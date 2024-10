BREAKING: EURUSD posiluje po PPI 🧭

14:30, Spojené státy americké – údaje o inflaci za září:

PPI: skutečných 1,8 % meziročně; prognóza 1,6 % meziročně; předchozí 1,7 %

PPI jádro: skutečných 2,8 % meziročně; prognóza 2,6 % meziročně; předchozí 2,4 %

PPI: skutečných 0,0 % MoM; předpověď 0,1 % MoM; předchozí 0,2 %

PPI jádro: skutečných 0,2 % MoM; prognóza 0,2 % MoM; předchozí 0,3 %

Americký index výrobních cen (PPI) v září meziměsíčně stagnoval na 0,0 %, zaostal za prognózou 0,1 % a byl nižší než 0,2 % z předchozího měsíce. Meziroční PPI vzrostl o 1,8 %, což překonalo očekávání 1,6 %, zatímco jádrový PPI vzrostl o 0,2 % meziměsíčně a 2,8 % meziročně. Tyto údaje naznačují zpomalení růstu cen výrobců, což by mohlo potenciálně vést ke zpomalení inflace spotřebitelských cen a ovlivnit měnověpolitická rozhodnutí Federálního rezervního systému. Nižší než očekávaný PPI by mohl být interpretován jako medvědí pro americký dolar a mohl by snížit pravděpodobnost agresivního zvýšení úrokových sazeb. Tento datový bod by však měl být zvažován spolu s dalšími ekonomickými ukazateli, aby bylo možné změřit celkové zdraví ekonomiky USA. Aktuálně existuje 87,9% pravděpodobnost 25 bps. snížení sazeb ze včerejších 83,3 %.

EURUSD po uvolnění dat zvrátil zisky a nyní se obchoduje o 0,1 % níže. Prolomil 38,2 % Fibo a blíží se rezistenci na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu. Pokud dojde k porušení, může dojít k opětovnému testování včerejších minim.