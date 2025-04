Amazon podal na poslední chvíli nabídku na koupi TikToku před americkou lhůtou

Společnost Amazon.com Inc. údajně podala překvapivou, na poslední chvíli učiněnou nabídku na koupi populární aplikace TikTok, a to těsně před koncem lhůty pro její odprodej. Podle informací byla nabídka specifikována v dopise adresovaném viceprezidentovi JD Vanceovi a ministru obchodu Howardu Lutnickovi.



Pozadí amerických operací TikToku

Budoucnost TikToku ve Spojených státech je nejistá od přijetí zákona z roku 2024, který požaduje, aby čínská mateřská společnost ByteDance prodala aplikaci do 19. ledna 2025 kvůli bezpečnostním obavám. Americká vláda se obává, že čínské vlastnictví by mohlo umožnit Pekingu ovlivňovat americké uživatele a sbírat jejich data. Prezident Donald Trump odložil lhůtu o dalších 75 dní, čímž umožnil TikToku dočasně pokračovat v provozu.



Strategický zájem Amazonu

Amazon touto nabídkou potvrzuje svůj záměr rozšířit své působení v oblasti digitální reklamy a e-commerce.

Analytici spekulují, že vlastnictví TikToku by mohlo Amazonu poskytnout silnou platformu k soupeření s giganty jako jsou Google a Meta, a zároveň by umožnilo propojení sociální sítě s obchodními funkcemi.



Reakce trhu a názory analytiků

Po zveřejnění zprávy o nabídce zaznamenaly akcie Amazonu mírný růst o 1,3 %, což signalizuje opatrný optimismus mezi investory. Některé zainteresované strany však nabídku Amazonu nepovažují za vážného kandidáta.

Zdroj: xStation5



Konkurenční prostředí

Zájem o TikTok projevila celá řada technologických gigantů. Mezi zvažovanými alternativami jsou také návrhy zapojení nových amerických investorů, například společností Oracle a Blackstone, kteří by mohli převzít část operací a tím zmírnit bezpečnostní obavy vlády.



Dopad na technologický sektor

V případě úspěchu by převzetí TikToku Amazonem mohlo výrazně změnit konkurenční prostředí na poli sociálních sítí a digitální reklamy. Společnosti jako Meta (Facebook, Instagram) či YouTube by mohly čelit silnějšímu tlaku ze strany Amazonu, který by TikTok využil k rozšíření uživatelského dosahu a monetizace.

Jak se blíží datum 5. dubna, výsledek nabídky Amazonu i osud TikToku v USA zůstávají nejisté, s potenciálně zásadními dopady na celý technologický sektor.