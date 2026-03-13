BlackRock má problém, ale nejde o krizi

Trhy private credit a private equity nejsou nové, relativně nové je však to, jak jsou vnímány a jak moc jsou viditelné pro širší trh. Dnešní potíže v tomto segmentu částečně pramení právě z této změny.
Společnosti z oblasti private credit/private equity v posledních měsících výrazně ztrácely. BlackRock, největší správce aktiv na světě, už za poslední dva měsíce přišel o více než 20 % své tržní hodnoty. Nejde o ojedinělý případ, ale o zřetelný sektorový trend.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Odkud se berou poklesy a spekulace?
Private equity a private credit firmy jsou známé několika věcmi. Mezi jejich klíčové charakteristiky patří nižší transparentnost a dohled, než jaký se vyžaduje u jiných institucí, a také nadprůměrná tolerance k riziku. Riziko v kombinaci se slabším dohledem je velmi často směs, která může být pro valuace katastrofální.
V této fázi by se však neměla očekávat nevyhnutelná finanční krize, jak se zdá, že část trhu předpokládá. Pokles valuací je především přehodnocením obchodního modelu, který začal stát na předpokladech, jež nemohou dlouhodobě platit, a zároveň určitou mírou přehnané interpretace ze strany části účastníků trhu.
Série událostí, jako je omezování odkupů podílů z fondů firmami typu BlackRock nebo Blue Owl, případně občasné přecenění aktiv držených ve fondech směrem dolů, posílila obavy o likviditu a kvalitu aktiv.
Pointa je, že jde o korekci ve vnímání, ne nutně v samotných podkladových aktivech.
Trh private credit/private assets a jeho investoři se snažili tvářit, že jde o alokaci kapitálu „jako každou jinou“: bez zásadních rizik či omezení, ale s vyššími výnosy. Jenže takhle trhy nefungují. Private credit a soukromá aktiva nyní ukazují svou skutečnou povahu: trh je ze své podstaty nelikvidní a aktiva v rozvahách těchto fondů tam často jsou z nějakého důvodu.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Toto přecenění rizika navíc posiluje expozice vůči technologiím. Jak uvádí Finch, PC/PE firmy mohou mít výrazně vyšší expozici vůči technologickým společnostem, než klientům přiznávají. Technologické valuace samy o sobě neznamenají blížící se kolaps, ale vnímání rizika je zde zásadně jiné a vyšší riziko vyžaduje vyšší kompenzaci.
Právě „platba za riziko“ je základním důvodem poklesů. Ukázalo se, že tyto firmy jsou v řadě ohledů rizikovější, než investoři původně předpokládali. Ex post proto investoři požadují vyšší výnosy nebo se snaží stáhnout kapitál — a obojí naráží na strukturu a strategii většiny fondů v tomto sektoru.
Kde je největší problém?
Největší problém se týká BlackRocku a Blue Owl, ne proto, že by tyto společnosti vykazovaly známky nelikvidity nebo hrozícího selhání, ale proto, že musí řešit důsledky toho, že se trh rozšířil za rozumné limity tím, že (zejména) umožnil expozici retailových investorů vůči produktům, jejichž rizikový profil je z principu nekompatibilní s povahou „soukromých“ tržních investic.
Je čas podívat se na metriky. Současné P/E BlackRocku je zhruba ~26, oproti ~28 u indexu S&P 500. Dividendový výnos je kolem 2,5 % (vyplácen kvartálně) a hrubá marže přesahuje 47 %. O BlackRocku lze říct mnoho, ale těžko jej rozumně označit za nadhodnocený nebo „v krizi“.
Nakonec stojí za připomenutí i měřítko firmy a jejích případných „problémů“. BlackRock spravuje aktiva v objemu 14 bilionů USD. Trh private credit má zhruba 3–5 bilionů USD, zatímco celý trh private assets se pohybuje kolem 10–20 bilionů USD, přičemž je třeba mít na paměti, že části těchto trhů se překrývají.
Pokud by trh skutečně nacenil ztrátu hodnoty napříč většinou aktiv firmy v rozsahu, který by mohl ohrozit likviditu, derivátové trhy by ukazovaly něco blízkého Armageddonu. Nic takového se neděje. Očekávání jsou stabilní, volatilita je umírněná a CDS zůstávají na typických, stále nízkých úrovních.
