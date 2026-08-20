Cena pohonných hmot zamíří vzhůru ⛽

Ropný trh během uplynulého týdne obrátil do růstu. Cena severomořského Brentu vzrostla ze srpnového minima o více než 10 USD a aktuálně se pohybuje nad 91 USD za barel. Hlavním důvodem je další zhoršení vyhlídek na diplomatické řešení situace kolem Hormuzského průlivu. Šedesátidenní lhůta pro dosažení dohody vypršela bez výsledku a mezi USA a Íránem nyní neprobíhají přímá jednání. Napětí navíc zvýšily nové incidenty v námořní dopravě a přerušení obchodních vztahů mezi Spojenými arabskými emiráty a Íránem. Přeprava ropy přes Hormuz zůstává omezená, i když skutečný objem tranzitu může být kvůli tankerům s vypnutým sledováním vyšší, než ukazují oficiální statistiky.
Na českých čerpacích stanicích se ceny v posledním týdnu vydaly vzhůru. Průměrná cena benzínu Natural 95 vzrostla přibližně o 20 haléřů na 41,62 Kč za litr. Motorová nafta zdražila o téměř 60 haléřů na 44,69 Kč za litr. Rozdíl mezi oběma palivy se tak rozšířil na více než 3 Kč. Za dražší naftou stojí především napjatá situace na evropském trhu s destiláty, omezenější nabídka a růst velkoobchodních cen. Marže evropských rafinérií při výrobě nafty dosáhly rekordních maxim. U benzínu zatím část tlaků tlumí příznivější vývoj rafinérských marží, ale i zde jsme svědky jejich růstu.
V následujících dnech lze očekávat obnovení růstu cen pohonných hmot. Zdražování se může projevit u nafty i benzínu a do konce srpna může v nepříznivém scénáři přesáhnout 1 Kč na litr u nafty, zatímco u benzínu lze očekávat růst o několik desítek haléřů. Hlavním rizikem zůstává další vojenská eskalace nebo výraznější omezení přepravy přes Hormuz, které by mohlo posunout Brent směrem ke 100 USD za barel. Do veřejné debaty se může vrátit také regulace cen. Ta by však automaticky neznamenala levnější tankování, protože cenový strop odvozený od aktuálních velkoobchodních cen by se mohl nacházet v blízkosti současných průměrných cen na čerpacích stanicích.
Jak je na tom Česko z pohledu cen pohonných hmot ve srovnání s okolními zeměmi?
Česká republika zaznamenala změny ve svém umístění v cenách pohonných hmot v rámci Evropské unie podle posledních dat Evropské komise k 17. srpnu 2026.
- Nafta – Česká republika je 9. nejlevnější v celé EU, zatímco ještě k 10. srpnu bylo Česko na 7. místě. Nejnižší ceny nafty mají aktuálně řidiči na Maltě, v Polsku a Bulharsku.
- Benzín – Česká republika je 11. nejlevnější v EU. Na prvních třech příčkách z hlediska nejlevnějšího benzínu se umístily Malta, Švédsko a Polsko. Nejdražší benzín je k dostání v Dánsku a Nizozemsku.
Srovnání se sousedy:
- V Polsku je benzín i nafta levnější než v Česku. Polsko se u nafty drží na 2. místě a u benzínu na 3. místě mezi nejlevnějšími zeměmi EU.
- Na Slovensku je nafta levnější než v Česku, přičemž země se nachází na 7. místě v EU. Levnější je také benzín, se kterým Slovensko obsazuje 9. místo.
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