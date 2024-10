BREAKING: Francouzský index spotřebitelských cen mírně nižší, než se očekávalo, EURUSD po zprávě beze změny

Francie, údaje o inflaci za srpen:

Francouzský HICP meziročně 2,2 % Konečné: vs 2,2 % (prognóza) vs 2,2 % (předchozí)

Francouzský index CPI meziročně NSA 1,8 %: vs 1,9 % (prognóza) vs 1,9 % (předchozí)

Francouzský CPI MoM NSA: 0,5 % vs. 0,6 % (prognóza) vs. 0,6 % (předch.)

Francouzský CPI roste níže, než se očekávalo, což potvrzuje včerejší rozhodnutí ECB snížit sazby. Index CPI bez tabáku dopadl mírně pod očekáváním na úrovni 120,01 vs. 120,07. Reakce trhu je nevýrazná, protože účastníci čekají na nadcházející údaje z USA. Zpráva Michiganské univerzity by mohla posloužit jako poslední jasný signál ohledně rozsahu snížení sazeb FOMC. EUR/USD se obchoduje poblíž rezistence na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu. Překonání této úrovně by mohlo vést k opětovnému otestování úrovně 1,11 nebo vyšší pro tento pár. Index RSI se nachází v neutrální oblasti a vykazuje měsíční medvědí divergenci s nižšími maximy a nižšími minimy. MACD rovněž potvrzuje medvědí výhled pro tento pár.