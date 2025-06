Amazon a Microsoft plánují propouštění, zatímco masivně investují do umělé inteligence

Generální ředitel Amazonu (AMZN) Andy Jassy uvedl, že společnost v následujících letech sníží počet zaměstnanců, a Microsoft (MSFT) údajně plánuje propustit tisíce lidí právě v době, kdy obě firmy investují miliardy do vývoje umělé inteligence.

Microsoft by podle agentury Bloomberg měl oznámit propouštění již začátkem příštího měsíce. Propouštění by se mělo týkat zejména prodejních týmů, uvedly anonymní zdroje.

Microsoft tuto informaci pro Yahoo Finance nepotvrdil. „Jak bývá běžné po celý rok, týmy vyhodnocují obchodní priority a zajišťují, že jsou v souladu se správnými příležitostmi pro strategický růst,“ uvedl mluvčí společnosti.

Tato zpráva přišla poté, co Andy Jassy v úterý uvedl, že umělá inteligence povede k propouštění i v Amazonu.

„Jak budeme nasazovat více generativní AI a agentů, změní se způsob, jakým vykonáváme práci. Budeme potřebovat méně lidí na některé úkoly, které se dnes vykonávají, a více lidí na jiné typy pozic,“ uvedl Jassy ve vnitřní zprávě zaměstnancům.

„Je těžké přesně říct, jak se to nakonec vyvine, ale v průběhu následujících let očekáváme, že to povede ke snížení celkového počtu zaměstnanců v korporátním segmentu, protože díky rozsáhlému využívání AI napříč společností dosáhneme vyšší efektivity.“

Jassy uvedl, že Amazon „široce využívá generativní AI v rámci interních operací“ pro úkoly jako řízení zásob a předpovídání poptávky v doručovacím systému.

Generální ředitel dodal, že díky AI „se budeme moci méně soustředit na rutinní práci a více na strategické přemýšlení o tom, jak zlepšit zákaznickou zkušenost a vytvářet nové řešení.“ Tato vyjádření vyvolala mezi zaměstnanci kritiku.

Někteří korporátní zaměstnanci Amazonu čelí podle agentury Bloomberg nařízení přestěhovat se blíže ke svým manažerům a týmům. Požadavek by si vyžádal, aby se mnozí z nich přestěhovali v rámci USA – do Seattlu, Washingtonu D.C. a dalších hlavních center, uvedly zdroje.

Mezitím Amazon a Microsoft vynakládají miliardy dolarů na pokrok v oblasti AI. Amazon v posledních letech pravidelně vykazuje vyšší kapitálové výdaje než jiné velké technologické firmy, což je důsledkem investic do AI infrastruktury. Tento trend má pokračovat i v roce 2025.

Amazon odhaduje, že v roce 2025 utratí přibližně 105 miliard dolarů, což je výrazně více než jeho konkurenti. Většina této částky půjde na AI infrastrukturu pro cloudovou divizi Amazon Web Services. Microsoft plánuje v roce 2025 vynaložit 80 miliard dolarů na budování datových center pro AI.

Amazon i Microsoft v posledních letech oznámili několik vln propouštění. Microsoft v květnu propustil 3 % zaměstnanců po zveřejnění silných čtvrtletních výsledků. Amazon v letech 2022 až 2023 propustil více než 27 000 zaměstnanců právě v době, kdy Jassy prosazoval AI strategii společnosti. V květnu firma propustila dalších 100 lidí v rámci snahy generálního ředitele o snížení počtu pozic středního managementu, přičemž Jassy chce řídit Amazon jako „největší startup na světě“.