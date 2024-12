Americké futures stagnují

Americké akciové futures se obchodovaly v úzkém pásmu, zatímco asijské trhy zaznamenaly růst díky optimismu spojenému s koncem roku. Výnosy státních dluhopisů klesly, protože zájem o bezpečné investice oslabil.

Index MSCI Asia Pacific vzrostl již čtvrtý den v řadě, což je jeho nejdelší růstová série od září, přičemž nejvíce se dařilo japonským a tchajwanským akciím. Japonské trhy byly podpořeny oslabením jenu, způsobeným rozdílnou měnovou politikou amerického Federálního rezervního systému a japonské centrální banky. Akcie japonských maloobchodních firem posílily po dohodě s Čínou o podpoře turistického ruchu a plánované návštěvě čínského diplomata v roce 2025. Mezi největší zisky patřily J. Front Retailing Co., jejíž akcie vzrostly o 9 %, Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. a Takashimaya Co. Automobilka Toyota Motor Corp. se stala hlavním přispěvatelem k růstu indexu MSCI Asia Pacific díky plánům na zdvojnásobení cíle návratnosti vlastního kapitálu.

Trhy se těší na tradiční „Santa Claus rally“, která často přináší růst akcií v posledních pěti obchodních dnech roku a prvních dvou dnech nového roku. Historická data ukazují, že index S&P 500 během tohoto období průměrně roste o 1,3 %, což často vede k silnějším výnosům v lednu i během celého roku.

Index S&P 500 v úterý vzrostl o 1,1 %, což letos představuje celkový růst o 27 %. Nasdaq 100 přidal 1,4 %, zatímco Dow Jones Industrial Average posílil o 0,9 %. Institucionální investoři se nadále zaměřují na velké technologické společnosti, které dominují tržním pohybům.

Na čínském trhu výrazně posílily akcie výrobců výpočetní techniky poté, co vláda oznámila plán zahrnout tento sektor do investic prostřednictvím speciálních dluhopisů místních samospráv. Společnosti Kingsignal Technology Co. a Broadex Technologies Co. zaznamenaly až 20% růst.

Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů se zvýšily na 4,61 % před čtvrteční aukcí sedmiletých dluhopisů v hodnotě 44 miliard dolarů. Americký dolar vykazoval smíšené výsledky vůči hlavním světovým měnám. Ceny ropy si udržely zisky díky stimulačním opatřením Číny a výhledům na americké zásoby.

Navzdory vánočním prázdninám v Evropě zůstávají trhy optimistické, podpořené sezónními vlivy a pozitivními politickými zprávami, které ženou růst na trzích v Asii i v USA.