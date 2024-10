Bitcoin klesá o 2,8 %

Příliv ETF vs. cenová akce: Minulý týden zaznamenal rekordní přílivy do amerických spotových Bitcoin ETF, přičemž celkové čisté toky překročily 20 miliard USD jen 10 měsíců po jejich spuštění. Tento milník trvalo ETF na zlato dosáhnout téměř pět let. Přesto se cena Bitcoinu snažila udržet nad klíčovou úrovní 70 000 USD.