Ceny ropy kolísají kvůli napětí na Blízkém východě a oživení poptávky v Číně

Ceny ropy v posledních dnech zažívají výkyvy v důsledku geopolitického napětí na Blízkém východě a ekonomických signálů z Číny. Po svržení syrského prezidenta Bašára Asada vzrostly obavy o možné narušení dodávek ropy z regionu, což přidalo rizikovou prémii k cenám ropy. Přesto se dopad těchto událostí zmírnil, protože trh vyhodnocuje, zda je situace stabilní.

Čína zvyšuje dovoz ropy

Podle nedávných dat se čínský dovoz ropy v listopadu zvýšil o 14,3 % meziročně na přibližně 11,81 milionu barelů denně. Tento nárůst je přičítán nižším cenám dodávek z Blízkého východu a strategickému hromadění zásob. Tyto údaje signalizují potenciální oživení poptávky ze strany největšího světového dovozce ropy.

Politické změny podporují trh

Politbyro Číny nedávno oznámilo přechod k „mírně uvolněné“ měnové politice, která má stimulovat ekonomický růst. Tento posun pozitivně ovlivnil náladu investorů, kteří očekávají zvýšenou poptávku po ropě, protože čínská ekonomika vykazuje známky oživení.

Očekávané zprávy a výhled

Navzdory těmto podpůrným faktorům zůstává globální trh s ropou opatrný. Nadcházející zasedání Federálního rezervního systému USA, plánované na 17.–18. prosince, by mohlo přinést snížení úrokových sazeb, což by dále ovlivnilo poptávku po ropě ve světové největší ekonomice. Trh také vyhlíží měsíční zprávy od OPEC a Mezinárodní energetické agentury (IEA), které by měly přinést hlubší pohled na dynamiku nabídky a poptávky.



Vývoj ceny ropy s Bollingerovými pásy (1hodinový graf) – listopad až prosinec 2024. Zdroj: xStation5