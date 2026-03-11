Ropa mírně roste kvůli napětí kolem Íránu a zprávě o zásobách EIA v USA

Data EIA ukázala v USA výraznější než očekávaný pokles zásob paliv, i když zásoby ropy vzrostly více, než trh předpokládal. Zásoby benzinu zejména klesly výrazně více, než se čekalo.
- Zásoby ropy: 3,824 mil. barelů (odhad: 2,5 mil., předchozí: 3,475 mil.)
- Zásoby benzinu: -3,654 mil. barelů (odhad: -2 mil., předchozí: -1,704 mil.)
- Zásoby destilátů: -1,349 mil. barelů (odhad: -0,947 mil., předchozí: 0,429 mil.)
- Zásoby ropy v Cushingu: 0,117 mil. barelů (předchozí: 1,564 mil.)
Írán dnes také znovu zdůraznil, že plavba přes Hormuzský průliv zůstává uzavřená pro plavidla spojená s USA, Izraelem a jejich spojeneckými zeměmi, včetně těch, které poskytují vzdušný prostor pro americká letadla. Od 28. února bylo v průlivu napadeno více než 10 plavidel, což potvrzuje, že doprava v oblasti zůstává nebezpečná.
Na druhé straně ropovodná infrastruktura, která obchází Hormuzský průliv, má v současnosti kapacitu zhruba 9 mil. barelů denně, zatímco přístav Yanbu zvládne přibližně 4,5 mil. barelů denně, což částečně zmírňuje potenciální nabídkový šok.
Zdroj: xStation5
