Borr Drilling pokračuje v poklesu po zveřejnění neuspokojivých očekávání za 3Q24 📉

Borr Drilling (BORR.US) prohlubuje pokles po zveřejnění očekávaných výsledků za 3Q24. Akcie společnosti v předobchodní fázi ztrácejí -6 %, což znamená, že akcie klesly na nejnižší úroveň od prosince 2022.

Pokles v předobchodní fázi na 4,41 USD znamená prolomení spodní hranice klesajícího trendu, který je na grafu společnosti patrný od června 2023, a zároveň sestup pod spodní hranici ostřejšího klesajícího trendu, který je na grafu společnosti patrný od poloviny letošního roku. Zdroj: xStation

Negativní reakce trhu vyplývá z prognózy zisku společnosti za 3Q24. Společnost očekává, že dosáhne tržeb ve výši 242 milionů USD, což představuje 26% meziroční nárůst tržeb. Toto číslo je však výrazně pod tržním konsensem, který předpovídá tržby ve výši 250,8 milionu USD. Společnost rovněž očekává provozní zisk ve výši 84 milionů USD, což je o 16 % méně, než odhaduje trh. Kromě toho společnost uvedla, že za celý rok 2024 očekává upravený výsledek EBITDA poblíž spodní hranice předchozích prognóz v rozmezí 500-550 milionů USD. To by naznačovalo výsledek EBITDA ve výši 131 milionů USD za 4. čtvrtletí, což by bylo stále pod úrovní 136,2 milionu USD, kterou společnost vykázala ve 2Q24.

Společnost Borr zveřejní své úplné výsledky 6. listopadu.