elona Muska na Trumpově srazu v Butleru, Pensylvánie. Tento sraz byl významný, protože Trump přežil pokus o atentát právě zde v červenci. Akcie DJT nyní dosahují ceny 21 dolarů za akcii, což je téměř 90 % vyšší než jejich minimální hodnota 11,75 dolarů z konce září.

Nicméně, společnost čelí výzvám. Andrew Northwall, provozní ředitel, rezignoval na svou pozici v září, což vyvolalo spekulace o vnitřních problémech a špatném řízení. Trump Media zaznamenává návratnosti a ztráty, přičemž ve dvou posledních čtvrtletích vykázala čisté ztráty přes 340 milionů dolarů na příjmech pod 2 miliony dolarů.

Navzdory tomu Trump Media stále obchoduje jako "meme stock", což znamená, že jeho cena je ovlivňována hlavně sociálními médii a emocemi investorů, nikoli základními ekonomickými ukazateli. Někteří analytici však vidí v aktuálním poklesu akcií vynikající investiční příležitost, protože společnost má stále tržní kapitalizaci přes 4 miliardy dolarů.

Matthew Tuttle, CEO společnosti Tuttle Capital Management, varuje, že investice do Trump Media je riziková. "Je to velká sázka pro dlouhodobé investory," řekl. Upozorňuje, že budoucnost společnosti bude záviset na výsledcích voleb, kde Trump usiluje o znovuzvolení. Pokud Trump zvítězí, může to znamenat stabilizaci a růst akcií. Pokud prohraje, existuje riziko, že společnost nebude schopna udržet svůj provoz.

Navíc, Trump Media čelí soudním sporům a interním obviněním z nesprávného řízení, což dále zvyšuje nejistotu mezi investory. Přestože Trump prohlásil, že svůj podíl ve společnosti neprodá, je jasné, že budoucnost Trump Media je úzce spjata s jeho politickým úspěchem.