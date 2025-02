Alibaba věnuje 53 miliard dolarů na rozšíření umělé inteligence v rámci strategického posunu

Společnost Alibaba Group Holding Ltd. oznámila, že v příštích třech letech plánuje investovat více než 380 miliard jüanů (53 miliard USD) do infrastruktury umělé inteligence (AI), včetně datových center. Tento významný závazek podtrhuje ambice čínského giganta v oblasti elektronického obchodu zaujmout pozici významného hráče v oblasti AI.

Společnost, jejímž spoluzakladatelem je Jack Ma, chce překonat své předchozí desetileté investice do AI a cloud computingu a usiluje o to, aby se stala klíčovým partnerem pro podniky vyvíjející modely AI. Podle prohlášení na oficiálním blogu Alibaba předpokládá podporu aplikací založených na AI, které vyžadují stále větší výpočetní výkon.

Tato investice představuje jednu z největších čínských iniciativ v oblasti infrastruktury AI, ale přichází v době, kdy investoři zpochybňují, zda technologické firmy nepřeceňují budoucí poptávku po AI. Analytici TD Cowen upozornili, že společnost Microsoft Corp. ruší pronájmy kapacit datových center v USA, což je potenciální náznak obav z nadměrné nabídky infrastruktury AI. Po tomto oznámení klesly akcie společnosti Alibaba v Hongkongu až o 3 %.

„Představuje to největší investici soukromého sektoru do výstavby cloudové a AI infrastruktury v Číně,“ poznamenala Alicia Yap, analytička Citigroup, s tím, že částka překračuje její odhady o 30 miliard jüanů.

Investiční krajina AI a reakce trhu

Velké technologické společnosti, včetně Meta Platforms Inc. a Amazon.com Inc. investují společně miliardy do datových center souvisejících s AI. Rostou však obavy, zda tyto výdaje odpovídají reálné poptávce, zejména po nástupu nákladově efektivních modelů AI od čínského startupu DeepSeek.

Navzdory těmto obavám vedoucí představitelé odvětví, jako je generální ředitel společnosti Nvidia Corp. Jensen Huang, tvrdí, že AI zásadně změní technologické prostředí. Společnost Alibaba se s tímto pohledem ztotožňuje a přesouvá své zaměření na AI v době, kdy se vzpamatovává z regulačních zásahů, které začaly v roce 2020.

Minulý týden generální ředitel společnosti Alibaba Eddie Wu prohlásil, že umělá obecná inteligence (AGI) je nyní hlavním cílem společnosti. Tím se Alibaba vyrovnává americkým konkurentům, jako jsou OpenAI a Alphabet Inc, ačkoli její tříletý investiční harmonogram za americkými kolegy zaostává.

Srovnání investic Alibaby do AI s americkými technologickými firmami

Investice společnosti Alibaba ve výši 53 miliard dolarů kontrastuje s očekávanými výdaji společnosti Microsoft na datová centra AI ve výši 80 miliard dolarů pro tento fiskální rok a plánovanými investicemi společnosti Meta do AI ve výši 65 miliard dolarů v roce 2025. Alibaba je sice zavedeným poskytovatelem cloudových služeb, ale v oblasti AI zůstává relativně novým hráčem. Čínské technologické firmy navíc čelí americkým sankcím, které omezují přístup k pokročilým čipům Nvidia pro AI, což omezuje výpočetní výkon, ale také omezuje náklady.

Podle analytiků Bloomberg Intelligence Roberta Lea a Jasmine Lyu je investice společnosti Alibaba do AI vysoce rizikovou sázkou na dosažení AGI, která zůstává spekulativní. Proveditelnost AGI je nejistá a jakákoli finanční návratnost takového průlomu zůstává nejasná.

Obnovené ambice společnosti Alibaba v oblasti AI

Navzdory skepsi investorů společnost Alibaba prokázala silný závazek k inovacím v oblasti AI. Společnost vykázala nejrychlejší růst tržeb za více než rok a její generální ředitel Eddie Wu a předseda představenstva Joe Tsai znovu zaměřili své úsilí na AI a elektronický obchod. Alibaba získala v roce 2025 tržní hodnotu přes 100 miliard dolarů, ačkoli zůstává pod úrovní před regulačními zásahy.

Zakladatel Jack Ma se nedávno objevil na prestižním summitu svolaném čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, což signalizuje opětovné začlenění společnosti Alibaba mezi čínskou podnikatelskou elitu. Summitu se zúčastnili špičkoví podnikatelé z různých odvětví, včetně umělé inteligence.

Od spuštění chatbota OpenAI společnost Alibaba investovala do předních čínských startupů v oblasti AI, jako jsou Moonshot a Zhipu. Společnost také upřednostnila expanzi cloudu a snížila ceny služeb, aby získala zpět zákazníky, o které přišla během regulačních problémů. Model umělé inteligence společnosti Alibaba, Qwen, vykazuje ve srovnávacích testech vysoké výkony, což potvrzuje význam společnosti v oblasti umělé inteligence.

Kromě toho si společnost Apple Inc. vybrala technologii AI společnosti Alibaba pro integraci do čínských iPhonů, což dále posiluje její důvěryhodnost jako inovátora v oblasti AI. Vzhledem k tomu, že společnost Alibaba zintenzivňuje své zaměření na AI, bude odvětví pozorně sledovat, zda se její masivní investice promítnou do dlouhodobého vedoucího postavení v této oblasti.