Americký Kongres čelí hrozbě uzavření vlády, hrozí chaos

Americká vláda se ocitá na pokraji uzavření, zatímco Kongres horečně hledá způsob, jak do páteční půlnoci schválit financování. Snahy republikánů v čele s předsedou Sněmovny Mikem Johnsonem narazily na vnitřní rozpory a tlak ze strany nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa a jeho spojenců, včetně Elona Muska.

Trump svaluje vinu za možné uzavření vlády na prezidenta Joea Bidena a označuje to za problém Demokratů. Zároveň tvrdí, že republikáni se snaží krizi vyřešit. Trump a nově zvolený viceprezident JD Vance odmítli dvoustranný plán financování, který by zajistil fungování vlády do 14. března, zahrnoval pomoc při přírodních katastrofách a podporu zemědělcům, a řešil další priority, jako jsou omezení investic v Číně či výzkum rakoviny. Jejich zásah vedl tento týden k pádu návrhu.

V reakci na to Johnson představil zjednodušený návrh, který zahrnoval dvouleté pozastavení dluhového stropu. Tento návrh si sice získal Trumpovu podporu, ale ve čtvrtek byl v Sněmovně výraznou většinou zamítnut. Tento neúspěch zdůraznil hluboké rozpory uvnitř republikánské strany, kdy více než tři desítky republikánských zákonodárců hlasovaly s demokraty proti návrhu.

Demokraté, rozhořčení odmítnutím původního kompromisu, kritizovali Muskův zásah a chaos, který následoval. Lídr menšiny Hakeem Jeffries označil kroky republikánů za „směšné“ a obvinil je, že směřují zemi k uzavření vlády.

S blížícím se termínem Johnson slíbil další hlasování, avšak konkrétní řešení zatím nepředstavil. Pokud se dohoda nedosáhne, vláda částečně uzavře své úřady, což ovlivní federální zaměstnance i klíčové služby. Krize zároveň vyvolává pochybnosti o Johnsonově vedení a ukazuje na problémy republikánské strany s vnitřní jednotou a řízením.