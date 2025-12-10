BREAKING: Fed snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů 🗽US100 posiluje

Fed snížil sazby o 25 bazických bodů na 3,75 %, v souladu s očekáváním Wall Street. Bankéři Fedu Schmid a Goolsbee hlasovali proti změně sazeb a upřednostnili jejich ponechání.
Na první reakci na data futures na Nasdaq 100 (US100) posilují.
Mediánová projekce Fedu zachovává 25bodové snížení sazeb v roce 2026, přičemž sedm členů Fedu nepočítá v roce 2026 s žádným snížením sazeb.
Čtyři členové signalizovali dvě snížení o čtvrt bodu pro rok 2026.
-
Mediánová projekce nezaměstnanosti Fedu: 4,5 % v roce 2025, 4,4 % v roce 2026
-
Projekce úrokových sazeb: 3,4 % v roce 2026, 3,1 % v roce 2027, 3,1 % ke konci roku 2028
-
Nezaměstnanost se do září mírně zvýšila
-
Mediánový výhled HDP: 1,7 % v roce 2025, 2,3 % v roce 2026
Fed během následujících 30 dnů nakoupí státní pokladniční poukázky v objemu 40 miliard USD a zváží rozsah a načasování dalších úprav.
Zdroj: xStation5
Zdroj: Federal Reserve
BREAKING: Britský HDP a zpracovatelský průmysl nižší, než se očekávalo 📉 Finální německý CPI v souladu s očekáváním
Ranní shrnutí (12.12.2025)
BREAKING: Velkoobchodní tržby v USA pod očekáváním
BREAKING: Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA překonal očekávání 🗽
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.