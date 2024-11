Bitcoin nastavuje nová historická maxima. Bude to digitální zlato?

Kryptoměny slaví a důvod pokračujícího býčího trhu je jasný. Donald Trump vyhrál prezidentské volby v USA a republikáni jsou blízko převzetí Kongresu. Kontrola Senátu a Sněmovny reprezentantů může zajistit hladkou implementaci legislativy příznivé pro průmysl kryptoměn. Pozitivní zpráva postavená kolem bitcoinu a blockchainového průmyslu byla koneckonců důležitou součástí Trumpovy prezidentské kampaně.

Od vítězství republikánského lídra se cena bitcoinu zvýšila již o 20 %. Takový příznivý vývoj událostí pro průmysl je překvapením i pro ty největší optimisty... Poskytuje také prostor pro budování očekávání kolem příštích katalyzátorů růstu. Kryptotrh miluje spekulace a snění hypotetických scénářů. A tentokrát je o čem snít, protože republikánské iniciativy naznačují touhu vytvořit strategickou rezervu bitcoinů. Nakoupí USA a „strhnou z trhu“ více než 1 milion bitcoinů?

Bitcoin má za sebou více než tucet let astronomického býčího trhu, jehož cena vzrostla ze zlomku dolaru na dnešních 90 000 dolarů. Fanatici tvrdí, že nárůst je způsoben omezenou nabídkou a poukazují na to, že byl vytvořen pro boj s inflací. To je podle rakouské ekonomické školy z velké části odvozeno od akcí centrálních bank. Zdroj: Bloomberg Finance LP.

Ve vlně pokračující euforie se sen o 100 000 $ za BTC zdá stále blíže ke splnění. Kryptoměna nyní dosáhla 90 000 USD, zatímco na „dně propadu v roce 2022“ investoři prodávali své BTC za 15 000 USD. Za poslední dva roky jde o šestinásobný nárůst. Po 100% zvýšení ceny v roce 2024 se bitcoin vyrovnal hodnotě globálního trhu se stříbrem na 1,7 bilionu dolarů. Jen americké ETF letos shromáždily bitcoiny v hodnotě 25 miliard dolarů, čímž vydělaly jmění svým emitentům, jako jsou BlackRock a Fidelity.

Popularita ETF v letošním roce byla obrovská. Kumulativní čisté přílivy do nich přesáhly SPDR S&P 500 ETF Trust o více než miliardu dolarů. S kapitalizací společností v indexu S&P 500 nyní činí 50 bilionů dolarů, ve srovnání s hodnotou bitcoinu 1,7 bilionu dolarů. V Evropě, kde neexistují předpisy umožňující vytváření spotových ETF pro drobné investory, jsou bitcoinové ETN fondy populární. V současnosti je velikost bitcoinového trhu podobná stříbru, které letos zaznamenalo solidní zisky. Stále je však téměř 10krát menší než zlato. Stane se bitcoin v budoucnu vedle drahých kovů rezervní měnou? Takový scénář stále zní jako abstraktní... Ale kryptoměny rády překvapují. Zdroj: XTB Research Bloomberg Finance L.P.

Přílivy do ETF podporují bitcoiny a od října rostou. Zdroj: XTB Research Bloomberg Finance L.P.

Kryptoměny – ozvěna změn v USA?

Donald Trump buduje příběh o „vyhlášení války establishmentu“ ve Spojených státech. Důkazem toho, že tentokrát nemusí jít jen o prázdná prohlášení, je oznámení o vytvoření zcela nové funkce, kterou hodlá nově zvolený prezident udělit Elonu Muskovi a jmenovat jej tajemníkem na ministerstvu vládní efektivity (DOGE) . Netrvalo dlouho a kryptoměna Dogecoin spojená s Muskem zareagovala. Jeho cena se od voleb zdvojnásobila.

Zdá se, že kryptoměny jako „antisystémová“ aktiva doplňují celkovou Trumpovu kampaň postavenou na kritice existujících struktur. Nyní mají investoři otevřenou cestu ke spekulacím o zrychleném „přijetí technologie blockchain“ a konsolidaci republikánského vlivu v odvětví digitálních aktiv. Sekundární otázkou dneška je, zda obliba kryptoměn ve sféře mimo spekulace skutečně vzroste. Pro trh je důležité, že možná právě to je v sázce.

Dnes je dobře známo, že Trumpova výhra netěší všechny na Wall Street. Sám nově zvolený prezident uvedl, že finanční instituce a banky začaly zneužívat svou moc. Taková slova v ústech amerického prezidenta zní překvapivě a dávají kryptoměnám určitý signál, že mohou počítat s pozitivním sentimentem od nové administrativy Bílého domu. Ještě více, pokud vezmeme v úvahu, že Donald Trump se snaží vytvořit svůj vlastní rodinný kryptopodnik pod hlavičkou World Liberty Financial.

Tento „smysluplný“ název musí oslovit fanoušky kryptoměn, kteří se orientují na „Satoshiho vizi“. Trumpův pokus zpopularizovat decentralizované finance může být jedním z argumentů, že Trump zacílí na ‚finanční mainstream‘.... Zda se mu to podaří, je však samostatný příběh, protože zatímco kryptoměny nejsou žádnou novinkou, rozsah adopce je stále malý ; lidé stále volí tradičnější bankovnictví, i když „riskují“ část své „svobody“ tím, že poskytují podrobnosti o svém majetku nebo finančních aktivitách.

Trh s kryptoměnami si dnes kupuje pozitivní obraz budoucnosti a to se může ukázat jako fata morgána. Stejně tak není dnes jasná budoucnost průmyslové regulace. Zdá se však jisté, že příspěvek dříve nebo později opustí nepřátelský sektor kryptoměn, předseda SEC Gary Gensler. Trump již navrhl své vlastní ‚nominanty‘ na tuto pozici. Z desítek roztroušených hádanek dnes trh sestavuje obrázek, který vede k téměř jednoznačně „pozitivnímu“ závěru.

Růstové katalyzátory

Prognostický trh Kalshi odhaduje 60% pravděpodobnost, že bitcoin koncem tohoto roku překoná „magickou“ hranici 100 000 USD. Optimismus investorů je na vzestupu a mocný kapitál se opět vložil do menších kryptoměn, které následují bitcoin. Vyhlídky na sektorově příznivé regulační změny v USA mohou být skutečně katalyzátorem růstu pro projekty, jako je Ethereum, nebo menší kryptoměny nabízející skutečnou „užitečnost“. Evidentní je také exploze zájmu o spekulativní tokeny známé jako Memcoiny.

Americká burza Coinbase již spustila index 50 největších projektů Coin50 pro sledování cen, který má být ekvivalentem akciového trhu S&P 500. Předložila 31. července 2024 republikánka z Wyomingu Cynthia Lumnis „Boosting Innovation, Technology and Konkurenceschopnost prostřednictvím zákona o optimalizovaných investicích na celostátní úrovni (BITCOIN) má Americe umožnit k „zajištění“ rostoucího a již téměř 36 bilionů dolarů rozpočtového deficitu... pomocí bitcoinu.

Je pravda, že Trump má v úmyslu snížit vládní výdaje v neproduktivních sférách a učinit administrativu méně ‚dolarizovanou‘, ale... to neznamená, že jeho cílem bude výrazné snížení deficitu. Alespoň ne jednoznačný, protože program navržený republikány nenaznačuje, že by se utahování opasků v USA stalo pro administrativu prioritou.

Shrnutí

Trh s kryptoměnami je podporován býčím trhem na globálních trzích a chutí riskovat. Centrální banky také postupně snižují úrokové sazby a recese a kolaps spotřebitelského sentimentu stále není v dohledu. Pokud republikáni nakonec přijmou „zákon o bitcoinech“ a Spojené státy začnou každý rok nakupovat statisíce bitcoinů, můžeme si úspěšně představit, že by tato situace mohla být vnímána jako precedens pro jiné země, penzijní fondy nebo společnosti, které mohou „token Investujte 1 % přesně do BTC.

Spojené státy již podnikly určité kroky ke „konsolidaci odvětví kryptoměn“ v zemi. Burza CME Group se sídlem v Chicagu je lídrem v obchodování s BTC kontrakty a opcemi a americké ETF již letos absorbovaly bitcoiny v hodnotě více než 27 miliard dolarů. Nenechme se ale unést emocemi, protože, kryptoměnový trh rád konzumuje optimistické události ještě předtím, než k nim vůbec dojde. Každá předchozí euforie skončila krachem. I tentokrát nejspíš tikají hodiny. Otázkou je, jak dlouhou vzdálenost musí urazit jeho ruce?

Rýmuje se příběh? Po letošním dubnovém snížení na polovinu začala cena Bitcoinu opět rychle růst. Tentokrát se však nejedná o půlení, ale o nákupy ETF vytvořených v lednu 2024, které z velké části vedou k omezení nabídky. Vzhledem ke kapitalizaci blížící se 2 bilionům dolarů je však těžké si představit, že bitcoin bude mít před sebou podobnou škálu nárůstů jako v předchozích cyklech. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Graf bitcoinů (interval D1)

Zdroj: xStation5

Eryk Szmyd XTB Financial Analyst