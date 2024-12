Americké stavebnictví negativně pocítí případnou deportaci milionů migrantů

Podle zprávy Elizabeth Findellové a Giny Heebové v deníku Wall Street Journal by plány zvoleného prezidenta Donalda Trumpa na deportaci milionů přistěhovalců bez dokladů a uvalení nových cel na Mexiko a Kanadu mohly výrazně ovlivnit stavební sektor.

Ve státech, jako je Texas, Kalifornie, New Jersey a District of Columbia, tvoří přistěhovalci více než polovinu pracovní síly ve stavebnictví, upozorňuje Riordan Frost, vedoucí analytik výzkumu v Harvard Joint Center for Housing Studies. Deník zdůrazňuje, že pracovníci bez dokladů tvoří přibližně 13 % pracovní síly ve stavebnictví - více než dvojnásobek jejich podílu na celkové pracovní síle.

Mezi veřejně obchodované společnosti zabývající se výstavbou domů, které mohou pocítit dopady, patří Beazer Homes (BZH), D.R. Horton (DHI), Hovnanian (HOV), KB Home (KBH), Lennar (LEN), M.D.C. Holdings (MDC), PulteGroup (PHM) a Toll Brothers (TOL). Akcie těchto společností dnes klesají.