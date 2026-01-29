🔍 Analýza EUR/USD: Dolár nejslabší od roku 2021. Hrozí kolaps měny?

- Investoři diverzifikují mimo USD
Dolár nejslabší od roku 2021. Hrozí kolaps měny?
Americký dolar v poslední době výrazně oslabuje, přestože ekonomika USA rostla rychleji než většina dalších vyspělých zemí. Na devizovém trhu ale často nerozhoduje zpětné číslo HDP, nýbrž to, co investoři čekají dál především směr úrokových sazeb a politická či geopolitická rizika.
Investoři diverzifikují mimo USD
Hlavním důvodem oslabení je to, že trh dnes do kurzu dolaru promítá vysokou politickou nejistotu v USA. V takovém prostředí investoři častěji diverzifikují expozici mimo dolarová aktiva a hledají alternativní „bezpečné přístavy“. Je to vidět i na tom, že dolar na začátku roku zaostával například za eurem či švýcarským frankem a zároveň výrazně roste zájem o bezpečná aktiva, jako je zlato a stříbro, která se posunula na nová maxima typický doprovodný jev útěku do bezpečí.
Fed: trh sleduje výhled sazeb, ne minulost
Vedle politiky dolar brzdí i makro faktory. I když Fed na prvním letošním zasedání sazby nezměnil, trh se dívá dopředu a očekávání pro rok 2026 spíše směřují k tomu, že Fed bude v určitém bodě pokračovat v uvolňování měnové politiky a to dolaru nepomáhá.
Trump efekt: „apetit“ na slabší dolar
S vývojem dolaru souvisí i politika Donalda Trumpa. Trh vnímá, že slabší dolar může administrativě vyhovovat zvyšuje cenovou konkurenceschopnost amerického exportu a pomáhá firmám s vysokými zahraničními tržbami. Zároveň ale platí, že slabší měna zdražuje dovoz a může přidávat inflační tlak.
K vývoji přispěla i Trumpova vlastní vyjádření. Tento týden uvedl, že hodnota dolaru je „skvělá“, což trh vyhodnotil jako signál, že Bílému domu oslabení měny zásadně nevadí a to může podporovat další tlak na dolar. Objevily se i výroky ve smyslu, že dolar může jít „nahoru a dolů“, což trhy čtou jako další prvek nevyzpytatelnosti.
Je dolar ohrožen jako světová měna číslo jedna?
Oslabení může posílit diverzifikaci, část kapitálu odchází do jiných měn nebo do zlata, osobně si ale nemyslím, že by dolar v dohledné době reálně přišel o prvenství. I data IMF COFER ukazují spíše postupné posuny než náhlé „sesazení“: ve 3. čtvrtletí 2025 tvořil dolar zhruba 56,9 % globálních devizových rezerv, euro přibližně 20,3 %.
Výhled: může se EUR/USD dostat nad 1,20?
Myslím si, že dolar má ještě prostor k dalšímu oslabení, pokud přetrvá politická nejistota a trh bude dál počítat s uvolňováním politiky Fedu. V takovém případě není vyloučené, že se EUR/USD letos podívá i nad úroveň 1,20. Bude to ale záviset na kombinaci politiky, makrodat a celkové nálady investorů.
