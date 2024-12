Bitcoin dosáhl 100 000 dolarů: Co to znamená pro investory?

Minulý týden slavili investoři do Bitcoinu, když jeho cena poprvé překročila hranici 100 000 dolarů. Mnozí věří, že tento růst bude pokračovat, a to díky jedinečné vlastnosti této kryptoměny: Bitcoin má pevně stanovený maximální počet mincí, které mohou být kdy vytvořeny.

Bitcoin je postaven na kódu, který stanovuje, že nikdy nemůže být vytvořeno více než 21 milionů Bitcoinů. Do dnešního dne bylo vytvořeno přibližně 19,8 milionu Bitcoinů, přičemž zbývající část bude „těžena“ postupně během více než jednoho století. Proces těžby bude přitom čím dál náročnější.

Podobně jako u vzácných předmětů, jako jsou Gutenbergovy Bible, limitované edice sběratelských karet nebo atraktivní nemovitosti, je nabídka Bitcoinu omezená. Tato vzácnost je klíčovým faktorem, proč mnozí věří, že jeho hodnota bude dlouhodobě růst.

Kritika: Volatilita a otázka hodnoty

Skeptici namítají, že Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu. Jeho cena závisí čistě na poptávce, a pokud by došlo k masivním výprodejům, mohl by jeho kurz rychle klesnout. Historie Bitcoinu ukazuje, že tato kryptoměna je extrémně volatilní. Například po dosažení vrcholu v roce 2021 klesla jeho hodnota o téměř 80 % během roku, a to kvůli kolapsu kryptoburzy FTX.

Bitcoin je navíc unikátní experiment. Jde o internetovou měnu vytvořenou technologickými nadšenci, která není podpořena žádnou vládou nebo centrální bankou.

Inflace versus Bitcoin: Jak se liší od tradičních měn?

Tradiční měny, jako je americký dolar, mohou být inflační, protože vlády mohou tisknout další peníze. Inflace má ale i své výhody, například motivuje lidi k utrácení a investicím. Bitcoin byl navržen jako alternativa, která inflaci eliminuje. Jeho tvůrce, známý pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, nastavil pevný limit 21 milionů Bitcoinů právě za účelem ochrany před inflací.

Jak vznikají nové Bitcoiny?

Bitcoiny se vytvářejí procesem zvaným těžba, při kterém těžaři řeší složité matematické úlohy. Odměna za těžbu se přibližně každé čtyři roky snižuje na polovinu. Očekává se, že kolem roku 2140 bude dosaženo maximálního limitu 21 milionů Bitcoinů a nové mince už nebude možné vytvářet.

Technicky je možné tento limit zvýšit úpravou kódu Bitcoinu. Taková změna by však vyžadovala konsensus mezi tisíci těžaři, vývojáři a dalšími klíčovými hráči. Vzhledem k tomu, že by to pravděpodobně vedlo ke snížení ceny Bitcoinu, je nepravděpodobné, že by ke změně někdy došlo.

Co ovlivňuje reálnou nabídku Bitcoinu?

Skutečný počet dostupných Bitcoinů je nižší než 21 milionů. Podle odhadů společnosti River bylo více než 1,5 milionu Bitcoinů, v hodnotě kolem 150 miliard dolarů, nenávratně ztraceno. Tyto mince se staly nedostupnými, protože jejich majitelé ztratili přístupové klíče.

Dalších téměř 1 milion Bitcoinů vytěžil Nakamoto, který od roku 2009 s těmito prostředky nijak nehýbal. Pokud je Nakamoto skutečně mrtvý, jak někteří odborníci naznačují, zůstane asi 12 % celkové nabídky Bitcoinu navždy zablokováno.

Kdo drží většinu Bitcoinů?

Zhruba 70 % Bitcoinů vlastní jednotlivci, často tzv. velryby, tedy investoři s velkými podíly, kteří dlouhodobě drží své pozice. Instituce, jako jsou veřejné společnosti (například MicroStrategy a Tesla), investiční fondy nebo vlády, drží stále větší část celkové nabídky. Spojené státy jsou dokonce největším vládním držitelem Bitcoinu, díky konfiskaci kryptoměn od zločinců.

Jaké jsou vyhlídky Bitcoinu?

Pevné držení velkých podílů Bitcoinu některými investory a institucemi je považováno za příznivé pro jeho cenu, protože z trhu ubírá volnou nabídku. Navíc prezident-elect Donald Trump plánuje vytvoření strategických bitcoinových rezerv, což by mohlo dále posílit jeho pozici jako hodnotového aktiva.