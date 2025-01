Ceny zlata zůstávají stabilní před inaugurací prezidenta Trumpa

Ceny zlata v pondělí zůstaly stabilní, přičemž spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 2 711,29 USD za unci, zatímco americký dolar oslabil před inauguračním projevem prezidenta Donalda Trumpa. Investoři netrpělivě očekávají jeho projev, který by mohl přinést náhled na možné politiky ovlivňující inflaci a budoucí rozhodování Federálního rezervního systému o úrokových sazbách.

Dynamika trhu

Oslabení dolaru: Slabší dolar činí zlato atraktivnějším pro zahraniční kupce.

Slabší dolar činí zlato atraktivnějším pro zahraniční kupce. Očekávání mírnějšího přístupu: Analytik Tim Waterer naznačuje, že mírnější obchodní přístup prezidenta Trumpa by mohl zmírnit inflační obavy a podpořit ceny zlata.

Analytik Tim Waterer naznačuje, že mírnější obchodní přístup prezidenta Trumpa by mohl zmírnit inflační obavy a podpořit ceny zlata. Možnost zvýšení úrokových sazeb: Vyšší úrokové sazby by však mohly atraktivitu zlata snížit.

Názory investorů

Navzdory robustní zprávě o zaměstnanosti v USA si zlato udrželo svou pozici, což odráží obezřetnost investorů vůči nové politické agendě. David Meger, ředitel obchodování s kovy v High Ridge Futures, zdůraznil, že nejistoty ohledně navrhovaných tarifů na dovoz vytvářejí pro zlato jako bezpečné aktivum podpůrné prostředí.

Výhled

Podle Goldman Sachs by ceny zlata mohly do prosince 2025 dosáhnout 3 000 USD za unci, a to díky rostoucí poptávce centrálních bank a možnému snižování úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Banka také považuje pravděpodobnost uvalení tarifů na zlato za nízkou, vzhledem k jeho statusu finančního aktiva.

Jakmile prezident Trump převezme úřad, trh se zlatem může čelit potenciální volatilitě v závislosti na implementaci politik a jejich širších ekonomických dopadech.



Vývoj ceny zlata (GOLD CFD) na 5minutovém grafu s indikátory Bollingerova pásma (perioda 20) a Exponenciální klouzavý průměr (EMA, perioda 14). Cena zlata se pohybovala v rozmezí 2 708,92 až 2 711,35 USD za unci, přičemž indikátory Bollingerova pásma naznačují mírnou volatilitu. EMA ukazuje na stabilizaci krátkodobého trendu. Zdroj: xStation5