Americké sankce na ruský ropný sektor: Bidenova poslední rána před nástupem Trumpa

Administrativa prezidenta Joea Bidena oznámila nové rozsáhlé sankce zaměřené na ruský ropný průmysl. Tento krok, koordinovaný s Velkou Británií, přišel jen několik dní před inaugurací Donalda Trumpa, který do značné míry zpochybňuje další sankce vůči Rusku.

Cíle nových sankcí

Sankce míří na dva hlavní ruské ropné producenty – Gazprom Neft a Surgutněftěgaz – a zahrnují také černou listinu 183 tankerů zapojených do ruského exportu ropy. Cílem je výrazně omezit příjmy Moskvy z ropy, které jsou hlavním zdrojem financování ruské války proti Ukrajině. Mezi další opatření patří:

Blokace dvou ruských terminálů pro zkapalněný zemní plyn (LNG).

Sankce na ruské poskytovatele služeb v oblasti těžby ropy a významné pojišťovny, jako je Ingosstrach.

Sankce na přepravní a finanční infrastrukturu spojenou s ruským exportem.

Ekonomický dopad

Podle amerického ministerstva financí by tato opatření mohla stát Rusko miliardy dolarů měsíčně, čímž by byly výrazně zvýšeny jeho náklady na obchodování s ropou. Dopad bude mít i globální rozměr – cena ropy Brent po oznámení sankcí vzrostla na 79 dolarů za barel, což je tříměsíční maximum.

Bidenova administrativa tvrdí, že současná globální ekonomická situace, včetně očekávaného přebytku na trhu s ropou v roce 2025 a poklesu inflace v USA na 2 %, umožňuje tvrdší postup proti Rusku bez výrazného ohrožení světových trhů.

Politická výzva pro Trumpa

Donald Trump, který se během své kampaně zavázal ukončit válku na Ukrajině do 24 hodin (později do šesti měsíců), je známý svým skeptickým přístupem k sankcím. Pokud by se rozhodl nové sankce zrušit, bude čelit tlaku Kongresu, kde panuje široká podpora Ukrajiny napříč stranami.

„Tato opatření zvyšují nástroje, které má příští administrativa k dispozici k dosažení spravedlivého a udržitelného míru,“ uvedl jeden z představitelů Bidenovy administrativy.

Mezinárodní souvislosti

Kromě Spojených států oznámila podobné kroky i Velká Británie, což zdůrazňuje koordinovaný přístup západních spojenců. Od začátku války v roce 2022 zavedly USA více než 5 000 sankcí na Rusko, přičemž tato poslední opatření mají za cíl přerušit klíčové vazby ruského ropného sektoru na mezinárodní trhy.

Ruské společnosti označily sankce za nelegitimní. Gazprom Neft uvedl, že opatření „odporují zásadám volné konkurence“, zatímco Ingosstrach zvažuje právní kroky k jejich napadení.

Budoucnost sankcí

Nová opatření přicházejí v době, kdy se USA připravují na možnou změnu politiky s nástupem Trumpa. Bidenův tým však doufá, že nově zavedené sankce pomohou Ukrajině získat lepší vyjednávací pozici v případných mírových rozhovorech.

Bude zajímavé sledovat, jak nová administrativa přistoupí k této výzvě, a zda Trump splní své sliby o rychlém ukončení konfliktu, nebo zda bude pokračovat v tlaku na Rusko prostřednictvím dalších sankcí.