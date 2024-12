Altman neznepokojuje vliv Elona Muska v administrativě Donalda Trumpa

CEO OpenAI Sam Altman vyjádřil minimální obavy ohledně vlivu Elona Muska v rámci administrativy Donalda Trumpa, a to navzdory Muskovi významné roli a jejich probíhajícím právním sporům. Altman věří, že Musk bude jednat eticky a nezneužije politickou moc k tomu, aby poškodil konkurenci nebo zvýhodnil své vlastní podniky.

Muskovo jmenování, spolu s podnikatelem Vivekem Ramaswamym, do vedení nově zřízeného Ministerstva vládní efektivity (DOGE) vyvolalo obavy mezi průmyslovými hráči ohledně možného střetu zájmů. DOGE si klade za cíl snížit vládní výdaje a regulace, přičemž plánuje prověřit federální půjčky poskytnuté konkurentům Muskova Tesly.

Technologická komunita je ohledně Muskova zapojení do politiky rozdělená. Někteří, jako spoluzakladatel LinkedIn Reid Hoffman, zvažují opuštění USA kvůli obavám z možné odvety administrativy proti politickým odpůrcům. Jiní, včetně Altmana, se snaží s administrativou spolupracovat i přes výzvy plynoucí z Muskova vlivu.

Muskova rozšířená politická role vzbuzuje obavy z možnosti, že by mohl ovlivňovat konkurenci pomocí své nové autority. Altman a další se obávají, že Musk by mohl utvářet politiky, které by ovlivnily konkurenční prostředí v sektorech, jako je umělá inteligence a elektromobily.

Závěrem, zatímco Altman veřejně bagatelizuje obavy z Muskova vlivu v administrativě Donalda Trumpa, širší technologický průmysl zůstává ostražitý ohledně dopadů Muskova politického zapojení na konkurenci a regulační praktiky.