Bitcoin posiluje o 5,50 % na 63600 USD 🟢

Bitcoin posiluje o 5,50 % na 63 600 USD a prodlužuje tak dynamický růst ze včerejška. Na trh kryptoměn se vrací pozitivní nálada, kterou podporují naděje na měkké přistání americké ekonomiky.

Přímým katalyzátorem růstu byl samozřejmě včerejší holubičí postoj Fedu. V současné době jsme svědky rotace kapitálu do rizikovějších aktiv, jako jsou kryptoměny, velké technologie a společnosti s malou kapitalizací v indexu US2000. Tento pozitivní vývoj se shoduje s koncem obvykle „nejnudnějšího“ měsíce roku - září.

V první polovině měsíce byla likvidita trhu mimořádně nízká, což prodlužovalo letní přestávku. Nyní jsme však svědky postupného návratu kapitálu a vzhledem ke snížení sazeb Fedu v USA bude tento trend pravděpodobně pokračovat.

Cyklická povaha trhu s bitcoiny naznačuje, že vzhledem k poslednímu poklesu na polovinu jsme stále na začátku cyklu. Nejdůležitějšími faktory však v současnosti zůstávají tvrdá data z americké ekonomiky a komunikace Fedu.

Příliv do bitcoinových ETF se včera mírně zpomalil. To však pravděpodobně souvisí s poklesy před oznámením rozhodnutí FOMC. Dnešní tržní zisky by se měly projevit pozitivním přílivem do ETF i zítra (až získáme data).

Bitcoin (D1)

Bitcoin silně posiluje nad 63 000 USD. Pokud bude růstový trend pokračovat, další úroveň odporu se nachází kolem 64 500 až 65 500 dolarů. Na druhou stranu v případě korekce je třeba sledovat úrovně 61 000 a 60 000 dolarů.

Zdroj: xStation 5