Denní shrnutí – Bessent zachraňuje dolar, Fed provádí jestřábí obrat

- Index S&P 500 dnes historicky poprvé překročil hranici 7 000 bodů a krátce dosáhl nových rekordních maxim díky optimismu investorů, zejména spojenému s tech sektorem a výhledem na růst zisků v důsledku umělé inteligence.
- Fed ponechal úrokové sazby beze změny, ale jeho jazyk byl mírně posunut od „dovish“ k „moderate“, což vyvolalo menší korekci na Wall Street; trh pravděpodobně očekával ještě jestřábější tón.
- Fed ve svém prohlášení zmínil stabilizovanou míru nezaměstnanosti a snížení rizik na trhu práce, avšak upozornil také na trvalou inflaci a zvýšenou ekonomickou aktivitu. Powell zdůraznil, že Federální rezervní systém zůstane nezávislý, a varoval, že ztráta nezávislosti by znamenala konec důvěryhodnosti banky.
- Důležitým momentem byla televizní vystoupení Scotta Bessenta, který po včerejším výprodeji podpořil dolar a ujistil, že USA nezasáhly do kurzu jenu a že dolar zůstává silnou měnou. EUR/USD krátce testoval úroveň 1,20 během tiskové konference Fedu.
- Ropa (WTI) pokračuje v růstu a aktuálně testuje úrovně nad 63 USD za barel, nejvýše od září 2025, částečně díky rostoucím obavám z amerického zásahu proti Íránu a geopolitickému napětí na Blízkém východě.
- ASML oznámila rekordní výsledky za Q4 2025 a celý rok s tržbami 32,7 mld EUR a čistým ziskem 9,6 mld EUR; akcie nejprve vzrostly nad 7 %, později však odepsaly asi 2 % kvůli obavám analytiků ohledně výhledu.
- LVMH hlásí tržby 80 mld EUR za rok 2025 s organickým poklesem o 1 %, provozním ziskem 17,7 mld EUR (‑9 %) a čistým ziskem 10,9 mld EUR (‑13 %); akcie prudce klesly asi o 8 % po zveřejnění.
- Po uzavření trhu dnes večer zveřejní výsledky Microsoft, kde se očekává růst Azure cloudu téměř o 40 %, i když přetrvávají obavy ohledně investic do AI infrastruktury. Také Meta oznámí výsledky s důrazem na AI a metaverse. Očekává se, že Tesla vykáže meziroční pokles prodeje, ale pozornost investorů může být směrována na Robotaxi, ne‑automobilové segmenty a ziskové marže vozidel.
- Zlato dosahuje nových historických maxim, přibližně +3 % na 5 330 USD za unci, a stříbro se také zvedlo na ~114 USD, i když pomaleji než zlato; sazby leasingu stříbra klesají pod 1 % a COMEX opět zvýšil požadavky na marže pro stříbrné pozice.
