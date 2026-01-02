Americké ministerstvo zemědělství odhalilo rozdělení 12 miliardového balíčku pomoci

-
USDA rozdělí 11 miliard USD mezi farmáře podle počtu osázených akrů, nejvíce obdrží pěstitelé rýže, bavlny a ovsa.
Pěstitelé sóji kritizují výši podpory, která podle nich nestačí na pokrytí obchodních ztrát.
Platby budou vypočítány podle výměry z roku 2025 a budou odeslány nejpozději do 28. února 2026.
Zbývající 1 miliarda USD je vyhrazena pro speciální plodiny a cukrovou třtinu, detaily zatím nejsou známé.
Ministerstvo zemědělství USA (USDA) představilo podrobnosti o tom, jak bude rozdělen nový balíček zemědělské pomoci ve výši 12 miliard dolarů určený na kompenzaci ztrát způsobených nízkými cenami plodin a obchodními spory. Nejvyšší podporu získají pěstitelé rýže, bavlny a ovsa. Pěstitelé sóji však varují, že pomoc je nedostatečná a jejich situace zůstává kritická.
Podle oznámení USDA bude 11 miliard dolarů vyplaceno prostřednictvím jednorázových plateb podle výměry polí, které zemědělci oseli jednou z 19 vybraných komodit. Výpočty vycházejí z údajů o výměře za rok 2025, nákladech na produkci a aktuálních tržních podmínkách.
Nejvyšší kompenzace obdrží:
Rýže: 132,89 USD/akr
Bavlna: 117,35 USD/akr
Oves: 81,75 USD/akr
Naopak pěstitelé hlavních plodin, které zaznamenaly výrazný přebytek a pokles cen, dostanou výrazně méně:
Kukuřice: 44,36 USD/akr
Sója: 30,88 USD/akr
Pšenice: 39,35 USD/akr
Pěstitelé sóji byli obzvláště tvrdě zasaženi, protože kvůli obchodním sporům s Čínou přišli o největšího odběratele. Čína během vleklých jednání přešla na dodávky ze zemí Jižní Ameriky, což vedlo k masivním ztrátám na americkém trhu. Prezident Americké asociace pěstitelů sóji Scott Metzger varoval, že nízká sazba pro sóju nebude pro mnohé farmáře dostatečná k přežití: „Kvůli rozsáhlým obchodním ztrátám letos nebude tato platba stačit, aby pěstitelé sóji udrželi své podniky finančně nad vodou.“
Naopak pěstitelé čiroku, kteří mají nárok na 48,11 USD/akr, vítají pomoc jako užitečnou injekci, a to i přesto, že poptávka po exportu této plodiny se v poslední době zlepšila.
Kromě výše uvedených plodin jsou do programu zařazeny také: arašídy, ječmen, řepka, slunečnice, čočka, hrách, hořčice, světlice, len, cizrna a sezam.
Zbývající 1 miliarda dolarů je určena pro pěstitelé speciálních plodin a cukru, ale způsob rozdělení těchto prostředků ještě nebyl zveřejněn. USDA očekává, že většina plateb bude provedena do 28. února 2026.
Pomoc má farmářům pomoci pokrýt náklady na osivo, hnojiva a přípravu nové sezóny, ale zemědělští ekonomové upozorňují, že vyplacené částky pokrývají jen zlomek skutečných ztrát a samy o sobě nezvrátí klesající trend americké zemědělské ekonomiky.
