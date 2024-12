Boeing klesá o 4,90 % před zahájením obchodování po havárii letadla Boeing 737-800 🔔

Akcie společnosti Boeing (BA.US) klesly v předobchodní fázi o téměř 5,00 % po tragické zprávě o havárii letadla Boeing 737-800 během přistání v Jižní Koreji.

Letadlo Boeing 737-800 provozované jihokorejskou leteckou společností Jeju Air se v neděli ráno zřítilo při pokusu o přistání na mezinárodním letišti Muan, v důsledku čehož zahynulo 179 ze 181 osob na palubě. K nehodě, která je nejsmrtelnějším leteckým neštěstím v Jižní Koreji, došlo poté, co letadlu selhal podvozek, v důsledku čehož vybočilo z dráhy a narazilo do betonové zdi. Trup letadla se rozlomil a začal hořet, přičemž přežili pouze dva lidé - 22letý cestující a 25letý člen posádky. Let začínal v Bangkoku a vezl 173 jihokorejských cestujících a dva thajské občany. Úřady zajistily letové údaje a hlasové záznamy z pilotní kabiny pro účely vyšetřování.

Podle odhadů hasičů mohl selhání podvozku způsobit náraz ptáka. Požár byl uhašen 43 minut po havárii, na likvidaci se podílelo 80 hasičů a vrtulníky. V reakci na to jihokorejské ministerstvo půdy, infrastruktury a dopravy oznámilo kontrolu všech letadel Boeing 737-800 v zemi, zejména proto, že společnost Jeju Air provozuje 39 těchto letadel. Společnost Boeing vyjádřila soustrast a přislíbila podporu. Úřadující prezident Choi Sang-mok zdůraznil záchranné práce a bezpečnost zasahujících během probíhajících operací.

Graf (D1 interval)

Společnost Boeing se v posledních letech potýká s problémy. Při pohledu na graf ve srovnání s akciemi Airbusu byly obě společnosti kdysi úzce korelovány. Od pandemie COVID-19 se však jejich trendy výrazně rozcházejí.

Společnost Boeing se potýká s vážnými finančními problémy v důsledku provozních neúspěchů, obav o bezpečnost a dlouhotrvající stávky zaměstnanců.

Navzdory stupňujícím se krizím, obviněním ohledně bezpečnosti a probíhajícím federálním vyšetřováním zůstává společnost Boeing pro světový letecký průmysl zásadní, neboť je vedle společnosti Airbus jedním ze dvou výrobců plnohodnotných letadel. Díky tomuto duopolu si společnost i nadále udržuje konkurenční postavení na trhu.





