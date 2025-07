BREAKING: PMI ve službách ze Spojeného království je zjevně nižší, než se očekávalo. GBP po zveřejnění klesá

Předběžný index PMI ve službách: 51,2 (oček.: 52,9; předch.: 52,8)

Předběžný PMI pro zpracovatelský průmysl: 48,2 (oček.: 48; předch.: 47,7).

Britská libra dnes ztratila půdu pod nohama poté, co neuspokojivé údaje o britském PMI za červenec signalizovaly zpomalení hospodářského oživení země. Zatímco PMI ve zpracovatelském průmyslu zaznamenal mírný nárůst na 48,2, zůstává v kontrakci. Větší obavy vzbuzuje kompozitní PMI, který klesl na 51,0, což nesplnilo očekávání a naznačuje ztrátu dynamiky v sektoru služeb.

Toto zpomalení ukazuje na zmírnění růstu produkce a pokles nových zakázek. Pro Bank of England je znepokojující zrychlující se růst cen vstupů, který naznačuje přetrvávající cenové tlaky. Nicméně zdůraznění slabší situace v oblasti zaměstnanosti, kdy se „prudce snížil počet zaměstnanců“, by ve zprávě mohlo přimět BOE ke snížení sazeb v srpnu. Ekonomové navíc očekávají, že Bank of England má v tomto cyklu větší prostor pro snižování než Fed, což může být ve střednědobém horizontu pro GBPUSD negativní.

Agentura S&P Global zdůraznila, že britská ekonomika „bojuje s expanzí“, přičemž růst produkce naznačuje pouhé 0,1% čtvrtletní tempo. Tento pomalý růst a snižování počtu pracovních míst pravděpodobně zvýší tlak na Bank of England, aby upřednostnila stimulaci růstu před bezprostředními obavami z inflace.